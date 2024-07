Nhận cuộc gọi video, cụ bà 74 tuổi suýt bị lừa mất hơn 2,3 tỷ đồng: Nhân viên ngân hàng làm 1 việc giúp tránh được vụ lừa đảo tinh vi

Chiều 17/5/2024, Công an Mẫn Hàng, Thượng Hải, Trung Quốc nhận được cuộc gọi từ nhân viên ngân hàng trên địa bàn, thông báo có một khách hàng bị nghi ngờ dính bẫy lừa đảo. Công an ngay sau đó đã có mặt tại hiện trường để tìm hiểu vụ việc.

Theo lời kể của nhân viên ngân hàng, trước đó vào ngày 16/5/2024, họ phát hiện bà Vương, 74 tuổi, đã mua online 1.120 gram vàng với giá khoảng 680.000 RMB (tương đương hơn 2,3 tỷ đồng) rồi thanh toán bằng tài khoản ngân hàng. Số vàng này được yêu cầu gửi qua đường bưu điện tới Quảng Đông. Vì số tiền giao dịch rất lớn và hàng hóa được nhận ở một tỉnh khác nên nhân viên ngân hàng đã liên hệ với bà Vương qua điện thoại vào sáng ngày 17 để xác minh.

Tuy nhiên khi nhận được cuộc gọi trên, bà Vương lại tỏ vẻ ngạc nhiên và nói rằng không biết gì về việc đã mua vàng. Do đó, nhân viên ngân hàng đã mời bà cụ này buổi chiều cùng ngày đến chi nhánh ngân hàng để xác minh trực tiếp. Đồng thời, nhân viên này cũng liên hệ với công an để xin trợ giúp.

Ảnh: Sina

Tại ngân hàng, khi công an đưa ra một số câu hỏi để thu thập thông tin về giao dịch mua vàng đã xảy ra, bà Vương luôn tỏ ra lo lắng và trả lời một cách mơ hồ. Dựa vào đó, công an nhận định rất có thể bà Vương đã rơi vào bẫy lừa đảo trực tuyến nên kiên quyết yêu cầu ngân hàng phong tỏa tài khoản của bà cụ, đồng thời thông báo cho người nhà của bà đến đồn công an để xác minh thêm.

Qua trao đổi, công an biết được bà Vương gần đây đã mua một chiếc điện thoại di động mới. Sau khi có được sự đồng ý của bà cụ, họ đã kiểm tra chiếc điện thoại nói trên và phát hiện ra bà Vương đã thực hiện nhiều cuộc gọi video qua Wechat video với tổng thời lượng gần 300 giờ. Điều đặc biệt trong chiếc điện thoại này chỉ có 2 ứng dụng được cài đặt là Wechat, app ngân hàng và app Teamviewer. Sau một hồi được các đồng chí công an kiên nhẫn thuyết phục, bà Vương cũng đã tiết lộ sự thật.

Ảnh: Sina

Hóa ra vào giữa tháng 3/2024, bà Vương nhận được một cuộc gọi video từ một người tự xưng là cảnh sát Hồ Nam. Qua trao đổi, người này cho biết bà Vương có liên quan đến một vụ án hình sự lớn và bị cảnh sát phát lệnh truy nã. Đối phương cũng cho rằng do “tính chất nghiêm trọng của vụ việc”, bà Vương nên làm theo chỉ dẫn của anh ta để giải quyết vụ việc một cách êm ấm. Đồng thời yêu cầu bà Vương không tiết lộ vụ việc với bất cứ ai, ngay cả người nhà hay cảnh sát địa phương. Nếu không, đội cảnh sát hình sự ở Hồ Nam sẽ trực tiếp đến Thượng Hải để bắt và đưa bà cụ về Hồ Nam để thẩm tra.

Tin lời kẻ gian, bà Vương làm theo hướng dẫn của người này là nhanh chóng mua ngay một chiếc điện thoại di động rồi cài đặt WeChat, app ngân hàng và phần mềm điều khiển từ xa TeamViewer trên điện thoại di động. Sau đó, đối phương lợi dụng việc này để yêu cầu bà Vương chuyển toàn bộ tiền ở các tài khoản ngân hàng khác nhau về cùng 1 tài khoản ngân hàng.

Trong những cuộc gọi video sau đó, bà Vương cũng cung cấp cho đối phương toàn bộ thông tin CCCD, thẻ ngân hàng, mã OTP và các thông tin quan trọng khác. Từ đây, người tự xưng là “cảnh sát Hồ Nam” này đã thành công chiếm đoạt tài sản của bà cụ này.

Để tránh bị phát hiện, hắn dùng toàn bộ số tiền trong tài khoản ngân hàng của bà Vương để mua vàng online như một hình thức đầu tư của người già. Không may, hành vi này đã bị nhân viên ngân hàng phát hiện và báo cho công an. Đơn hàng 1.120 gram vàng đã được thu hồi kịp thời và trao lại cho bà Vương. Nhân viên ngân hàng nói trên cũng được đồn cảnh sát Mẫn Hàng trao thư khen vì có thành tích trong phát hiện, ngăn chặn tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hành động của nhân viên này chính là tấm gương sáng cho mọi người cùng noi theo.

Lưu Tuyết, Trưởng đội đội chống lừa đảo thuộc Đội điều tra hình sự Mẫn Hàng cho biết phương thức lừa đảo mà kẻ xấu sử dụng trong vụ án này rất mới. Đầu tiên, kẻ lừa đảo yêu cầu nạn nhân chuyển hết tiền về 1 tài khoản ngân hàng. Tài khoản này vẫn là của nạn nhân nên dễ khiến họ mất cảnh giác. Thứ hai, nghi phạm biết rằng việc giao dịch chuyển tiền bằng tài khoản ngân hàng dễ bị phát hiện nên đã sử dụng kế hoạch mua hàng online để che mắt lực lượng chức năng, hòng chiếm đoạt tài sản bằng hình thức nhận đơn hàng.

Qua sự việc này, cơ quan công an Trung Quốc khuyến cáo mọi người cần phải nâng cao cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo mới này. Đồng thời nhắc nhở mọi người nên dành nhiều thời gian hơn cho những người cao tuổi trong gia đình bởi người già là nhóm dễ trở thành mục tiêu của tội phạm.

Theo Sina