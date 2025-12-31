Nhận được tín hiệu này trên Zalo, người dùng phải đổi mật khẩu ngay lập tức, rất có thể đang bị theo dõi từ xa

Zalo hiện là một trong những ứng dụng nhắn tin phổ biến nhất tại Việt Nam, được sử dụng rộng rãi cho cả công việc lẫn đời sống cá nhân. Chính vì vậy, việc tài khoản bị xâm nhập trái phép, dẫn đến nguy cơ bị đọc trộm tin nhắn, là điều khiến nhiều người dùng lo ngại.

Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn cách kiểm tra xem tài khoản Zalo có đang bị đăng nhập trái phép hay không, đồng thời đưa ra những biện pháp cần thiết để tăng cường bảo mật, hạn chế tối đa nguy cơ bị xâm phạm quyền riêng tư.

Dấu hiệu phổ biến cho thấy tài khoản Zalo có thể đã bị xâm nhập

Trong phần lớn trường hợp, để đọc được tin nhắn Zalo của người khác, kẻ xấu phải đăng nhập tài khoản đó trên một thiết bị khác, chẳng hạn như điện thoại hoặc máy tính. Vì vậy, việc kiểm tra lịch sử đăng nhập và các thiết bị đang sử dụng tài khoản là cách đơn giản và hiệu quả nhất để phát hiện dấu hiệu bất thường.

Nếu bạn thấy Zalo của mình xuất hiện trạng thái đăng nhập trên thiết bị lạ, hoặc nhận được thông báo đăng nhập mà bản thân không thực hiện, rất có thể tài khoản đã bị xâm nhập.

Cách kiểm tra thiết bị đang đăng nhập tài khoản Zalo

Thao tác kiểm tra này chỉ có thể thực hiện trực tiếp trên ứng dụng Zalo cài đặt trên điện thoại thông minh. Các bước thực hiện trên Android và iPhone về cơ bản là giống nhau.

Trước hết, người dùng mở ứng dụng Zalo trên điện thoại, sau đó truy cập vào mục Cá nhân ở thanh menu phía dưới. Tại đây, chọn Tài khoản và bảo mật để vào phần quản lý thông tin đăng nhập.

Tiếp theo, nhấn vào mục Thiết bị đã đăng nhập. Ngay lập tức, Zalo sẽ hiển thị danh sách các thiết bị hiện đang sử dụng tài khoản của bạn, bao gồm cả điện thoại và máy tính.

Dựa vào danh sách này, bạn có thể đối chiếu xem có thiết bị nào không phải do mình sử dụng hay không. Ví dụ, nếu bạn chỉ đăng nhập Zalo trên điện thoại cá nhân nhưng lại thấy tài khoản đang hoạt động trên máy tính, đó là dấu hiệu đáng nghi cần được kiểm tra kỹ.

Khi nhấn vào một thiết bị cụ thể, Zalo sẽ cung cấp thêm thông tin như thời điểm đăng nhập, loại thiết bị. Nếu chắc chắn đây không phải là thiết bị của mình, bạn nên chọn Đăng xuất thiết bị này để chấm dứt phiên đăng nhập trái phép.

Ngoài ra, mục Các thiết bị đã đăng xuất gần đây cũng rất đáng lưu ý. Danh sách này cho biết những thiết bị từng đăng nhập vào tài khoản Zalo của bạn trong thời gian trước đó. Nếu phát hiện thiết bị lạ xuất hiện tại đây, khả năng cao là tài khoản từng bị truy cập trái phép.

Các biện pháp ngăn chặn nguy cơ bị đọc trộm tin nhắn Zalo

Sau khi kiểm tra và xử lý các thiết bị đăng nhập bất thường, người dùng nên chủ động tăng cường bảo mật để tránh sự cố tương tự tái diễn. Dưới đây là hai biện pháp quan trọng được Zalo hỗ trợ.

Kích hoạt bảo mật hai lớp cho tài khoản

Bảo mật hai lớp là lớp phòng vệ quan trọng giúp ngăn chặn người lạ đăng nhập trái phép, ngay cả khi họ biết mật khẩu tài khoản.

Để bật tính năng này, người dùng vào Cá nhân, chọn Tài khoản và bảo mật, sau đó kích hoạt tùy chọn Bảo mật 2 lớp. Khi tính năng được bật, mỗi lần đăng nhập Zalo trên thiết bị mới, hệ thống sẽ yêu cầu xác nhận thông qua điện thoại chính hoặc nhập mã OTP.

Cơ chế này giúp đảm bảo chỉ có chủ tài khoản mới có quyền truy cập, giảm thiểu đáng kể nguy cơ bị xâm nhập trái phép.

Đặt mật khẩu bảo vệ các cuộc trò chuyện quan trọng

Trong trường hợp tài khoản Zalo lưu trữ nhiều nội dung nhạy cảm, người dùng có thể sử dụng tính năng Ẩn trò chuyện để tăng thêm một lớp bảo mật.

Cách thực hiện khá đơn giản. Trước tiên, mở cuộc trò chuyện bạn muốn bảo vệ, sau đó nhấn vào biểu tượng cài đặt ở góc trên bên phải màn hình. Tại đây, chọn Ẩn trò chuyện và thiết lập một mã PIN theo hướng dẫn.

Sau khi kích hoạt, cuộc trò chuyện này sẽ biến mất khỏi danh sách chat thông thường. Muốn truy cập lại, bạn cần nhập đúng tên liên hệ vào ô tìm kiếm và nhập mã PIN đã thiết lập. Nếu không có mã này, người khác gần như không thể tìm thấy hoặc đọc nội dung trò chuyện.

Khi không còn nhu cầu bảo vệ đặc biệt, bạn có thể vào lại phần cài đặt và tắt chế độ Ẩn trò chuyện để đưa cuộc hội thoại về trạng thái bình thường.

Chủ động bảo vệ quyền riêng tư cá nhân

Trong bối cảnh các hành vi xâm nhập tài khoản ngày càng tinh vi, việc chủ động kiểm tra và nâng cao bảo mật cho Zalo là điều cần thiết. Thường xuyên xem lại danh sách thiết bị đăng nhập, bật bảo mật hai lớp và sử dụng các tính năng bảo vệ tin nhắn sẽ giúp người dùng giảm thiểu rủi ro bị đọc trộm thông tin cá nhân.

Bên cạnh đó, người dùng cũng nên tránh đăng nhập Zalo trên thiết bị công cộng, không chia sẻ mã OTP hay mật khẩu cho người khác, đồng thời cập nhật ứng dụng lên phiên bản mới nhất để được vá các lỗ hổng bảo mật kịp thời.

Việc cẩn trọng ngay từ đầu sẽ giúp bạn yên tâm hơn khi sử dụng Zalo cho cả công việc lẫn đời sống riêng tư trong thời đại số hóa hiện nay.

(Tổng hợp)