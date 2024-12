Nhan sắc mỹ nhân 9X có gương mặt giống nửa làng giải trí

Theo Sina, Vương Tịnh đang là cái tên được săn đón nhất giới giải trí Đài Loan, Trung Quốc, thậm chí còn được ca ngợi là "nữ hoàng bất bại" với những thành tích xuất sắc ở tuổi 26.

Nữ diễn viên từng được mệnh danh là "Thiên tài mỹ nữ tác giả" nhờ việc xuất bản cuốn sách đầu tiên năm 14 tuổi, năm 17 tuổi Vương Tinh đã cho ra đời cuốn thứ hai với tên "Triết học con gián". Sau đó, người đẹp bước chân vào giới giải trí và trở thành Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Điện ảnh Đài Bắc lần thứ 22.

Vương Tịnh là ngôi sao trẻ được yêu thích bậc nhất tại Đài Loan hiện tại

Đáng nói, ngoài tài năng diễn xuất, Vương Tịnh còn gây chú ý với gương mặt đậm chất điện ảnh vừa cá tính lại có đôi mắt biết nói. Cô được cho là giống khá nhiều mỹ nhân trong giới giải trí Hoa ngữ như Châu Tấn, Từ Lộ, Lý Thấm, Vương Thánh Địch, Lý Nhất Đồng. Thậm chí, trong nhiều khoảnh khắc, Vương Tịnh đem lại cảm giác giống các đàn chị như Trương Quân Ninh, Tăng Khải Huyền, Giang Ngữ Thần, Lâm Gia Hân, Hứa Nhã Đình...

Khán giả khó phân biệt được Vương Tịnh và nữ diễn viên Từ Lộ

Cả hai có nhiều đường nét giống nhau

Vương Tịnh cũng có nét mặt giống với thiên tài diễn xuất Vương Thánh Địch

Theo Sina, gương mặt của Vương Tịnh nổi bật với đôi mắt to, chiếc mũi bướng bỉnh và chiếc cằm sắc. Với mỗi cách trang điểm khác nhau, nữ diễn viên đem lại khí chất khác biệt. Cũng chính nhờ sự đa dạng này mà cô có thể hóa thân vào nhiều vai diễn, không bị đóng khung trong một kiểu nhân vật. Sina bình luận: "Vương Tịnh có gương mặt giống với mỹ nhân của một nửa giới giải trí, quan trọng là ai cũng đẹp. Đây chính là kiểu gương mặt của các hoa hậu giảng đường".

Vương Tịnh và Lý Thấm được khen có chiếc cằm sắc khác biệt

Trong nhiều bức hình, cô có khí chất quyến rũ giống Lý Nhất Đồng

Ngoài ra, trang tin đánh giá Vương Tịnh có khả năng diễn xuất tốt, được mệnh danh Châu Tấn thứ hai, có sức ảnh hưởng mạnh trong lứa diễn viên thế hệ mới của thập niên 2020.

Vương Tịnh ghi dấu ấn qua các tác phẩm như All Because of Love (2017), Detention (2019). Nữ diễn viên từng thể hiện vai Tiểu Yến Tử trong Tiểu Yến Tử trong bản điện ảnh của "siêu phẩm" Những ngã rẽ cuộc đời (Đấu ngư).

Vương Tịnh được khen khá giống Châu Tấn và có khả năng diễn xuất tốt như đàn chị

Một bức hình cho thấy Vương Tịnh giống với MC Ngô Hân

Ngoài ra, Vương Tịnh còn tham gia một số bộ phim khác như: The Outsiders, Possession, On Children - The Last Day of Molly, Brave to Love, Tìm Kiếm Tài Năng Âm Phủ, Chuyện tôi và ma quỷ thành người một nhà... Nhờ khả năng diễn xuất tốt, Vương Tịnh không ít lần được để cử Ảnh hậu tại các lễ trao giải.