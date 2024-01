Nhan sắc Việt xếp thứ 49

Chuyên trang Missosology đã công bố danh sách bảng xếp hạng vị trí của các quốc gia trên bản đồ sắc đẹp thế giới sau năm 2023. Bảng xếp hạng này dựa trên thành tích của các người đẹp tại 5 cuộc thi hoa hậu gồm Miss World, Miss Universe, Miss International, Miss Earth và Miss Supranational.

Đứng đầu bảng xếp hạng này là Mỹ với 22.416 điểm, thứ hai là Venezuela với 20.491 điểm, thứ ba là Philippines với 15.464 điểm, thứ tư là Brazil với 4.789 và thứ năm là Colombia với 14.742 điểm.

Phương Nhi, Đỗ Thị Lan Anh, Đặng Thanh Ngân giúp nhan sắc Việt thăng hạng.

Việt Nam được xếp ở vị trí thứ 49 với thành tích của các người đẹp Nguyễn Phương Nhi (top 15 Miss International), Đỗ Thị Lan Anh (Á hậu 2 Miss Earth) và Đặng Thanh Ngân (Á hậu 4 Miss Supranational 2023).

Trước đó vào năm 2022, Việt Nam xếp thứ 51. Từ năm 2019 đến 2021, Việt Nam duy trì ở vị trí 52. Như vậy, sau năm 2023 với thành tích ấn tượng của các người đẹp, nhan sắc Việt đã tăng 2 bậc.

Nhiều khán giả thắc mắc, tại sao Lê Hoàng Phương giành Á hậu 4 tại Miss Grand International 2023 nhưng không được liệt kê vào các người đẹp Việt giúp nhan sắc Việt thăng hạng.

Đó là do chuyên trang Missosology và ông Nawat - chủ tịch cuộc thi Miss Grand International có mâu thuẫn nhiều năm nay nên cuộc thi này không được liệt kê tính điểm trong bảng xếp hạng.

Mặc dù vậy, thành tích của Lê Hoàng Phương cũng giúp Việt Nam thăng hạng ở nhiều bảng xếp hạng khác. Cụ thể, cô đã góp phần giúp Việt Nam xếp hạng 7 trên bảng xếp hạng Country of the Year 2023 do chuyên trang sắc đẹp All for the Crowns bình chọn.

Ngoài ra thành tích Á hậu 4 tại Miss Grand International 2023 của Lê Hoàng Phương cũng góp phần giúp Việt Nam xếp thứ 9 trong bảng xếp hạng Country of the year 2023 của chuyên trang Globalbeauties.