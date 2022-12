Nhã Phương đóng vai lao công trong phim mới của ông xã Trường Giang

Trường Giang sẽ trở lại cùng khán giả với bộ phim Chủ Tịch Giao Hàng. Bộ phim được đầu tư hoành tráng khi quy tụ 30 nghệ sĩ tham gia. Trong dàn diễn viên tham gia vào bộ phim, Trường Giang và Hoa hậu Tiểu Vy sẽ là diễn viên chính.

Một số cái tên khác nổi bật phải kể đến như Duy Khánh, Đức Thịnh, Thanh Thúy, Kiều Minh Tuấn, Khả Như, Ngô Kiến Huy... đặc biệt là Nhã Phương - bà xã của Trường Giang.

Trong hình ảnh được hé lộ, Nhã Phương xuất hiện với ngoại hình rất đặc biệt. Nữ diễn viên diện trang phục màu cam, đeo tai nghe sành điệu. Tạo hình này khiến khán giả liên tưởng đến những cô lao công hài hước có thể gặp trong cuộc sống hàng ngày.

Nhã Phương gây tò mò với tạo hình trẻ trung trong phim mới của ông xã.

Ngoài ra, bộ phim còn có sự tham gia của dàn nghệ sĩ sở hữu kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực phim ảnh như Đại Nghĩa, Hồng Đào, Tạ Minh Tâm. Với nhiều năm hoạt động trong nghề, họ đã có cho mình “vốn liếng” để thể hiện những vai diễn được giao. Bên cạnh đó, các nghệ sĩ cũng đã giúp đỡ dàn diễn viên trẻ tiềm năng cải thiện và phát triển hơn về mặt diễn xuất trong xuyên suốt quá trình quay phim.

Chia sẻ về vai diễn trong bộ phim, NS Hồng Đào cho hay: “Khi đọc kịch bản, tôi cảm thấy rất vui. Ngoài chữ vui ra còn có tình cảm, tình mẹ con cha con, tình yêu đôi lứa và cả tình bạn. Tất cả đều ở trong đó. Tôi nghĩ đây là bộ phim nên xem vì truyền tải rất nhiều những tình cảm về đời sống hàng ngày. Với tôi, đó là kịch bản rất thú vị”.

Tạo hình của Hồng Đào và Đại Nghĩa trong phim.

Đại Nghĩa cũng tiết lộ lý do nhận lời tham gia dự án lần này của Trường Giang. "Vai diễn của tôi cũng không phải vai hài như đã tưởng tượng. Khi đọc kịch bản xong, tôi thấy vai này khá là thú vị, có thể mang đến một màu sắc lạ so với những vai diễn trong những bộ phim gần đây. Đó cũng chính là lý do khiến tôi nhận lời.

Bên cạnh đó, đây cũng là một dịp để anh em hợp tác cùng nhau trong một sản phẩm về phim ảnh. Đó là một trong những yếu tố đầu tiên, tiên quyết để tôi quyết định nhận lời tham gia dự án này của Trường Giang” , anh tâm sự.

Trường Giang hóa thân thành 2 tạo hình đối lập: một bên là chủ tịch lạnh lùng, đĩnh đạc và bên còn lại là chàng shipper giản dị.

Chủ tịch giao hàng là bộ phim do Trường Giang sản xuất và đảm nhận vai chính, đồng biên kịch kết hợp cùng đạo diễn Đức Thịnh. Đây là bộ phim được Trường Giang ấp ủ từ lâu với mong muốn có 1 sản phẩm để khán giả giải trí dịp cuối năm.

Bộ phim hài, tình cảm xoay quanh cuộc sống của chàng shipper tên Đỗ Ban Bường. Trong một hoàn cảnh khá éo le, anh bỗng phải đảm nhận vai trò chủ tịch bất đắc dĩ. Cũng từ đó mà nhiều cầu chuyện “dở khóc, dở cười" diễn ra.