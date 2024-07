Nguyên nhân ban đầu vụ án mạng khiến 2 người tử vong trong quán trà sữa nổi tiếng ở TPHCM

Chiều 16/7, báo Công an nhân dân đưa tin, Công an quận 12 đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TPHCM hoàn tất công tác khám nghiệm vụ án mạng khiến 2 người tử vong tại một quán cà phê - trà sữa nổi tiếng đường Lê Văn Khương, phường Thới An, quận 12 vào tối qua. Bước đầu xác định vụ án mạng xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm.

2 người tử vong là ông H.V.H. (39 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và bà M.T.V. (42 tuổi, ngụ quận 12).

Hiện, khu vực tầng 2 của quán trà đã được dọn dẹp song vẫn chưa thể hoạt động trở lại.

Hình ảnh ông H. đi tìm chỗ mua dao. Ảnh: CAND

Trước đó, vào khoảng 19h tối qua (15/7), bà V. đi cùng xe một người bạn tới quán, ông H. đi xe gắn máy tới. Ban đầu, họ ngồi nói chuyện với người phụ nữ trung niên tại quán. Một lúc sau, người phụ nữ đi cùng đứng dậy bỏ đi, thông tin này được thuật lại trên báo Vnexpress.

Tiếp đó, giữa 2 người xảy ra cự cãi, người đàn ông rời khỏi quán trong trạng thái căng thẳng. Người này không mặc áo mưa mà chạy sang tiệm bán tạp hóa đối diện quán trà để hỏi gì đó.

Theo một số người dân kể lại trên tờ PL.TPHCM, thời điểm này, người đàn ông qua quán để hỏi mua dao. Ông H. được miêu tả mặc áo thun có cổ màu đen, quần jean, đi giày đen, tay đeo đồng hồ…

“Tuy nhiên, quán này không bán dao. Người đàn ông lúc này tỏ vẻ khá căng thẳng, liên tục vò đầu, bứt tóc”, một người dân cho hay.

Khu vực trước khi xảy ra vụ án mạng.

Khi được nhân viên cửa hàng thông báo không bán dao, người đàn ông bỏ chạy sang quán gần đó dù trời đang mưa lớn và quay lại quán trà.

Về thời điểm xảy ra vụ án mạng, theo lời kể của người dân trên tờ CAND, ông H. ôm hôn bà V. rồi bất ngờ rút hung khí đâm bà V. nhiều nhát khiến nạn nhân gục xuống sàn quán. Sau đó ông H. cầm hung khí tự đâm vào người mình nhiều lần và ngã xuống, quay qua ôm lấy thi thể bà V.

Sự việc diễn biến quá nhanh khiến mọi người xung quanh không kịp can ngăn.

Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra, làm rõ.