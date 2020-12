Nhân dịp Kpop đồng loạt đưa nhạc retro trở lại, cùng ngắm những trang phục biểu diễn đẹp mắt nhất của các nhóm

Bữa tiệc âm nhạc hoành tráng của Kpop trở nên sôi động và hào hứng hơn bao giờ hết khi các nhóm nhạc "không hẹn mà gặp", đồng loạt tái xuất bằng những bản nhạc retro. Bên cạnh âm nhạc, trang phục biểu diễn cũng chính là yếu tố thu hút sự chú ý của fan hâm mộ, cùng ngắm nhìn outfit trình diễn lần này của các nhóm nhạc Kpop nhé!

1. Twice

Dần rũ bỏ vẻ ngoài kẹo ngọt, ngây thơ và trong sáng như thời gian đầu, Twice đã lột xác trở thành những quý cô thời thượng, đầy thu hút trong lần trở lại với album "Eyes Wide Open" cùng bài hát chủ đề I can't stop me. Có thể nói đây là một trong số những lần hiếm hoi chúng ta được chứng kiến Twice trong những diện mạo chỉn chu và xinh đẹp nhất, outfit của các thành viên đều có sự kết nối với nhau, phù hợp với cá tính và tôn lên ưu điểm cơ thể của mỗi người.

Ít nhiều gì những bộ cánh màu vàng này sẽ làm bạn nhớ đến cô nàng Cher trong bộ phim huyền thoại Clueless đúng không? Không chỉ có trang phục, kiểu tóc và phụ kiện như băng đô bản to, mũ beret, cho đến thắt lưng đính đá và quần tất đều được stylist chăm chút kỹ lưỡng

Từ những outfit có tông màu tối, cơ bản như nâu, trắng và đen...

Cho đến những gam màu tươi vui và nổi bật hơn như đỏ và hồng, mọi thứ đều rất ăn khớp và hài hòa với nhau

2. Gfriend

Trở lại với Mago, dù không gây được bùng nổ như kỳ vọng, 6 cô gái xinh đẹp của Hội bạn gái cũng đã đem lại những màn biểu diễn vô cùng xuất sắc cho người xem. Trang phục trình diễn thường thấy nhất của Gfriend là những chiếc quần ống loe của thập niên 70, hòa cùng âm hưởng với bài hát của nhóm. Tạm bỏ qua những lùm xùm liên quan đến vài bộ outfit, Griend đã đem lại những sân khấu trình diễn cực kỳ mãn nhãn cho khán giả.

Gfriend như tái hiện lại sàn diễn của những nhà mốt nổi tiếng thế giới ở thập niên 90 với những set đồ tweed gồm chân váy cạp cao phối với những chiếc áo dáng lửng. Điều đặc biệt là chiếc áo mà cô nàng Umji đang diện đã từng được hai IT hàng đầu Kpop là Jennie và Joy diện trước đó

Cũng như Twice, stylist cũng tận dụng tối đa phụ kiện để tạo nên một tổng thể hoàn chỉnh, sắc màu của trang phục biểu diễn đều là những gam màu sáng và nổi bật như cam, vàng, tím, hồng cánh sen,... hay cả những chiếc quần, váy, đầm có họa tiết "không dễ chơi" như kia

Những chiếc quần ống loe đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tôn lên vóc dáng gợi cảm của 6 cô gái, nhất là những bộ jumsuit sequin màu đỏ lấp lánh và lộng lẫy kia

3. BTS

Trở lại với Dynamite, bản nhạc disco này đã giúp nhóm xuất sắc giành được vị trí no.1 trên bảng xếp hạng danh giá Billboard. Với giai điệu vui tươi, bài hát rất thích hợp để giúp bạn xốc lại tinh thần, lạc quan và yêu đời hơn. Trang phục trình diễn lần này của nhóm có sự góp mặt của những chiếc quần ống loe, những bộ suit lịch lãm và những chiếc quần bò bụi bặm.

Những chiếc quần ống loe đa dạng về màu sắc và chất liệu có lẽ chính là điểm thu hút lớn nhất trong lần comeback này

Bên cạnh đó, nhóm cũng không thiếu những trang phục có màu sắc trang nhã và hài hòa với nhau

Những chiếc sơ mi rộng thùng thình bỏ hai, ba nút khuy đầu nhằm đen lại cảm giác phong trần, phóng khoáng cho các thành viên

4. Sunmi

Sunmi quả thực có duyên với concept retro vì trước đây trong khoảng thời gian hoạt động cùng Wonder Girls, cô cùng các thành viên của mình đã ghi đậm dấu ấn trong bản đồ âm nhạc Kpop với những bài hát retro huyền thoại như Nobody, So hot hay Why so lonely. Giờ đây đã là một trong những idol gen hai còn hoạt động năng nổ nhất với sự nghiệp solo đáng nể, Sunmi sánh đôi cùng chủ tịch JYP trong bài hát When we disco cực hút tai.

Sunmi vốn là một trong những gương mặt khá nổi bật trong lĩnh vực thời trang ở Hàn Quốc, vậy nên không quá bất ngờ khi được chiêm ngưỡng diện mạo xuất sắc, chuẩn chỉnh từ kiểu tóc đánh phồng, layout makeup cho đến trang phục của cô nàng

Hình thể của cô nàng cũng được tôn tối đa trong những chiếc đầm bodycon hay đầm xòe chít eo, giúp khoe trọn đôi chân thon dài của Sunmi

Ảnh: Internet