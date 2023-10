Nhà đầu tư lùng mua đất nền Hà Nội dưới 2 tỷ đồng

Theo đó, thị trường đất nền ở ba huyện có thông tin lên quận trong thời gian tới là Gia Lâm, Đông Anh, Hoài Đức đang ghi nhận lượng giao dịch tăng ở phân khúc giá dưới 2 tỷ đồng. Đây là mức giá tầm trung, vừa phải, phù hợp với tài chính của số đông nhà đầu tư cũng như khả năng chi trả của người mua ở thực.

Cụ thể, tại Đông Anh, nền đất có mức giá dưới 2 tỷ đồng thuộc các xã: Kim Chung, Đại Mạch, Võng La, Hải Bối - nơi khu công nghiệp Thăng long toạ lạc - ghi nhận lượng giao dịch tăng nhẹ so với quý trước đó. Những mảnh đất này thường nằm ở trục đường thôn, ô tô có thể vào được trước cửa nhưng hai ô tô khó tránh nhau.

Đất nền dưới 2 tỷ đồng có thanh khoản trở lại. (Ảnh minh họa)

Tuy vậy, giá đất nền tại các xã cũng có sự khác nhau rõ rệt: xã Kim Chung dao động 30 - 35 triệu đồng/m2, xã Đại Mạch giá dao động 22 - 26 triệu đồng/m2, tại xã Võng La giá 40 - 45 triệu đồng/m2, Hải Bối ghi nhận giá bán từ 35 - 40 triệu đồng/m2.



Đất nền giá rẻ ở huyện Gia Lâm cũng đang có sự khởi sắc ở phân khúc dưới 2 tỷ đồng. Các lô đất này có đặc điểm nằm trong đường thôn nhỏ, ô tô không vào được nhưng gần dự án Vinhomes Ocean Park. Nơi tập trung nhiều lô đất có giá thành trên chủ yếu thuộc hai xã Kiêu Kị và Đa Tốn, khoảng giá dao động 35-48 triệu đồng/m2, với diện tích từ 40-45m2.

Đất nền Hoài Đức gần các cụm công nghiệp An Khánh, cụm công nghiệp La Phù cũng ghi nhận mối quan tâm gia tăng của khách hàng. Đất nền An Khánh giá dưới 2 tỷ đồng tập trung ở các xã Phú Vinh, Vân Lũng, An Thượng, An Thọ với diện tích 30 - 45m2 có giá bán từ 34 - 45 triệu đồng/m2.

Đất nền trong làng La Phù có diện tích 30-40m2, mức giá 36-42 triệu đồng/m2 cũng có lượng quan tâm tăng so với quý trước.

Báo cáo thị trường bất động sản quý III/2023 của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho biết phân khúc đất nền có sổ, nhà ở kinh doanh dưới 2 tỷ đồng có lượng giao dịch tăng rõ rệt, nhất là ở những vùng được đầu tư hạ tầng hay khu vực liền kề khu công nghiệp với giá bán tăng 5 - 7% so với quý trước.

Đây cũng là phân khúc điểm sáng duy nhất của loại hình đất nền, bởi lẽ với loại đất nền có khoảng giá từ 3 tỷ đồng/nền trở lên tình hình giao dịch vẫn khá ảm đạm.

Theo môi giới, lý do đất nền giá rẻ những khu vực này đang được ưa chuộng trở lại là do quá trình lên quận của ba huyện trên đều đã khá gần, các tiêu chí để lên quận về cơ bản đều đang trong quá trình hoàn thiện. Đây sẽ là một lực đẩy rất lớn cho sự tăng nhiệt của thị trường bất động sản thời gian tới.

Ngoài ra, lãi suất huy động tiền gửi đang giảm, lượng tiền mặt hưởng lãi suất cao của năm ngoái đang dần đáo hạn, nhà đầu tư sẽ buộc tìm kênh đầu tư ưu việt hơn tiền gửi ngân hàng thời điểm này.

Cuối cùng, những lô đất nền giá rẻ sẽ phù hợp với số đông nhà đầu tư, cũng như nhóm khách mua ở thực.

Cũng theo Batdongsan.com.vn, những tín hiệu tích cực hiện mới chỉ tập trung ở phân khúc đất nền giá rẻ có mức giá dưới 2 tỷ đồng, còn nhìn chung thị trường đất nền ở những phân khúc giá cao hơn, tình hình giao dịch vẫn ảm đạm. Nhiều lô đất giá trị lớn dù đã giảm giá 20-30% nhưng vẫn chưa giao dịch được.

Nhiều nhà đầu tư dự đoán phải đến giữa năm 2024 hoặc muộn hơn là cuối năm 2024, thị trường đất nền mới có thể vận hành lại quỹ đạo bình thường khi nền kinh tế ổn định hơn, hành lang pháp lý thông thoáng hơn.