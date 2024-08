Nhếch nhác con đường đẹp nhất Hà Nội nhiều 'nàng thơ' đổ xô check-in

Đáng chú ý, từ ngày 10/8-30/9, bên cạnh việc tổ chức ra quân xử lý các trường hợp vi phạm, UBND phường Quán Thánh còn tổ chức lực lượng trực (công an phường, Tiểu ban 197, lực lượng an ninh trật tự cơ sở) hàng ngày theo ca để duy trì công tác đảm bảo trật tự đô thị, không để tái vi phạm . Ảnh do UBND phường Quán Thánh cung cấp.