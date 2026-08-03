Nhận cảnh báo về dàn sao Indonesia, Patrik Lê Giang đáp trả đanh thép!

Thủ môn Patrik Lê Giang tự tin cùng tập thể đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng trước Indonesia trong trận đấu lúc 20h30 hôm nay tại ASEAN Cup 2026.

Trong buổi họp báo trước thềm trận đấu tâm điểm giữa tuyển Việt Nam và Indonesia tại bảng A giải vô địch Đông Nam Á - ASEAN Cup 2026, thủ môn Patrik Lê Giang đã thể hiện sự tự tin cao độ. Cùng với huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik, người gác đền thuộc biên chế câu lạc bộ Công an TPHCM khẳng định toàn đội đã sẵn sàng cho chuyến làm khách đầy thử thách trên sân Pakansari và không e ngại sức mạnh của đội chủ nhà.

Khi được truyền thông đặt câu hỏi về áp lực trong cuộc chạm trán được đánh giá là lớn nhất kể từ khi anh khoác áo đội tuyển, Patrik Lê Giang cho rằng mọi lần ra sân cống hiến cho "Những chiến binh sao vàng" đều mang một ý nghĩa thiêng liêng như nhau. Anh thẳng thắn chia sẻ:

"Với tôi, mỗi trận đấu trong màu áo đội tuyển quốc gia đều là một trận đấu lớn. Việc đại diện cho quốc gia là vinh dự cao quý nhất đối với một cầu thủ. Tôi không phân biệt tầm quan trọng giữa các trận đấu mà luôn tiếp cận mọi trận với sự tập trung như nhau. Indonesia là đối thủ mạnh với nhiều cầu thủ chất lượng, nhưng mục tiêu của tôi luôn là cống hiến hết mình, mang lại niềm vui cho người hâm mộ và làm cho đất nước tự hào".

Patrik Lê Giang đầy tự tin trước trận làm khách trên sân tuyển Indonesia (Ảnh: VFF)

Đánh giá về đội hình của đối thủ, đặc biệt là sự nguy hiểm đến từ những nhân tố nổi bật trên hàng công như tiền đạo Mitchell Bakker, thủ thành Việt kiều nhấn mạnh tuyển Việt Nam sẽ không bị cuốn vào việc theo kèm bất kỳ ngôi sao nào. Thay vào đó, tinh thần đoàn kết và sự bọc lót đồng bộ sẽ là vũ khí lớn nhất của đội khách. Patrik Lê Giang khẳng định:

"Huấn luyện viên đã trả lời rất đầy đủ rồi. Chúng tôi không quá tập trung vào một cá nhân cụ thể nào của đối phương, mà tập trung đối đầu với họ như một tập thể".

Trận đấu giữa tuyển Indonesia và Việt Nam sẽ chính thức diễn ra vào lúc 20h30 ngày 3/8/2026. Trước một đối thủ đang có phong độ cao cùng lợi thế sân nhà, Patrik Lê Giang và các đồng đội đang đặt quyết tâm cao nhất hướng tới một kết quả thuận lợi, qua đó tiếp tục nắm giữ quyền tự quyết trong cuộc đua giành tấm vé bước vào vòng bán kết ASEAN Cup 2026.