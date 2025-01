Người yêu cũ kém 10 tuổi vẫn luỵ Thiều Bảo Trâm đến cỡ này?

Sau khi thông tin chia tay giữa Thiều Bảo Trâm và bạn trai kém 10 tuổi Matthis Metharam được chính chủ xác nhận, mọi động thái của cả hai vẫn thu hút sự chú ý từ cư dân mạng. Đáng nói, dù đã "đường ai nấy đi", Matthis vẫn giữ nguyên những hình ảnh ngọt ngào chụp cùng Thiều Bảo Trâm trên trang cá nhân Instagram. Hành động này nhanh chóng gây bàn tán sôi nổi, với hàng loạt ý kiến trái chiều về lý do đằng sau.

Trong số những bức ảnh được Matthis đăng tải, nổi bật là khoảnh khắc cặp đôi từng cùng nhau ngắm cảnh tại Singapore. Đây là một trong những bức ảnh hiếm hoi thể hiện sự tình cảm của cả hai, với khoảnh khắc Matthis nhẹ nhàng ôm eo Thiều Bảo Trâm. Tuy nhiên, thay vì xóa đi để "dứt tình" như nhiều người thường làm sau khi chia tay, Matthis lại giữ lại nguyên vẹn.

Matthis vẫn lưu giữ những hình ảnh lúc còn hẹn hò với Thiều Bảo Trâm trên trang cá nhân

Hình ảnh trong chuyến sang Pháp của Thiều Bảo Trâm vẫn được Matthis để trên Instagram

Nhiều cư dân mạng cảm thấy hành động này của Matthis là một biểu hiện của sự lưu luyến. Họ cho rằng dù đã kết thúc mối quan hệ, Matthis vẫn trân trọng và chưa thể quên những kỷ niệm đẹp bên Thiều Bảo Trâm. Một số bình luận còn cho rằng: "Nhìn là biết Matthis vẫn còn lụy Thiều Bảo Trâm lắm!" hay "Người yêu cũ khó quên thế này, chắc chắn mối tình này rất sâu đậm."

Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến khác cho rằng việc giữ hình ảnh là chuyện bình thường. Một số người nhận xét rằng Matthis không nhất thiết phải xóa đi những hình ảnh đã từng là kỷ niệm đáng nhớ, đặc biệt khi chia tay trong êm đẹp.

Động thái của Matthis dù vô tình hay cố ý cũng đã thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng, khiến câu chuyện chia tay của cặp đôi tiếp tục là chủ đề được thảo luận sôi nổi. Trong khi Matthis tiếp tục hoạt động như thường lệ trên mạng xã hội, Thiều Bảo Trâm cho biết cô đang tập trung vào công việc và mong khán giả không lo lắng cho mình.

Dù mối tình này đã khép lại, nhưng những gì họ để lại vẫn khiến người hâm mộ không ngừng chú ý và bàn luận

Thông tin Thiều Bảo Trâm và Matthis có mối quan hệ tình cảm rộ lên từ hồi tháng 3/2024. Cả hai bị soi đi cùng nhau trong một hội bạn và hint xịn xò nhất có lẽ là bức ảnh đàng trai hôn má cô gái được cho là Thiều Bảo Trâm.

Trước khi chia tay, cả hai cũng không ít lần bị team qua đường tóm gọn nhiều bằng chứng đáng ngờ. Thiều Bảo Trâm và Matthis từng bị "tóm dính" xuất hiện cùng nhau trong trung tâm thương mại ở TP.HCM. Cặp đôi vui vẻ đi mua sắm, trao nhau cử chỉ tình tứ. Còn một lần khác tại sân bay, team qua đường cũng bắt gặp Thiều Bảo Trâm và Matthis xuất hiện chung, ôm nhau cực ngọt ngào.

Vào tháng 4/2024, Thiều Bảo Trâm bay sang tận Pháp để thăm Matthis. Một tháng sau đó, Matthis cũng tranh thủ thời gian có mặt tại Việt Nam để hội ngộ với Thiều Bảo Trâm. Trong khoảng thời gian ở Việt Nam, nhiều cư dân mạng dự đoán Matthis sống chung nhà với Thiều Bảo Trâm. Tháng 6/2024, Thiều Bảo Trâm và Matthis kè kè nhau du lịch tại Singapore.

Thiều Bảo Trâm từng bay sang Pháp để hội ngộ với Matthis

Tuy nhiên, vào ngày 5/1, Thiều Bảo Trâm thông báo trong nhóm chat với fan về chuyện đã kết thúc mối quan hệ với người yêu kém tuổi. Nữ ca sĩ viết: "Mọi người ơi, mình cũng không muốn nói gì sâu cả. Mọi việc kết thúc rồi nên mình cũng mong mọi người đừng đăng clip và hình ảnh tag 2 bọn mình vào nhau nữa. Mình không muốn làm ảnh hưởng đến cuộc sống và mối quan hệ của bạn ấy.

Mọi người hãy theo dõi những chặng đường tiếp theo của Trâm nhé. Mình một mình cũng quen rồi nên mình sẽ tập trung quay lại với cuộc sống độc thân, tập trung làm việc hơn nữa. Mình không buồn để ảnh hưởng công việc đâ. Mọi người đừng lo nhé".

Sau thông báo chia tay của Thiều Bảo Trâm, Matthis cũng đã có động thái trên tài khoản cá nhân. Nam người mẫu sinh năm 2k4 viết: "New Year. Thank you to all my friends and family that supported me through and through once again. Lots of love and lessons… I hope everyone will find their peace and happiness this year". (Tạm dịch: Năm mới. Cảm ơn tất cả bạn bè và gia đình đã hết lòng ủng hộ tôi một lần nữa. Rất nhiều tình yêu và bài học… Tôi hi vọng rằng trong năm nay, ai cũng sẽ tìm được sự bình yên và hạnh phúc).