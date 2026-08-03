Em gái chân dài 1m78 của thủ môn Đặng Văn Lâm toả sáng từng giây trên sàn catwalk cực hot đêm qua, visual búp bê Nga được khen hết lời

Em gái cao 1m78 của thủ môn Đặng Văn Lâm chiếm trọn spotlight sàn diễn, visual như búp bê lai Tây khiến netizen mê mẩn.

Em gái Đặng Văn Lâm trình diễn chuyên nghiệp tại show của NTK Chung Thanh Phong (Video: Đi Soi Sao Đi)

Xuất hiện trên sàn diễn tại sự kiện thời trang của NTK Chung Thanh Phong vào tối 2/8, hotgirl Đặng Thanh Giang - em gái của thủ môn Đặng Văn Lâm - nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý khi diện một thiết kế váy dạ hội màu đen điểm họa tiết hoa tím nổi bật. Ngay từ những bước chân đầu tiên, Đặng Thanh Giang đã gây ấn tượng với thần thái lạnh, biểu cảm sắc sảo cùng ánh mắt đầy tự tin và chuyên nghiệp. Mái tóc dài uốn nhẹ buông xõa tự nhiên càng tôn lên gương mặt thanh tú mang những đường nét lai Nga đặc trưng.

Đặng Thanh Giang gây chú ý trên sàn diễn thời trang mới nhất (Ảnh: IGNV)

Bộ váy cúp ngực với phần thân ôm sát giúp khoe vóc dáng cân đối của chân dài sinh năm 2007. Điểm nhấn là họa tiết hoa tím phủ khắp thân váy kết hợp cùng chân váy xòe bồng tạo cảm giác vừa nữ tính vừa sang trọng. Khi di chuyển, từng bước catwalk của Thanh Giang giúp chiếc váy bung nhẹ, tạo hiệu ứng mềm mại và cuốn hút.

Mới debut với vai trò người mẫu trong thời gian gần đây, Đặng Thanh Giang cho thấy sự thay đổi đáng kể ở lần xuất hiện này. Cô luôn giữ tư thế lưng thẳng, vai mở và hai tay chống hông dứt khoát, giúp tổng thể màn trình diễn thêm phần tự tin. Sải chân đều, nhịp bước chắc chắn cùng khả năng giữ biểu cảm ổn định xuyên suốt khiến nhiều khán giả nhận xét em gái Đặng Văn Lâm đã có sự tiến bộ rõ rệt về kỹ năng trình diễn.

Ảnh: Đi Soi Sao Đi

Sở hữu chiều cao 1,78 m, Đặng Thanh Giang được đánh giá là có nhiều lợi thế để theo đuổi con đường người mẫu chuyên nghiệp. Không chỉ thừa hưởng chiều cao nổi bật, cô còn gây ấn tượng nhờ visual được ví như "búp bê Nga" với làn da trắng, sống mũi cao và đôi mắt sâu.

Trên mạng xã hội, mỗi lần xuất hiện tại các sự kiện thời trang, Thanh Giang đều nhận về nhiều lời khen. Không ít cư dân mạng cho rằng cô ngày càng hoàn thiện cả thần thái lẫn kỹ năng catwalk, hứa hẹn sẽ là gương mặt đáng chú ý của làng mẫu Việt trong thời gian tới.

Ảnh: Đi Soi Sao Đi

Ảnh: IGNV

Trong khi anh trai Đặng Văn Lâm ghi dấu ấn trên sân cỏ với sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp, Thanh Giang lại từng bước khẳng định bản thân ở lĩnh vực thời trang. Với lợi thế ngoại hình, chiều cao nổi bật và sự tiến bộ qua từng sàn diễn, cô đang dần xây dựng dấu ấn riêng thay vì chỉ được biết đến với danh xưng "em gái thủ môn Đặng Văn Lâm".