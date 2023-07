Nhã Phương - Song Luân thân thiết trong phim mới

Sau phim điện ảnh Nhà Bà Nữ, Song Luân trở lại màn ảnh nhỏ cùng phim truyền hình Yêu Trước Ngày Cưới.

Trong loạt ảnh hậu trường bị rò rỉ, Song Luân và Nhã Phương có khoảnh khắc khá thân thiết. Nhã Phương thậm chí còn khoác tay Song Luân khi chụp hình tập thể với các diễn viên còn lại. Đây là lần đầu tiên Song Luân - Nhã Phương đóng cặp từ sau khi hợp tác trong phim Cây Táo Nở Hoa. Trước đó, khi nhận xét về Nhã Phương, Song Luân đã dành cho đồng nghiệp nhiều lời khen vì sự hết mình với công việc.

Bức ảnh Nhã Phương - Song Luân thân thiết trong phim Yêu Trước Ngày Cưới.

Trước đó, khi chụp ảnh cùng các diễn viên khác, Nhã Phương cũng nắm chặt tay bạn diễn.

Trên Facebook cá nhân, Song Luân thường xuyên chia sẻ hình ảnh khi quay phim. Nam diễn viên nói rằng có hôm quay đến đêm, ekip sản xuất làm việc liên tục cho kịp với tiến độ ghi hình. Song Luân cũng thường xuyên diện vest bảnh bao, thể hiện hình ảnh một người đàn ông trưởng thành, điển trai và thành công trong công việc.



Để giải tỏa căng thẳng tại phim trường, thỉnh thoảng Song Luân vẫn tự tạo niềm vui bằng cách quay những clip ngắn rồi chia sẻ với khán giả. Hoặc có lần nọ, Song Luân cho biết anh còn ngẫu hứng đàn hát tại trường quay khi thực hiện phân đoạn có liên quan đến đàn piano.

Song Luân ngẫu hứng chơi đàn khi đang quay phim.

Nam diễn viên tranh thủ nghỉ ngơi trước khi tiếp tục làm việc.

Song Luân cho biết ekip sản xuất Yêu Trước Ngày Cưới đã làm việc liên tục để kịp chạy theo tiến độ ghi hình.

Về phần Nhã Phương, kể từ sau khi kết hôn với Trường Giang, cô ít đóng phim hơn. Sau Cây táo nở hoa thì Yêu Trước Ngày Cưới là dự án truyền hình hiếm hoi mà Nhã Phương nhận lời góp mặt. Yêu Trước Ngày Cưới dự kiến sẽ ra mắt trong nửa cuối năm 2023.



Nhã Phương trong 1 cảnh quay với Trịnh Thảo.

Yêu Trước Ngày Cưới được làm lại từ bộ phim Chúng Ta Không Thể Làm Bạn (Before We Get Married) - siêu phẩm truyền hình gây tiếng vang của ngành công nghiệp phim xứ Đài Loan (Trung Quốc) năm 2019. Chỉ với 13 tập, song bản gốc chinh phục đông đảo đối tượng khán giả từ Đài Loan, Ấn Độ, Malaysia, Philippines và đặc biệt nhận được nhiều tình cảm ở Việt Nam.



Phim thu về 8.1/10 điểm đánh giá trên My Drama List, 7.3/10 điểm trên IMDb và 9.1/10 trên Rakuten Viki. Bản Việt với tên gọi Yêu Trước Ngày Cưới được chỉ đạo bởi đạo diễn kiêm biên kịch Thạch Thảo, người đứng sau thành công của hai bộ phim Cây Táo Nở Hoa và Gạo Nếp Gạo Tẻ.

Đạo diễn Thạch Thảo phát triển Yêu Trước Ngày Cưới dựa trên kịch bản gốc, "chiêu đãi" người xem qua những thước phim tỉ mỉ, chỉn chu. Nữ đạo diễn chọn cốt truyện phù hợp với khán giả Việt, hứa hẹn sử dụng những câu thoại "bắt trend" được đặt trong các tình huống hợp lý vào phim, giúp công chúng một cái nhìn khác về những bộ phim được chuyển thể.