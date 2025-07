Nhắn tin mua hàng qua trang “Y0DY Hàng Chính Hãng”, người phụ nữ được Facebook "Diệu Huyền" tư vấn nhận quà: Khi cạn tiền tài khoản mới vỡ lẽ

Thời gian gần đây, nhiều người dân trên địa bàn tỉnh vẫn bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức làm nhiệm vụ online để nhận “hoa hồng”. Mặc dù thủ đoạn lừa đảo này không mới và được cơ quan chức năng tuyên truyền, cảnh báo nhiều nhưng người dân vẫn “sập bẫy” lừa đảo của các đối tượng.

Thủ đoạn các đối tượng lừa đảo là tiếp cận nạn nhân qua Facebook, Zalo, Telegram hoặc các nền tảng mạng xã hội khác, mời gọi tham gia làm nhiệm vụ online với cam kết thu nhập cao, gửi nhiều lời mời hấp dẫn. Đối tượng cho thêm vào nhóm chat kín trên Zalo, Telegram, Lotus chat và gửi hình ảnh chuyển khoản “ảo” những người khác đã nhận được hoa hồng.

Ban đầu, các đối tượng chỉ giao các nhiệm vụ đơn giản như tương tác bài viết, đánh giá sản phẩm hoặc đặt hàng ảo trên các sàn thương mại điện tử nhận hàng “0 đồng” chỉ mất phí vận chuyển. Khi nạn nhân hoàn thành nhiệm vụ, các đối tượng sẽ chuyển một khoản tiền hoa hồng nhỏ tạo lòng tin.

Các đối tượng hướng dẫn, dụ dỗ nạn nhân chốt nhiều đơn hàng với số tiền lớn ở những lần tiếp theo để hưởng “hoa hồng” cao hơn, đồng thời đưa ra nhiều lý do để không hoàn tiền và thanh toán “hoa hồng”, như: Cú pháp soạn tin bị sai, hệ thống bị lỗi, gặp sự cố về đơn hàng… Đồng thời, đối tượng lừa đảo yêu cầu nạn nhân phải chuyển khoản thêm tiền để xác minh đơn hàng, bảo lưu tài khoản và cam kết sẽ hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã chuyển khi hoàn thành nhiệm vụ. Nếu không chuyển tiền nhanh thì nhiệm vụ sẽ không hoàn thành, tài khoản sẽ bị khóa và sẽ bị mất toàn bộ số tiền đã chuyển.

Với tâm lý muốn lấy lại tiền đã chuyển làm nhiệm vụ, nhiều người đã tin theo lời dụ dỗ của các đối tượng và liên tục chuyển khoản đến số tài khoản do các đối tượng lừa đảo cung cấp. Sau khi nạn nhân hết tiền để chuyển khoản hoặc phát hiện bị lừa, các đối tượng sẽ chặn toàn bộ liên lạc với nạn nhân và chiếm đoạt toàn bộ số tiền. Nhiều nạn nhân sau khi biết mình bị lừa lại tiếp tục lên mạng xã hội tìm “Luật sư” hỗ trợ lấy lại tiền bị lừa đảo nên bị “dính bẫy” lừa đảo lần 2.

Gần đây, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tiếp nhận thông tin 01 công dân V.T.H, trú tại phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng bằng hình thức làm nhiệm vụ nhận “hoa hồng”.

Qua mạng xã hội Facebook, chị H liên lạc với trang “Y0DY Hàng Chính Hãng” để mua hàng. Sau đó, trang này hướng dẫn gửi liên kết đến 01 tài khoản Facebook “Huyền Diệu”.

Qua nhắn tin liên lạc, người này đã cung cấp thông tin cá nhân “ảo” để tạo lòng tin cho chị H. Tiếp đó, có 01 số điện thoại gọi điện đến thông báo chị H được nhận quà miễn phí từ YODY và phải làm theo hướng dẫn của “Huyền Diệu”.

Chị H được thêm vào nhóm Messenger “HỖ TRỢ PHÚC LỢI” để thực hiện làm nhiệm vụ nhận “hoa hồng”. Các đối tượng lôi kéo chị H làm nhiệm vụ, đưa ra nhiều lý do để chuyển nhiều lần tiền đến các tài khoản đối tượng cung cấp. Để tránh sự cảnh giác, phát hiện từ nhân viên ngân hàng, các đối tượng yêu cầu chị H không nộp tiền thẳng vào tài khoản của chúng mà hướng dẫn nộp tiền vào tài khoản cá nhân, sau đó mới chuyển đến tài khoản do chúng chỉ định. Đến khi không còn đủ tiền để làm nhiệm vụ, chị H mới biết mình bị lừa và trình báo sự việc với cơ quan Công an.

Một nạn nhân trình báo sự việc tại cơ quan Công an

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Cao Bằng khuyến cáo:

Cảnh giác với các lời mời làm nhiệm vụ online hưởng hoa hồng: Không tham gia các nhóm, hội nhóm trên mạng xã hội quảng cáo việc nhẹ lương cao hoặc kiếm tiền nhanh bằng cách thực hiện nhiệm vụ trực tuyến.

Không chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân: Tuyệt đối không chuyển khoản, nạp tiền theo yêu cầu của các đối tượng lạ hoặc cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP.

Khi làm cộng tác viên cho các công ty, doanh nghiệp, đơn vị cung ứng hàng hóa, dịch vụ, người dân cần kiểm tra rõ các thông tin về hàng hóa và đơn vị cung cấp, thông qua nhiều nguồn khác nhau, để kiểm chứng tính chính xác. Cảnh giác với những yêu cầu đầu tư hoặc tham gia các giao dịch tài chính không rõ nguồn gốc. Các trường hợp quảng cáo được hưởng hoa hồng, lãi suất cao rất có thể là chiêu trò của các đối tượng lừa đảo.

Đề nghị người dân cảnh giác và tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu. Nếu phát hiện ra trường hợp lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.