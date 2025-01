Người xưa nói: Tết có 1 trong 5 loại hoa này ở nhà, cả năm sẽ thịnh vượng và hạnh phúc!

1. Hoa lan hồ điệp mang ý nghĩa mọi mong ước của bạn sẽ thành hiện thực, cầu may mắn, hạnh phúc và sự nghiệp thuận lợi

Hoa lan hồ điệp được mệnh danh là loài hoa đẹp nhất bởi nó được mệnh danh là “Nữ hoàng hoa lan”. Khi nở, hoa như những con bướm nhảy múa trên đầu lá. Ngoài ra, hoa có màu sắc rực rỡ và trông đặc biệt mang tính lễ hội nên ý nghĩa của hoa lan hồ điệp là: Những lời chúc thành hiện thực, may mắn, hạnh phúc, sự nghiệp suôn sẻ.

Chính vì hoa lan hồ điệp đẹp và có ý nghĩa tốt nên nhiều người coi hoa lan hồ điệp là loài hoa ngày Tết và sẽ để vài chậu ở nhà trong dịp Tết Nguyên đán.

Chăm sóc lan hồ điệp sau khi mua

Cây lan hồ điệp bạn mua về không cần phải thay chậu hay thay đất. Nó chỉ cần nhiệt độ trong nhà đạt trên 15 độ, đặt trong nhà ở nơi có ánh sáng tán xạ, đất khô đi, tưới nước định kỳ một lần, cây sẽ nở hoa sau khoảng một tháng.

2. Quất có nghĩa là may mắn, phú quý, thịnh vượng

Nhiều người sẽ mua một chậu quất trước đêm giao thừa, bởi những quả quất có cành màu vàng, kết hợp với lá xanh ngọc, tạo cho người ta cảm giác như một ngôi nhà đầy vàng ngọc.

Ngoài ra, hoa quả giống như những thỏi vàng nên hàm ý sự giàu sang phú quý; vì trên mỗi quả quất có nhiều quả, trong mỗi quả quất có nhiều hạt, nên chúc các bạn có nhiều quả và nhiều may mắn. con cháu; và quất, đồng âm với từ tốt lành, do đó cũng hàm ý sự may mắn.

Ngoài ra, quất là một loại trái cây rất bổ dưỡng, không chỉ có vị chua ngọt mà còn chứa nhiều vitamin C, còn có tác dụng làm đẹp rất tốt.

Chăm sóc quất sau khi mua

Quất thích môi trường ấm áp và có khả năng chịu lạnh tương đối. Miễn là nhiệt độ trong nhà đạt trên 10 độ, chúng có thể sống sót qua mùa đông thành công. Đó là nhận được càng nhiều ánh nắng càng tốt, hơn 4 giờ một ngày. Điều này có thể làm tăng nhiệt độ và thúc đẩy tăng trưởng. Thứ hai, nó cũng có thể làm cho quả quất có nhiều màu sắc hơn và có vị ngọt hơn.

3. Hoa trường thọ, mang ý nghĩa tuổi thọ kéo dài và may mắn

Thời kỳ nở hoa của hoa trường thọ là vào dịp đầu năm mới và lễ hội mùa xuân. Hoa nở một lần có thể kéo dài khoảng một tháng. Sau khi nở hoa có thể nở lại sau khi chăm sóc. Ngoài ra còn có nhiều hoa và màu sắc tươi sáng tạo nên vẻ vui tươi.

Chăm sóc hoa tươi lâu sau khi mua

Hầu hết các loại hoa trường thọ đều là những loại không cần tưới nhiều nước, chỉ cần tưới sau khi đất khô. Khi nhiệt độ đạt 14 độ trở lên, nên để ở nơi có nắng hơn 5 giờ mỗi ngày. Hoa trường thọ trong thời kỳ ra hoa không cần bón phân. Sau khi ra hoa bạn chỉ cần cắt tỉa kịp thời và bón phân đạm, lân, kali là cây sẽ nở hoa trở lại sau 20 đến 30 ngày.

4. Hoa đào tượng trưng cho ngũ phúc, sự may mắn và niềm vui

Hoa đào là loài hoa được ưa chuộng nhất vào mùa đông vì khi nở có mùi thơm nhẹ khiến người ta cảm thấy đặc biệt dễ chịu. Ngoài ra, năm cánh hoa đào còn tượng trưng cho ngũ phúc là phúc, bình an, hạnh phúc, trường thọ và sức khỏe.

Mua hoa đào về chăm sóc vào mùa đông

Hoa đào không yêu cầu nhiệt độ cao chỉ cần đạt từ 5 đến 10 độ là có thể nở hoa. Khi tưới hoa, tốt nhất nên sử dụng nước có tính axit nhẹ, vì nó không chỉ có tác dụng làm đất tơi xốp, thoáng khí mà còn giúp hoa phát triển tốt hơn.

5. Bàn tay Phật mang ý nghĩa may mắn, trường thọ, phú quý

Cây bàn tay Phật còn được gọi là cây phật thủ. Quả có hình dáng giống bàn tay Phật, có màu vàng và hình dáng giống bàn tay. Ngoài ra, quả của cây còn có mùi thơm sảng khoái, khi đặt trong nhà, hương thơm có thể lưu rất lâu.

Chăm sóc cây bàn tay Phật sau khi mua

Cây mua về cần bảo quản trong nhà ở nhiệt độ trên 10 độ, vì nếu nhiệt độ dưới 5 độ sẽ dễ ngừng phát triển và rụng lá, quả. Ngoài ra, phơi nắng hơn 6 giờ mỗi ngày có thể làm tăng nhiệt độ và thúc đẩy tăng trưởng. Nên tưới nước khi nhiệt độ cao vào buổi trưa và nhiệt độ nước phải phù hợp với nhiệt độ trong nhà.