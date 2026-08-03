Nhận định Indonesia vs Việt Nam lúc 20h30 hôm nay: Kịch bản nào để tuyển Việt Nam vào bán kết ASEAN Cup?

Cập nhật thông tin trước trận đấu giữa đội tuyển Indonesia và đội tuyển Việt Nam tại bảng A ASEAN Cup 2026.

Thông tin trước trận đấu

Trận hòa 0-0 trước Singapore ngay trên sân nhà Mỹ Đình ở lượt trận thứ hai đã đặt Đội tuyển Việt Nam vào một tình thế không mấy dễ dàng tại bảng A AFF Cup 2026. Kết quả này không chỉ khiến thầy trò HLV Kim Sang-sik đánh rơi 2 điểm quan trọng mà còn ngắt chuỗi 26 trận liên tiếp ghi bàn trên mọi đấu trường – cột mốc thăng hoa kéo dài suốt từ tháng 9/2024. Sự kiên cố của hàng thủ Singapore đã vô hiệu hóa hoàn toàn những ngôi sao tấn công như Đình Bắc, Xuân Son, Hoàng Hên hay Tài Lộc khi họ chưa đạt được phong độ cao nhất.

Sau 2 lượt trận, ĐT Việt Nam tạm đứng thứ 3 với 4 điểm, xếp sau Indonesia (6 điểm) và Singapore (7 điểm, đã thi đấu 3 trận). Mặc dù vẫn nắm quyền tự quyết trong tay, nhưng thử thách lớn nhất từ đầu giải đang chờ đón các "Chiến binh Sao Vàng" ở chuyến làm khách đến chảo lửa của Indonesia.

Ở chiều ngược lại, đội chủ nhà Indonesia đang trải qua sự khởi đầu ấn tượng với 2 trận toàn thắng trước Campuchia (5-1) và Timor Leste (3-0). Dưới sự dẫn dắt của HLV John Herdman, Indonesia sở hữu lối chơi đa dạng, kết hợp giữa kỹ thuật và nền tảng thể lực dồi dào nhờ dàn cầu thủ gốc gác nước ngoài chất lượng. Dù gặp đôi chút bế tắc khi dùng đội hình dự bị trước Timor Leste và chỉ ghi bàn trong hiệp 2 khi đối thủ xuống sức, Indonesia khi trở lại với lực lượng tối ưu vẫn là thách thức vô cùng "khó nhằn".

Chuyến làm khách này mang ý nghĩa bản lề cho cuộc đua giành vé vào bán kết. Nếu giành trọn 3 điểm, ĐT Việt Nam sẽ trực tiếp vượt qua Indonesia để chiếm ưu thế lớn. Thậm chí một kết quả hòa cũng đủ giữ cho đại diện Việt Nam nắm lợi thế trước lượt trận cuối gặp Campuchia. Trước một đối thủ hừng hực khí thế trên sân nhà, đây là lúc thầy trò HLV Kim Sang-sik cần chứng minh giá trị và bản lĩnh của nhà đương kim vô địch Đông Nam Á.

Tuyển Việt Nam rơi vào thế buộc phải thắng (Ảnh: VFF)

Kịch bản để ĐT Việt Nam vào bán kết

Đội tuyển Việt Nam còn 2 trận vòng bảng gặp Indonesia (3/8) và Campuchia (7/8).

Kịch bản lý tưởng và an toàn nhất với ĐT Việt Nam là giành trọn vẹn 6 điểm ở hai lượt đấu cuối. Nếu đánh bại cả Indonesia và Campuchia, ĐT Việt Nam sẽ đạt mốc 10 điểm và chắc chắn đi tiếp với vị trí nhất hoặc nhì bảng mà không cần quan tâm đến kết quả của các đối thủ cạnh tranh.

Ngay cả khi chỉ giành được 4 điểm (thắng Indonesia và hòa Campuchia), thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn cầm chắc tấm vé vào bán kết với 8 điểm chung cuộc, bởi chiến thắng trực tiếp trước Indonesia sẽ giúp Việt Nam vượt lên chính đối thủ này trên bảng xếp hạng.

Trong trường hợp chia điểm với Indonesia và thắng Campuchia ở lượt hạ màn, ĐT Việt Nam sẽ tích lũy được 8 điểm và nắm ưu thế rất lớn để đi tiếp. Khi đó, nếu trận đại chiến giữa Singapore và Indonesia ở lượt cuối kết thúc với kết quả thắng/thua, Việt Nam chắc chắn xếp nhì bảng. Trường hợp Singapore và Indonesia hòa nhau khiến cả ba đội cùng có 8 điểm, tấm vé vào bán kết sẽ được phân định bằng chỉ số phụ và ĐT Việt Nam hiện sở hữu lợi thế lớn về hiệu số bàn thắng - bàn thua (+7).

Ngược lại, nếu thất thủ trước Indonesia, cửa đi tiếp của ĐT Việt Nam sẽ trở nên vô cùng hẹp. Ở kịch bản này, thầy trò HLV Kim Sang-sik bắt buộc phải đánh bại Campuchia để có 7 điểm, đồng thời hy vọng Indonesia sẽ tiếp tục đánh bại Singapore ở lượt trận cuối cùng. Khi đó, Indonesia dẫn đầu bảng với 12 điểm tuyệt đối, còn Việt Nam và Singapore sẽ so kè chỉ số phụ để tranh tấm vé nhì bảng. Nhìn chung, để tránh nguy cơ bị loại sớm, ĐT Việt Nam không được phép thất bại trước Indonesia và bắt buộc phải giành chiến thắng trọn vẹn trước Campuchia ở ngày thi đấu hạ màn.