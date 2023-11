Nhận cuộc gọi lạ, 2 người đàn ông đem gần 400 triệu đồng chuyển cho kẻ gọi điện

Ngày 30-11, tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết Công an huyện Hoa Lư vừa ngăn chặn kịp thời 2 trường hợp là công dân trên địa bàn bị các đối tượng lừa đảo qua mạng giả danh công an gọi điện thoại tới đe dọa, thực hiện hành vi lừa đảo.

Ông N.V.H. suýt bị lừa mất 240 triệu đồng nếu không có sự ngăn chặn kịp thời từ công an và nhân viên ngân hàng (Ảnh: Công an Ninh Bình)

Trước đó, vào khoảng 9 giờ 50 phút ngày 28-11, ông N.V.H. (SN 1956, ngụ thôn Yên Trạch, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư) nhận được cuộc gọi lạ của một số đối tượng gọi đến tự xưng là cán bộ Công an tỉnh Ninh Bình, thông báo vợ ông có liên quan đến một đường dây buôn bán ma túy, hồ sơ vụ án hiện đã chuyển cho TAND tối cao và vợ ông phải tới để làm việc. Đối tượng còn yêu cầu ông H. phải giữ bí mật vụ việc, nếu không sẽ bị bắt giam.

Lúc này, ông H. trình bày vợ ông hiện bị bệnh không lên Hà Nội được thì các đối tượng yêu cầu ông phải kê khai tài sản, các tài khoản ngân hàng, sổ tiết kiệm… khi phát hiện ông có tiền trong sổ tiết kiệm, chúng yêu cầu ông phải ra ngân hàng rút tiền rồi chuyển vào tài khoản do đối tượng cung cấp để "phục vụ công tác điều tra", yêu cầu ông H. phải nói dối nhân viên ngân hàng là chuyển tiền sang tài khoản của con rể.



Do quá hoảng sợ, đến hồi 16 giờ 30 phút cùng ngày, ông H. đã đến Ngân hàng Agribank Chi nhánh Hoa Lư để làm thủ tục rút số tiền tiết kiệm 240 triệu đồng để chuyển vào tài khoản do đối tượng cung cấp.

Nhận thấy thái độ bất thường của ông H. nên nhân viên ngân hàng đã dừng việc giao dịch, đồng thời báo ngay cho Công an huyện Hoa Lư. Nhờ công an vào cuộc kịp thời, đã ngăn chặn được hành vi lừa đảo.

Tương tự, khoảng 10 giờ ngày 9-11, ông Đ.V.Đ. (SN 1973, ngụ thôn Bắc, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư) cũng bị đối tượng gọi điện đến tự xưng cán bộ công an, thông báo trong tài khoản ngân hàng của ông Đ. có 100 tỉ đồng và cơ quan công an đang nghi ông nằm trong đường dây tội phạm rửa tiền và buôn bán ma túy, hiện đã có lệnh bắt giam, nếu muốn không bị bắt thì ông phải nộp toàn bộ tiền tiết kiệm vào tài khoản do chúng cung cấp để "điều tra".

Lo sợ, ông Đ. đã đến ngân hàng làm thủ tục rút 150 triệu đồng tiền tiết kiệm để chuyển vào tài khoản do đối tượng cung cấp. Rất may là nhân viên ngân hàng và Công an huyện Hoa Lư đã phát hiện và ngăn chặn vụ việc kịp thời.