Tối 14/4, thảm đỏ ra mắt phim Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng tại TP.HCM nhanh chóng trở thành tâm điểm của showbiz Việt khi quy tụ loạt gương mặt đình đám như Kiều Minh Tuấn, Diệp Bảo Ngọc, Ngô Kiến Huy, HIEUTHUHAI… Giữa dàn sao đông đảo, sự xuất hiện của vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương nhanh chóng thu hút mọi ánh nhìn. Cả hai liên tục nắm tay, tương tác thân mật trước ống kính, mang đến hình ảnh vừa gần gũi vừa “tình bể bình”. Tuy nhiên, điều khiến netizen bất ngờ nhất lại là visual của Nhã Phương.

Xuất hiện tại sự kiện, nữ diễn viên diện outfit đen thanh lịch, quyến rũ, kết hợp kiểu tóc buộc thấp gọn gàng để lộ gương mặt thanh tú. Lớp make-up nhẹ nhàng tôn lên làn da mịn màng cùng thần thái rạng rỡ, giúp nữ diễn viên ghi điểm tuyệt đối trước ống kính. Tổng thể mang lại cảm giác vừa sang trọng, vừa trẻ trung, rạng rỡ, nhất là khi đặt cạnh lần xuất hiện gần nhất của Nhã Phương.

Cách đây không lâu, Nhã Phương từng trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện mỹ phẩm cao cấp với diện mạo gây nhiều tranh luận. Trong bộ váy cúp ngực, người đẹp để lộ vóc dáng gầy gò cùng phần xương vai lộ rõ. Gương mặt của cô khi ấy bị nhận xét có phần hốc hác, thiếu sức sống dưới ánh đèn flash. Thậm chí, một số ý kiến còn so sánh cô với Ariana Grande, một nghệ sĩ từng gây lo ngại vì thân hình quá mảnh mai, gầy gò.

Chính vì vậy, visual của Nhã Phương tại thảm đỏ ra mắt phim Phí Phông càng khiến công chúng bất ngờ không biết bí quyết để "lột xác" nhanh như vậy là gì. Chỉ sau vài ngày, cô đã lấy lại phong độ với diện mạo tươi tắn, tràn đầy năng lượng. Không còn vẻ mệt mỏi, cô ghi điểm với thần sắc rạng rỡ, làn da căng mịn và nụ cười tươi tắn.

Trên mạng xã hội, nhiều bình luận bày tỏ sự ngạc nhiên: “ Nhã Phương đã làm gì với gương mặt của mình vậy? ”, “ Mới mấy hôm trước còn thấy mệt mỏi mà giờ xinh hẳn ”, “ Đúng là mẹ bỉm nhưng visual vẫn đỉnh ”, hay “ Glow up rõ luôn, nhìn khác hẳn ”.

Dù vẫn đang trong giai đoạn bận rộn với cuộc sống bỉm sữa, Nhã Phương cho thấy khả năng cân bằng tốt giữa gia đình và hình ảnh cá nhân. Và chỉ với một lần xuất hiện, cô một lần nữa chứng minh phong độ nhan sắc của mình chưa bao giờ là điều phải bàn cãi.