Nhà tài trợ TYDOL Plus đồng hành cùng thí sinh Miss World Vietnam quảng bá du lịch Việt

Người đẹp du lịch là một phần thi quan trọng của Miss World Vietnam 2023. Sau hai mùa thực hiện, ở năm nay phần thi này được tổ chức với format hoàn toàn mới. Theo đó, top 59 thí sinh vòng Chung khảo Toàn quốc Miss World Vietnam 2023 sẽ thực hiện video ngắn giới thiệu du lịch quê hương của thí sinh và đăng tải trên nền tảng TikTok. Với hình thức mới này, các cô gái đã sáng tạo với nhiều hình thức khác nhau với nhiều ý tưởng độc đáo để giới thiệu quê hương. Các video ngắn với nhiều chủ đề hấp dẫn như: danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử, ẩm thực, kiến trúc, trang phục, âm nhạc, bản sắc vùng miền,... Cùng với lượng người dùng đông đảo của nền tảng mạng xã hội TikTok, các video Người đẹp du lịch nhanh chóng thu hút sự quan tâm và nhận được nhiều sự yêu thích.



Những video được thể hiện đa dạng phong cách và cá tính, quảng bá du lịch Việt với nhiều hình thức khác nhau.

TOP 41 thí sinh xuất sắc nhất tại vòng sơ loại Người đẹp du lịch tiếp tục vào vòng kế tiếp khi đứng trước Ban Giám khảo thuyết trình về quê hương nơi mình sinh sống. Dàn Ban Giám khảo ở phần thi là sự góp mặt của Đạo diễn Hoàng Nhật Nam, Hoa hậu Lương Thuỳ Linh, Hoa hậu Trần Tiểu Vy, Diễn viên Vân Trang, Nhà thiết kế Lê Thanh Hoà. Trước những câu hỏi của Ban Giám khảo, các thí sinh đã tự tin chia sẻ và thể hiện bản lĩnh của một người "hướng dẫn viên du lịch" chia sẻ về những nét đặc sắc về nơi mình sinh ra và lớn lên.

TOP 41 thí sinh tự tin thuyết trình chinh phục Ban Giám khảo. Ảnh: Miss World Vietnam

Đồng hành cùng các cô gái xuyên suốt trong phần thi Người đẹp du lịch, Thương hiệu thuốc giảm đau dành cho phái nữ TYDOL Plus - Nhà tài trợ Kim cương của Miss World Vietnam luôn là người bạn đồng hành hỗ trợ những thí sinh.

Thí sinh Miss World Vietnam tự tin toả sáng ở phần thi Người đẹp du lịch cùng sự đồng hành của Nhà tài trợ Kim cương TYDOL Plus. Ảnh: Miss World Vietnam

