Nhã Phương, Thuỳ Tiên và dàn sao Việt rơi nước mắt khi chứng kiến 1 điều diễn ra ở WeChoice Awards 2024

"WeChoice Awards 2024" trở thành từ khoá được nhiều người quan tâm, bàn luận sau đêm Gala vinh danh và trao giải diễn ra vào tối 12/1. Xuyên suốt chương trình, khán giả đã được trải qua nhiều cảm xúc, từ vui vẻ, hào hứng đến những phút giây lắng động, nghẹn ngào. Và một trong những tiết mục lấy nước mắt khán giả nhiều nhất WeChoice Awards 2024 chính là màn biểu diễn piano Mẹ Yêu Con để kể về câu chuyện của 2 người mẹ Cấn Thị Ngần và Nguyễn Trần Thuỳ Dương. Đây là nhân vật đã nén đau thương, chấp nhận hiến tạng con của mình để cứu sống những cuộc đời mới.

Khi xem màn tri ân đặc biệt ý nghĩa này, nhiều sao Việt đã vô cùng xúc động, liên tục lau nước mắt. Nhã Phương thể hiện rõ sự nghẹn ngào, cô và Trường Giang còn cùng nhau đứng dậy như một hành động thể hiện sự ngưỡng mộ, trân trọng với cô Cấn Thị Ngần và chị Nguyễn Trần Thuỳ Dương. Không chỉ Nhã Phương mà Trường Giang cũng rất ngưỡng mộ và cảm kích với những việc làm tử tế, lan toả năng lượng tích cực của các nhân vật tại WeChoice Awards 2024.

Clip: Nhã Phương rơi nước mắt khi xem tiết mục về 2 người mẹ có nghĩa cử cao đẹp

Nhã Phương liên tục lau nước mắt, cô ngồi lại đến cuối chương trình để lắng nghe những câu chuyện nhân văn

Trường Giang cho rằng tất cả những nhân vật xuất hiện ở WeChoice đều đáng được vinh danh trong lòng công chúng

Khi chăm chú đọc những dòng chữ trên màn hình, Thuỳ Tiên, H'Hen Niê và Chi Pu cũng rưng rưng. Khi 2 nhân vật là 2 người mẹ xuất hiện, Thuỳ Tiên và H'Hen Niê đã chủ động đứng dậy vỗ tay. Thuỳ Tiên liên tục lau nước mắt khi được chứng kiến câu chuyện quá nhân văn trong cuộc sống đời thường. Có thể nói, WeChoice Awards 2024 đã thật sự chạm đến cảm xúc, lan toả tinh thần tích cực và truyền cảm hứng đến với rất nhiều người.

Clip: H'Hen Niê, Thuỳ Tiên rơi nước mắt khi 2 người mẹ có câu chuyện đặc biệt xuất hiện ở WeChoice

Nhiều sao Việt đã có những phút giây lắng động khi xem gala

2 người mẹ khiến dàn sao Việt rơi nước mắt chính là cô Cấn Thị Ngần - người quyết định hiến tạng của con trai chết não do tai nạn để đổi lấy cuộc đời 5 "người con" khác. Thời gian đầu, cô đã phải đối mặt với rất nhiều lời dèm pha, tiêu cực bên ngoài xã hội. Cô Cấn Thị Ngần chia sẻ: "Nếu như con mình chết mà cứu được nhiều người thì đó là cái chết không uổng phí. Và thông qua hiến tạng, tôi vẫn thấy con còn sống ở đâu đó trên đời này". Cô Cấn Thị Ngần cũng là một trong số 20 nhân vật đề cử ở hạng mục những nhân vật truyền cảm hứng.

Nhân vật thứ 2 chính là chị Nguyễn Trần Thuỳ Dương - mẹ của "thiên sứ" Hải An - cô bé qua đời vì căn bệnh u não xâm lấn nhưng đã gửi lại "đôi mắt" của mình để giúp người khác lấy lại ánh sáng. Tại WeChoice Awards 2018, câu chuyện về bé Hải An đã trở thành một trong 5 đại sứ truyền cảm hứng. Sau bé Hải An, hơn 2.300 lá đơn hiến tạng và những bộ phận trên cơ thể đã được gửi đi chính là bằng chứng rõ ràng nhất về ngọn lửa cảm hứng mà em lan tỏa.

Trên sân khấu Gala của WeChoice Awards 2024, hai người mẹ đã xuất hiện, những hình ảnh, những dòng chữ kể về câu chuyện của họ đã chứng minh một điều, dù có những người đã ra đi nhưng tình yêu, sự tử tế và trái tim của họ vẫn sẽ tiếp tục sống mãi, nhắc nhở chúng ta rằng tình thương và sự sống có thể được nhân lên ngay cả trong những giây phút đau thương nhất.

Cô Cấn Thị Ngần và chị Thuỳ Dương cũng bật khóc khi xem tiết mục tái hiện câu chuyện của mình

WeChoice Awards - Giải thưởng thường niên do Công ty cổ phần VCCorp tổ chức, với mong muốn tôn vinh những con người, kể những câu chuyện truyền cảm hứng nhất, những sự kiện, sản phẩm và công trình có ảnh hưởng tích cực tới cộng đồng, đã chính thức quay trở lại với chủ đề "Việt Nam tôi đó". Gala Vinh danh và Trao giải WeChoice Awards 2024 diễn ra vào lúc 17h00 ngày 12/01/2025, được truyền hình trực tiếp trên Đài truyền hình TP. Hồ Chí Minh (HTV), phát sóng trực tiếp trên Cổng thông tin Chính phủ, toàn bộ hệ thống kênh truyền thông của VCCorp và các đối tác truyền thông. Thông tin chi tiết xem tại wechoice.vn.