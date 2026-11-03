Để đèn bàn thờ sáng liên tục, gia đình càng không nên bỏ qua những điều này.

Ở nhiều gia đình Việt, trên bàn thờ thường có một hoặc vài chiếc đèn điện được bật vào buổi tối, khi thắp hương hoặc duy trì ánh sáng trong thời gian dài. Thậm chí có nhà để đèn sáng 24/7 như một thói quen đã giữ nhiều năm. Bản thân việc sử dụng đèn điện trên bàn thờ không có gì bất thường. Tuy nhiên, nếu một thiết bị phải hoạt động liên tục cả ngày lẫn đêm, cách lắp đặt và sử dụng lại càng cần được chú ý. Đặc biệt, bàn thờ còn là khu vực có hương, nến và nhiều vật dụng dễ bắt lửa. Gia đình đang để đèn bàn thờ sáng 24/7 nên nhớ 3 điều sau.

1. Không phải cứ đèn bàn thờ là bắt buộc phải sáng 24/7

Trước hết, không nên vì tâm lý phải duy trì ánh sáng liên tục mà cố bật đèn trong mọi hoàn cảnh. Việc sử dụng đèn bàn thờ phụ thuộc vào nếp sinh hoạt và cách thờ cúng của từng gia đình, không có một nguyên tắc chung buộc mọi nhà phải để đèn điện sáng suốt ngày đêm. Vì vậy, gia đình hoàn toàn có thể chủ động tắt đèn khi thấy cần thiết, đặc biệt trong những tình huống liên quan đến an toàn. Điều đáng quan tâm không nằm ở chuyện bật bao nhiêu tiếng, mà là chiếc đèn và hệ thống điện xung quanh có phù hợp để hoạt động trong thời gian dài hay không.

2. Để sáng 24/7 thì đừng chỉ kiểm tra mỗi bóng đèn

Khi một chiếc đèn vẫn sáng bình thường, nhiều người mặc nhiên cho rằng mọi thứ đều ổn. Nhưng với đèn sử dụng liên tục, gia đình nên để ý cả bóng đèn, đui đèn, dây dẫn, phích cắm và ổ cắm. Nên ưu tiên loại đèn phù hợp với mục đích sử dụng, ít tỏa nhiệt và có nguồn gốc rõ ràng. Dây điện cần được đi gọn, không để sát bát hương, chân hương, nến, giấy hoặc những vật liệu dễ cháy. Việc cắm đèn qua nhiều đầu nối, ổ chia hoặc sử dụng dây điện đã cũ cũng nên hạn chế.

Thỉnh thoảng, gia đình có thể quan sát khu vực đèn và ổ cắm. Nếu bóng đèn chập chờn, đui đèn đổi màu, dây điện bong tróc, phích cắm lỏng, ổ cắm nóng bất thường hoặc xuất hiện mùi khét, cần ngắt nguồn và kiểm tra thay vì tiếp tục sử dụng. Đặc biệt, không nên tự ý tăng công suất bóng đèn vượt quá mức phù hợp với bộ đèn. Ánh sáng mạnh hơn một chút không đáng để đánh đổi bằng việc thiết bị hoạt động nóng hơn trong thời gian dài.

3. Có những lúc nên chủ động tắt đèn và ngắt nguồn

Ngay cả khi gia đình có thói quen để đèn bàn thờ sáng 24/7, vẫn có những thời điểm nên ưu tiên an toàn. Khi lau dọn bàn thờ hoặc vệ sinh đèn, nên tắt và ngắt nguồn điện trước khi thao tác. Nếu đèn có dấu hiệu bất thường, không nên chỉ tắt công tắc rồi tiếp tục sử dụng sau đó mà cần tìm nguyên nhân hoặc thay thế thiết bị khi cần thiết. Trước những chuyến đi xa dài ngày, gia đình cũng nên cân nhắc việc để một thiết bị điện hoạt động liên tục trong nhà không có người. Nếu hệ thống điện, đèn hoặc ổ cắm đã cũ, việc chủ động ngắt nguồn sẽ giúp loại bỏ thêm một nguy cơ không cần thiết. Tương tự, khi khu vực bàn thờ bị ẩm, nước lọt vào gần ổ điện hoặc vừa xảy ra sự cố điện, hãy xử lý vấn đề trước khi bật đèn trở lại.

Để đèn sáng lâu, an toàn mới là điều cần đặt lên trước

Một chiếc đèn nhỏ có thể khiến nhiều người ít để tâm hơn so với các thiết bị điện công suất lớn. Tuy nhiên, nếu đèn được sử dụng 24/7, thời gian hoạt động của nó lại kéo dài liên tục qua ngày này sang ngày khác. Gia đình không nhất thiết phải thay đổi thói quen chỉ vì đang để đèn bàn thờ sáng cả ngày. Điều quan trọng hơn là sử dụng thiết bị phù hợp, kiểm tra hệ thống điện định kỳ và sẵn sàng tắt hoặc ngắt nguồn khi xuất hiện dấu hiệu bất thường. Với khu vực có sử dụng hương và lửa như bàn thờ, cẩn thận thêm một chút vẫn luôn cần thiết.

*Thông tin trong bài mang tính chất tham khảo. Nếu đèn, dây dẫn hoặc ổ cắm có dấu hiệu bất thường, gia đình nên ngừng sử dụng và nhờ thợ điện có chuyên môn kiểm tra, không tự sửa chữa khi không có kiến thức về điện.