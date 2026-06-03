Nhân viên thử việc được phát hiện tử vong tại hố thang máy vận chuyển rác: Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ninh thông tin

Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ninh vừa phát đi thông cáo báo chí liên quan đến vụ việc một nhân viên thử việc được phát hiện bất tỉnh tại khu vực hố thang máy vận chuyển rác trong bệnh viện. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Ngày 3/6, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ninh phát đi thông cáo báo chí về vụ việc một nhân viên thử việc được phát hiện tại hố thang máy vận chuyển rác của bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Theo thông tin từ bệnh viện, khoảng 8h ngày 3/6, đơn vị nhận được thông báo từ cán bộ giám sát của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Hoàn Mỹ về việc nhân viên thử việc N.T.T. (sinh năm 1962), đang làm việc tại công ty này, vắng mặt tại vị trí làm việc. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với công ty tổ chức tìm kiếm.

Đến khoảng 9 giờ 15 phút cùng ngày, nạn nhân N.T.T được tìm thấy tại vị trí hố thang máy vận chuyển rác trong tình trạng bất tỉnh, tím tái toàn thân, sau đó đưa về khoa cấp cứu. Mặc dù bệnh viện đã kích hoạt quy trình cấp cứu khẩn cấp, nhưng không đạt kết quả. Bệnh viện đã phối hợp cơ quan công an, bảo vệ hiện trường nhằm điều tra xác minh, làm rõ sự việc.

Bệnh viện cho biết hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, xác minh và chưa có kết luận chính thức. Đơn vị đề nghị các tổ chức, cá nhân và cơ quan truyền thông sử dụng thông tin từ các nguồn chính thức, tránh lan truyền những thông tin chưa được kiểm chứng.

Theo Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ninh, mọi thông tin liên quan đến vụ việc sẽ tiếp tục được cập nhật khi có kết luận từ cơ quan chức năng.