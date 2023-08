Nhà tài trợ Kim Cương Miss World Vietnam 2023 chính thức lên tiếng về sự việc xoay quanh tân đại sứ của thương hiệu

Gần đây, sau những lùm xùm xoay quanh Tân đại sứ của thương hiệu thuốc giảm đau Typol Plus đã gây nên ít nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến nhãn hàng. Vào ngày 2/8/2023 vừa qua, với cương vị là Nhà tài trợ Kim cương của Miss World Vietnam 2023, Tydol Plus đã quyết định lên tiếng phá vỡ im lặng để giúp quý khán giả có thể hiểu rõ hơn về hành trình lan tỏa thông điệp "Vượt giới hạn, chạm đam mê" mà Tydol luôn cố gắng truyền tải thông qua Miss World Vietnam.



Thương hiệu Typol Plus chia sẻ trên fanpage chính thức

Tydol Plus tự hào là một thương hiệu được sinh ra với sứ mệnh chăm sóc cơn đau phái nữ, đồng hành và hỗ trợ phụ nữ ở mọi độ tuổi, mọi tầng lớp xã hội khác nhau, giúp họ tự tin vượt qua mọi rào cản để đạt được những thành công và ước mơ đời mình. Luôn đồng hành cùng dự án "Vẻ đẹp vì mục đích cao cả" của cuộc thi Miss World Vietnam.

Với sự việc lần này, đội ngũ Marketing chúng tôi đã thông báo và theo dõi chặt chẽ với bộ phận Marketing toàn cầu của tập đoàn về tình hình hiện tại. Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin đến các bạn trong trường hợp có diễn biến tiếp theo về việc "Liệu Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 có tiếp tục đồng hành cùng Thương hiệu Tydol Plus với cương vị Đại sứ".

Tydol Plus cũng xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới khán giả đã quan tâm, ủng hộ thương hiệu trong suốt hành trình này. Thương hiệu thuốc giảm đau Tydol Plus luôn trân trọng những ý kiến và đóng góp của quý khách hàng, người dùng và đối tác trong hành trình phát triển, và hi vọng sẽ có thể đóng góp một phần sức lực vào công cuộc xây dựng cộng đồng phụ nữ Việt Nam ngày càng lớn mạnh hơn trong tương lai.

Bức tường Tydol cùng chữ ký của nhiều phụ nữ Việt ủng hộ thương hiệu. Ảnh: Tydol Việt Nam

Điều mà Nhà tài trợ Kim cương Miss World Vietnam - Thương hiệu Tydol Plus hướng đến là sự tự do của phái đẹp - một sự tự do không bị giới hạn bởi bất kỳ định kiến nào từ bên ngoài hay bởi bất kỳ cơn đau nào từ chính bản thân người phụ nữ. Hành trình của Nhà tài trợ Tydol Plus đồng hành cùng cuộc thi Miss World Vietnam 2023 bắt đầu từ tháng 3/2023, và sau 4 tháng cùng nhau làm việc chăm chỉ, chúng ta đã có một đêm chung kết tuyệt vời với sự chứng kiến của hơn 18.000 khán giả có mặt tại sự kiện và hàng triệu người theo dõi qua sóng trực tiếp.

Tydol Plus là thương hiệu thuốc giảm đau dành cho phái nữ, do Công ty Cổ phần Dược phẩm RV-OPV sản xuất và phân phối. Sau cuộc thi, thương hiệu thuốc giảm đau Tydol Plus đã và đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ khán giả trên toàn quốc, đặc biệt là thế hệ Gen Z - thế hệ đã và đang lớn lên trong một thế giới siêu kết nối, có chủ kiến với nhịp độ không ngừng và đây là niềm vinh dự lớn của thương hiệu. Chúng tôi xin ghi nhận và sẽ thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa trong tương lai để nhận được sự ủng hộ nhiều hơn từ quý khán giả. Như một cam kết cho sự nỗ lực và hoạt động đó, chúng tôi có được chữ ký của rất nhiều người phụ nữ trẻ đã ủng hộ thương hiệu trong suốt hành trình này.

