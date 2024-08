Nam thanh niên ở Thái Nguyên cố vượt ngầm tràn, bị lũ cuốn trôi

Theo thông tin ban đầu, tầm trưa 23/8, nam thanh niên này (được xác định là người địa phương) dù được lực lượng chức năng và nhiều người dân can ngăn nhưng vẫn cố tình vượt rào chắn, di chuyển phương tiện mô tô qua ngầm tràn, theo hướng từ xã Phúc Tân, thành phố Phổ Yên sang xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên . Do nước to, mưa lũ, lưu lượng nước qua tràn rất lớn nên nam thanh niên bị cuốn trôi.

Hiện trường đập tràn, nơi thanh niên đi xe mô tô bị lũ cuốn trôi.

Lực lượng chức năng tìm tung tích nam thanh niên mất tích.

Trước đó, ở hai đầu ngầm tràn này đã được lực lượng chức năng cắm biển báo, rào chắn để ngăn người và phương tiện qua lại. Ngay khi nhận được thông tin, lãnh đạo địa phương đã có mặt để chỉ huy công tác cứu hộ, cứu nạn, tìm kiếm người mất tích. Đến nay, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy nạn nhân bị lũ cuốn trôi.

Được biết, từ đêm 22 đến sáng 23/8, mưa lớn trút xuống khu vực thượng lưu hồ Núi Cốc, với lượng mưa có nơi trên 80mm. Đài Khí tượng Thủy văn Thái Nguyên cảnh báo mưa vừa, mưa to và giông sẽ tiếp diễn trên địa bàn tỉnh, lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Nhiều phố phường, làng mạc bị ngập úng cục bộ, việc di chuyển trên địa bàn gặp nhiều khó khăn, nguy hiểm.