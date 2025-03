Nhà rộng chưa đến 30m2 được đền bù 28 tỷ đồng nhưng gia chủ vẫn quyết không di dời, lớn tiếng khẳng định: “Tôi xứng đáng được bồi thường 52 tỷ”

Thành phố Quảng Châu (Trung Quốc) là nơi đăng cai Á vận hội năm 2010 nên trước đó, chính quyền thành phố này đã tiến hành quy hoạch, chỉnh trang đô thị ở một số địa điểm. Chính quyền địa phương đã quyết định xây dựng một cây cầu bắc qua sông tại khu vực phố cổ trung tâm thành phố. Cây cầu này được đánh giá không chỉ giải quyết áp lực giao thông mà còn có thể trở thành công trình mang tính biểu tượng mới của khu vực.

Trước khi tiến hành xây cầu, chính quyền thành phố Quảng Châu đã tiến hành đàm phán với các hộ dân nằm trong khu vực xây dựng để đưa ra mức đền bù thỏa đáng. Mức bồi thường tiêu chuẩn là 8.000 NDT/m2 (28 triệu đồng). Phần lớn người dân đều đồng ý với chính sách bồi thường, chỉ có duy nhất gia đình người phụ nữ tên Lương Dung không chịu thỏa thuận.

Khi tìm hiểu về kế hoạch xây dựng, Lương Dung nhận ra vị trí của căn nhà mình có ảnh hưởng lớn đến công trình. Vì vậy dù được đền bù đến 240.000 NDT (844 triệu đồng) cho diện tích chưa 30m2, Lương Dung vẫn đòi hỏi số tiền bồi thường cao gấp nhiều lần. Chính quyền địa phương nhiều lần cử cán bộ đến đàm phán nhưng vẫn không đạt được sự đồng thuận của đôi bên.

Lương Dung nói rằng đây là nơi gia đình bà đã sinh sống nhiều thập kỷ, có ý nghĩa gắn bó sâu sắc nên người phụ nữ này không muốn “bán lại với giá rẻ”. Người phụ nữ này được tạo điều kiện chọn nhà ở tái định cư rộng đến 80m2, nhưng lại liên tục phàn nàn về các vấn đề như ánh sáng tự nhiên, giao thông khu vực xung quanh. Vì Lương Dung không chịu chuyển đến căn tái định cư nào nên cán bộ địa phương đồng ý cho người phụ nữ này nhận bồi thường hoàn toàn bằng tiền mặt.

Ban đầu, người phụ nữ này ra giá 2 triệu NDT (7 tỷ đồng), sau đó nâng giá dần lên mỗi khi có cán bộ tìm đến nhà để đàm phán. Sau đó, Lương Dung yêu cầu được đền bù 8 triệu NDT (28 tỷ đồng) mới chuyển đi. Bà Lương liên tục nói về lý do giá đất hiện nay tăng vọt, nếu chuyển đến khu vực có an ninh và giao thông tốt thì chi phí sinh hoạt của cả gia đình cũng tăng lên. Chỉ với số tiền đền bù như vậy, gia đình bà mới có thể ổn định cuộc sống.

Lương Dung liên tục muốn tăng số tiền được đền bù giải toả

Cán bộ địa phương cho rằng đây là mức đền bù có thể thoả hiệp. Nghe cán bộ nói sẽ báo cáo với cấp trên và cố gắng đáp ứng yêu cầu này, Lương Dung lập tức đòi tăng giá bồi thường lên 15 triệu NDT (52 tỷ đồng). “Vị trí nhà tôi rất quan trọng với công trình, tôi cho rằng chúng tôi xứng đáng nhận số tiền này”, bà Lương nói.

Cán bộ cho rằng bà Lương đang cố ý gây khó dễ cho họ, nhưng Lương Dung nói thiếu một xu cô cũng không di dời. Đây là đòi hỏi vô lý, không chỉ ảnh hưởng đến quá trình xây dựng mà còn khiến các hộ dân khác cảm thấy không công bằng nếu chính quyền đồng ý với mức bồi thường này cho nhà bà Lương.

Cuối cùng, chính quyền thành phố Quảng Châu quyết định thay đổi bản vẽ cây cầu để công trình này không đi qua nhà Lương Dung. Người phụ nữ này vẫn không hề e dè, bà tin rằng trước sau chính quyền cũng phải đồng ý với mức giá bồi thường mình đưa ra. Tuy nhiên, cây cầu vẫn tiếp tục được xây dựng mà không ảnh hưởng trực tiếp đến nhà Lương Dung.

Đến khi xây xong, gia đình người phụ nữ này phải chịu tiếng ồn do xe cộ qua lại mỗi ngày, nhiều người đi qua còn xả ra vào nhà bà vì nghĩ rằng đây là nhà bỏ hoang. Vào mùa hè, mùi hôi thối do rác nồng nặc hơn làm Lương Dung cảm thấy hối hận vì quyết định năm xưa. Do tác động của việc xây dựng cầu, nhà bà Lương cũng xuất hiện những vết nứt, mái nhà bị dột nhưng không thợ nào chịu đến sửa chữa.

Bà Lương chứng kiến những người hàng xóm cũ đã ổn định chỗ ở tại nơi tái định cư, trong khi bản thân phải chịu đựng tiếng ồn, mùi hôi và nhà cửa ngày càng xuống cấp. Sau 8 năm, cuối cùng bà Lương chủ động đàm phán lại với chính quyền, nhận 4 triệu NDT (14 tỷ đồng) và rời đi.

