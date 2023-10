Điền Hi Vi sinh năm 1997, cao 1,68 m. Nữ diễn viên có vóc dáng nhiều người mơ ước khi vòng eo nhỏ nhắn, vòng ngực tròn đầy quyến rũ. Điền Hi Vi còn là cô gái có sức mạnh thể chất tốt, đam mê các môn thể thao, giúp tạo nên cơ tay rắn chắc. Sự tương phản giữa nhan sắc ngọt ngào cùng tính cách mạnh mẽ phóng khoáng giúp Điền Hi Vi thu hút khán giả. Ngoài ra, Điền Hi Vi thoải mái thể hiện các phong cách khác nhau khi dễ thương, lúc lại gợi cảm. Nữ diễn viên cũng được đánh giá là mỹ nhân cổ trang thế hệ mới.