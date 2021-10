Nguyên Giám đốc Sở Xây dựng và vợ bị cướp đâm nhiều nhát tại nhà riêng

Nghi phạm Thiện (giữa) tại thời điểm bị công an bắt giữ. Ảnh: Công an Trà Vinh

Chiều 27/10, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh tạm giữ hình sự Phan Chí Thiện (31 tuổi, ngụ phường 1, TP Trà Vinh) để điều tra hành vi "Giết người và Cướp tài sản".







Thiện là nghi phạm đột nhập vào nhà đâm vợ chồng ông Dương Tâm (65 tuổi), nguyên Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh. Đến thời điểm này, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đã làm rõ nhiều tình tiết có liên quan đến vụ án.

Theo điều tra, nghi phạm Phan Chí Thiện đã có vợ, nhưng không có nghề nghiệp ổn định, lại nghiện game. Người này vay nóng, nợ khoảng 100 triệu đồng, từ đó nảy sinh ý định đi cướp tài sản.

Ngày 24/10, Phan Chí Thiện chuẩn bị dao bấm, rồi chạy xe máy tìm nhà khá giả để đột nhập vào cướp tài sản.

Con dao gây án được cơ quan điều tra thu giữ cách hiện trường khoảng 1km. Ảnh: Công an Trà Vinh

Sau khi quan sát, nghĩ nhà ông Dương Tâm có nhiều tiền nên khoảng 20h30 tối 24/10, Thiện đột nhập vào bên trong.

Thời điểm trên, vợ chồng ông Tâm đang xem ti vi thì nghe tiếng chó sủa. Ông Tâm bước ra ngoài kiểm tra, phát hiện bóng người lao vào nhà, chạy hướng lên lầu.

Khi thấy ông Tâm, Thiện cầm dao lao tới đâm nạn nhân nhiều nhát. Bà Phạm Thị Sáng (65 tuổi, vợ ông Tâm) nghe tiếng chồng la "cướp" chạy đến cũng bị Thiện đâm nhiều nhát.

Sau đó, Phan Chí Thiện khống chế đưa hai nạn nhân vào nhà vệ sinh để tra hỏi nơi cất giữ tài sản.

Nghi phạm Phan Chí Thiện đe dọa: "Ông bà có tiền vàng thì đưa ra".

Thiện thừa nhận khi đó đã đóng cửa nhà vệ sinh và ra ngoài lục tìm tài sản. Sau đó anh ta quay lại hỏi vợ chồng nạn nhân: "Nhà có camera không?". Sau khi biết căn nhà có gắn 4 camera, tên cướp đóng cửa nhà vệ sinh lại, thông tin trên báo Vietnamnet.

Sau khi Thiện rời đi, bà Sáng không còn nghe tiếng động bên ngoài nên đẩy cửa bước ra và gọi điện thoại cho người thân. Hai vợ chồng nguyên Giám đốc Sở Xây dựng Trà Vinh được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị thương rất nặng.

Sáng 27/10 Công an tỉnh Trà Vinh tổ chức họp thông cáo báo chí kết quả điều tra vụ án trên.

Với những thông tin thu thập tại hiện trường, lời trình bày của bị hại và người dân cung cấp, cơ quan Công an đã khoanh vùng và xác định được đối tượng nghi vấn thực hiện vụ giết người, cướp tài sản. Bằng các biện pháp công tác, sáng ngày 26/10, cơ quan Công an đã bắt giữ đối tượng Phan Chí Thiện (30 tuổi, có hộ khẩu ở khóm 3, phường 1, thành phố Trà Vinh), khi đang lẩn trốn tại khóm 10, phường 9, thành phố Trà Vinh.

Phan Chí Thiện cùng hung khí gây án. Ảnh: Công an Trà Vinh

Tại cơ quan Công an, Thiện khai nhận do vay nóng thiếu nợ khoảng hơn 100 triệu đồng, nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản, Thiện chuẩn bị dao bấm, rồi điều khiển xe máy tìm nhà khá giả, nghĩ nhà bị hại có nhiều tiền nên đột nhập cướp tài sản, do bị phát hiện nên sử dụng dao tấn công người trong nhà, không tìm thấy tài sản nên đã bỏ trốn khỏi hiện trường.