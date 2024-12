Nhân chứng nghe thấy tiếng nổ lớn trước khi máy bay Azerbaijan rơi

Chuyến bay J2-8243 của hãng hàng không Azerbaijan Airlines rơi vào ngày 25/12 gần thành phố Aktau ở Kazakhstan.

2 hành khách và 1 thành viên phi hành đoàn sống sót trên chuyến bay cho biết họ nghe thấy tiếng nổ lớn khi máy bay đến gần Grozny, miền nam nước Nga.

"Sau tiếng nổ...Tôi nghĩ máy bay sắp tan vỡ" , Subhonkul Rakhimov, một trong những hành khách, chia sẻ với Reuters từ bệnh viện.

Ông Subhonkul Rakhimov đang được điều trị tại bệnh viện. (Ảnh: Reuters)

Ông Rakhimov cho biết sau đó bắt đầu cầu nguyện và chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất sau tiếng nổ. "Rõ ràng chiếc máy bay đã bị hư hại ở mức độ nào đó. Nó lảo đảo như bị say, không còn giống một chiếc máy bình thường nữa".

Một hành khách khác trên máy bay nói với Reuters rằng cô cũng nghe thấy một tiếng nổ lớn. "Tôi rất sợ hãi" , Vafa Shabanova kể lại còn có tiếng nổ thứ hai. Sau đó, tiếp viên hàng không yêu cầu cô di chuyển về phía sau máy bay.

Cả hai hành khách trên đều cho biết dường như có vấn đề về nồng độ oxy trong cabin sau tiếng nổ.

Tiếp viên hàng không Zulfugar Asadov cho biết máy bay không thể hạ cánh tại Grozny do sương mù nên phi công phải bay vòng và tại thời điểm đó có tiếng nổ bên ngoài máy bay.

"Phi công vừa nhấc máy bay lên thì tôi nghe thấy tiếng nổ lớn từ cánh trái. Có ba tiếng nổ lớn" , anh Asadov nói.

Hiện nguyên nhân dẫn tới thảm họa vẫn đang được các bên điều tra.

Hiện trường máy bay Azerbaijan Airlines rơi gần thành phố Aktau ở Kazakhstan. (Ảnh: Reuters)

Ngày 27/12, Azerbaijan Airlines đình chỉ một loạt chuyến bay đến các thành phố của Nga. Hãng hàng không cho biết họ coi vụ tai nạn là do "sự can thiệp vật lý và kỹ thuật từ bên ngoài" nhưng không nêu chi tiết sự can thiệp đó là gì.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh "sẽ là sai lầm" khi đưa ra suy đoán về nguyên nhân vụ tai nạn máy bay ở Kazakhstan vào thời điểm này, khi cuộc điều tra chưa có kết luận chính thức.