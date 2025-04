Từ một Dangerous Woman mạnh mẽ, tràn đầy niềm tin tình yêu

Năm 2016, Ariana Grande ghi dấu ấn với album phòng thu thứ 3 - Dangerous Woman, đưa ra tuyên ngôn mạnh mẽ của một người phụ nữ trưởng thành bằng các bài nhạc quyến rũ. Cả thế giới “chao đảo” với một Bang Bang sôi động, Into You nhẹ nhàng bay bổng hay Dangerous Woman phóng khoáng, đầy gợi cảm. Ariana Grande mô tả album là "một cô gái 22 tuổi tự mình cố gắng cân bằng giữa tuổi trưởng thành, tình yêu và nhiều thứ vớ vẩn nằm trên đường đi". Đúng như tên gọi, Ariana đã thực sự hoá thành “người phụ nữ quyến rũ nguy hiểm” trong Dangerous Woman.

Ariana Grande tuổi 22 trong MV Dangerous Woman

Công chúa nhạc pop thế hệ mới dần được định danh. Ariana gây sốt với World Tour cháy vé, đưa hình ảnh cô gái tóc đuôi ngựa xinh đẹp, đeo mặt nạ bí ẩn trở thành biểu tượng âm nhạc. Âm nhạc Ariana thời điểm này tràn ngập năng lượng, tự tin yêu hết mình. Cô lột tả bản thân là một phụ nữ trẻ độc lập, hiện đại.

Nhan sắc và body nóng bỏng của Ariana Grande

Liên tiếp 2 album phòng thu sau đó là Sweetener và Positions, người hâm mộ được đắm chìm trong tình yêu cháy bỏng của Ariana Grande. Loạt hit như God is a Woman, Sweetener hay Positions, pov, 34+35,... đều gắn với 1 giai đoạn tình yêu của Ariana Grande. Sweetener là lúc cô nàng yêu đương với Pete Davidson, có hẳn 1 ca khúc mang tên anh chàng trong album này. Còn Positions là khoảng thời gian hạnh phúc với chồng cũ - Dalton Gomez. Ariana và chồng cũ cũng cưới nhau vào năm 2021, ngay sau khi album phòng thu thứ 6 của cô gây bão toàn cầu.

Sweetener là album lúc Ariana Grande yêu đương với Pete Davidson, có hẳn 1 ca khúc mang tên anh chàng trong album này

Ariana và chồng cũ cưới nhau vào năm 2021, ngay sau khi album phòng thu thứ 6 của cô gây bão toàn cầu

Trước khi hôn nhân tan vỡ, Ariana Grande luôn truyền tải tình yêu mãnh liệt vào âm nhạc. Những ca khúc của cô nàng còn không ngần ngại đề cập đến chuyện 19+, khiến người nghe đỏ mặt liên tưởng. Giọng ca thanh thoát với những ca khúc nhạc pop hiện đại, thời thượng đã làm nên kỷ lục lượt nghe suốt nhiều năm cho Ariana Grande. Không một ai ngờ, Dangerous Woman có một ngày trở thành người phụ nữ nhiều tâm tư, tự chắp vá con tim đầy vết xước, như những gì Ariana Grande trải lòng trong album phòng thu thứ 7 - eternal sunshine.

Không một ai ngờ, Dangerous Woman có một ngày trở thành người phụ nữ nhiều tâm tư, đầy tổn thương như trong album phòng thu thứ 7

Tình yêu có thể khiến người ta đau khổ đến nhường này

Tháng 3/2024, Ariana Grande phát hành album eternal sunshine, trở lại đường đua âm nhạc sau hơn 3 năm kể từ album Positions. eternal sunshine là album viết về những vỡ vụn trong tình yêu của Ariana Grande, nhất là sau khi cô bước ra khỏi cuộc hôn nhân đầy ồn ào với Dalton Gomez. Có hàng loạt đồn đoán về việc “ai đó ngoại tình”, hay cuộc phân chia tài sản hậu ly hôn bị phơi bày khắp các mặt báo. Người nghe eternal sunshine có một bộ phận hiếu kỳ xem Ariana Grande sẽ cài cắm những chi tiết gì để kể tội chồng cũ (hay thanh minh cho chính mình).

Tháng 3/2024, Ariana Grande phát hành album eternal sunshine

Nhưng không, đây chỉ là cảm xúc của một người phụ nữ tổn thương đang vực bản thân trở lại. Như Rolling Stone đã bình luận: "Ở tuổi 30, Ariana tin chắc rằng mình sẽ biết hoặc hiểu được tình yêu vĩnh cửu như thế nào. Nếu bạn mong đợi sự lạc quan ngọt ngào từ eternal sunshine, thì đây không phải là điều bạn nhận được: phần mới nhất của Ariana Grande là cuộc hành trình tuyệt đẹp đến ngày tận thế - hoặc ít nhất điểm kết thúc theo niềm tin của cô ấy. Đây là một album ly hôn trải qua mọi giai đoạn đau buồn, cô hướng tới khởi đầu mới bằng những bài hát chân thực và sáng tạo nhất trong suốt sự nghiệp".

Cuộc hôn nhân của cô, đã từ trạng thái si mê lẫn nhau trở thành những ngày dài vô vọng, chán ngán và không muốn lắng nghe

Làm sao không xé lòng khi nghe một cô gái tâm sự “I fall asleep crying; You turn up the TV; You don't wanna hear me” (Em ngủ thiếp trong tiếng khóc; Còn anh bật lớn TV vì không muốn nghe) như cách Ariana giãi bày trong Don’t Wanna Break Up Again? Cuộc hôn nhân của cô, đã từ trạng thái si mê lẫn nhau trở thành những ngày dài vô vọng, chán ngán và không muốn lắng nghe.



eternal sunshine không chỉ là câu chuyện về cuộc hôn nhân tan vỡ, mà còn vô số cung bậc cảm xúc tình yêu khác.

Ariana Grande vẫn luôn nhớ đến Mac Miller những năm qua

Người hâm mộ đau lòng khi nghe thấy tiếng cười của Mac Miller ngay intro ca khúc eternal sunshine. Sau 6 năm kể từ cái chết của nam rapper nổi tiếng, Ariana Grande vẫn giữ thói quen tạo dáng tay giống bạn trai cũ. Ariana từng gọi hơn 900 cuộc cho số Mac Miller, chỉ để nghe giọng anh. "Nếu mặt trời không còn chiếu sáng; Anh ơi, liệu em có còn là người yêu của anh? Anh có muốn em ở đó; Nếu đêm nay mặt trăng trở nên tối tăm?... Nếu tất cả kết thúc vào ngày mai; Em có còn là người anh yêu nhất?", Ariana khắc khoải trong tình yêu, ngay từ intro (end of the world).

Ariana Grande nhìn thấu nỗi đau của mình, cố gắng hàn gắn từng mảnh vỡ nát

“Tình yêu đúng là đáng sợ” - là câu cảm thán fan nhạc để lại sau mỗi video chia sẻ nhạc mới của Ariana Grande. Mới đây, Ariana phát hành bản deluxe cho album eternal sunshine, với 5 ca khúc mới được bổ sung và phần intro (end of the world) mở rộng. Sau 1 năm, tiểu diva nước Mỹ mang đến cái kết cho sự bi luỵ của cô trong tình yêu. Ariana Grande nhìn thấu nỗi đau của mình, cố gắng hàn gắn từng mảnh vỡ nát.

intro (end of the world) (extended) - Ariana Grande

“Em biết mình là ai khi đến đây. Em vẫn vậy chỉ là nhiều thứ đã khác. Và người yêu em chỉ là vài câu trong bài hát”, Ariana Grande viết trong Hampstead. “Em đã làm tan nát trái tim anh vì anh làm tan nát trái tim em; Nên em là kẻ xấu vì đã làm anh đau buồn; Và em bắt đầu nhận ra, em cần anh; Em ước mình không cần anh nữa, nên em đã làm” - trích intro (end of the world) (extended).

Sự thay đổi dễ nhận thấy nhất chính là cơ thể ngày càng gầy gò, tiều tuỵ của nữ ca sĩ

Ariana Grande vẫn chưa hoàn toàn chữa lành sau những chuyện tình tan vỡ. Sự thay đổi dễ nhận thấy nhất chính là cơ thể ngày càng gầy gò, tiều tuỵ của nữ ca sĩ. Năm qua, Ariana Grande đã dốc hết sức lực cho vai diễn điện ảnh trong Wicked. Cô tập trung diễn xuất, làm việc quên mình. Nhiều lúc, người hâm mộ lo sợ cô sẽ không thể trụ nổi với cường độ làm việc liên tục này. Nụ cười của Ariana không còn hồn nhiên, tươi sáng như năm 22 tuổi mà đằm thắm, chất chứa nhiều nỗi niềm hơn.

Album eternal sunshine bản deluxe của Ariana được phát hành đính kèm với đoạn phim ngắn gần 30 phút brighter days ahead

Ariana Grande tiếp tục tìm động lực để cống hiến cho âm nhạc và diễn xuất

Album eternal sunshine bản deluxe của Ariana được phát hành đính kèm với đoạn phim ngắn gần 30 phút brighter days ahead. Ariana hoá thân thành chính mình lúc về già ký ức không còn hoàn thiện, chậm rãi hồi tưởng về những biến động trong cuộc đời. “Ngày tươi sáng hơn ở phía trước”, chắc chắn là như vậy. Ariana Grande tiếp tục tìm động lực để cống hiến cho âm nhạc và diễn xuất. Ở trước khán giả, Ariana cống hiến cho nghệ thuật, cũng là cách để quên đi vết thương lòng.

“Vẫn không thể tin sự thay đổi từ 1 dangerous woman đến 1 broken girl như này”

Người hâm mộ nhìn lại những hình ảnh của Ariana Grande và phải thốt lên “Vẫn không thể tin sự thay đổi từ 1 dangerous woman đến 1 broken girl như này”. Tình yêu khi thật sự là tình yêu, có sức ảnh hưởng đến thế nào đã thể hiện rất rõ qua sự thay đổi trong âm nhạc và cả ngoại hình của Ariana Grande.