Nhà tài trợ kim cương Miss Grand Vietnam - Elasten công bố top 3 người đẹp bước tiếp Miss Elasten 2024

Trải qua 2 năm đồng hành cùng Miss Grand Vietnam 2022 và 2023, thử thách tìm kiếm hình mẫu hoàn hảo cho thương hiệu collagen cao cấp tại Đức đã thành công ghi dấu mạnh mẽ trong lòng khán giả và các fan hâm mộ sắc đẹp, khi tìm ra hai Miss Elasten xuất sắc là Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu và Á hậu Bùi Khánh Linh.



Miss Elasten 2024 quay trở lại với format hoàn toàn mới với chủ đề EMbrace of ME dành cho mọi cô gái để ghi dấu thanh xuân rực rỡ. EM of ME còn là hành trình tôn vinh vẻ nữ tính bên trong mỗi cô gái, để bản sắc cá nhân dần được hé lộ thông qua mỗi vòng thi.

Trải qua 02 vòng thi video TikTok challenge, shooting cùng màn debate nảy lửa, TOP 3 chung cuộc của MISS ELASTEN 2024 đã chính thức lộ diện:

SBD 123 - Nguyễn Đặng Huyền Trang

SBD 421 - Vũ Thị Thu Hiền

SBD 268 - Lê Phan Hạnh Nguyên

Ba người đẹp đã khuấy đảo vòng thi thứ hai với phần trình diễn và thể hiện bản thân vô cùng ấn tượng, không chỉ khẳng định được cá tính riêng biệt mà còn sẵn sàng đại diện cho vẻ đẹp tích cực, năng động của thời đại mới.

Để trở thành chủ nhân của giải thưởng danh giá với tổng trị giá lên tới 100 triệu đồng từ Thương hiệu collagen cao cấp tại Đức, ba cô gái xuất sắc của chúng ta sẽ trải qua vòng bình chọn cuối cùng để tìm ra MISS ELASTEN 2024.

Cùng bình chọn cho TOP 3 Miss Elasten tại fanpage chính thức Elasten Việt Nam nhé!