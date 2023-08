Cùng với đó, cuộc vận động phát triển hệ thống nhà vệ sinh miễn phí (WC free use for tourist) tại các cơ sở kinh doanh, hộ dân, phục vụ khách du lịch do Thành ủy Huế phát động cũng được triển khai. Đến nay, đã có hàng trăm hộ dân, cơ sở kinh doanh hưởng ứng cuộc vận động này