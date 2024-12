Người Việt tìm kiếm gì trên internet trong năm 2024: Hai chương trình “Anh trai” dẫn đầu cả 2 hạng mục show truyền hình lẫn concert

Báo cáo “Xu hướng tìm kiếm và lướt web 2024” của Cốc Cốc cho biết, trong năm qua người Việt đã truy cập gần 10 tỷ trang web. Trung bình, mỗi người dùng đã ghé thăm 67 trang web năm qua. Đáng chú ý, xu hướng tìm kiếm nghiêng về 2 chương trình “Anh trai vượt ngàn chông gai” và “Anh Trai Say hi” cùng từ lóng “đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới” thu hút sự quan tâm của người dùng.

“Các chương trình “Anh trai vượt ngàn chông gai” và “Anh Trai Say hi” trở thành tâm điểm giải trí. Không chỉ thu hút khán giả trong không gian giải trí truyền hình, các “anh trai” còn tạo cơn sốt cháy vé concert. Các từ khóa liên quan đến concert anh trai say hi và concert anh trai vượt ngàn chông gai đã trở thành các nội dung tìm kiếm nổi bật nhất. Bên cạnh đó, các sự kiện âm nhạc thường niên như ntpmm (Những Thành Phố Mơ Màng) và Genfest cũng nhận được sự quan tâm với mức tăng trưởng tìm kiếm 75% và 74% so với năm trước” , báo cáo của Cốc Cốc nêu.

Báo cáo này cũng cho biết sự kiện đáng chú ý nhất năm 2024 gọi tên “bão Yagi”. Đây là một trong những cơn bão mạnh nhất vào Việt Nam trong 3 thập kỷ qua và hiện là cơn bão mạnh thứ 2 thế giới. Đổ bộ vào miền Bắc và miền Trung nước ta vào tháng 09/2024, cơn bão đã để lại những thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Báo cáo đánh giá: “Cùng với mối quan tâm về diễn biến thiên tai, các hoạt động từ thiện, đặc biệt là vấn đề minh bạch trong cứu trợ đã thu hút lượng tìm kiếm lớn từ người dùng. Các từ khóa như “phông bạt” và “sao kê” đã ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng lần lượt là 368% và 114% so với năm trước”.

Bên cạnh đó, sự kiện “sập cầu Phong Châu” và những ồn ào của Katinat cũng nhận được sự quan tâm của dư luận. Đồng thời, đông đảo người dùng đặc biệt chú ý đến “bầu cử Mỹ”, đưa từ khóa này lên xu hướng với lượng tìm kiếm tăng 3.675% so với năm 2023.

Báo cáo “Xu hướng tìm kiếm và lướt web 2024” cũng cho biết người dùng chủ yếu dùng Cốc Cốc để lướt mạng xã hội và xem video và nghe nhạc, chiếm lần lượt 22,3% và 19,4% tổng lượng truy cập trên trình duyệt này. Lượng truy cập các trang web tin tức đạt hơn 2,6 tỷ, trong đó, lượng truy cập từ tính năng Cốc Cốc Đọc tin trên trang tab mới đạt gần 335,8 triệu, chiếm 12,9%.

Nguồn: Cốc Cốc.

Về thói quen lướt web trong ngày, phần lớn người dùng sử dụng Cốc Cốc để lướt mạng xã hội từ sáng đến tối (từ 5h00 đến 24h00) và cày phim thâu đêm (từ 24h00 đến 5h00). Đồng thời, đa nhiệm mở nhiều tab ngay cả khi chưa dùng tới đã trở thành thói quen của người dùng. Năm 2024, kỷ lục số tab mở cùng lúc trên trình duyệt Cốc Cốc lên tới 200 tab.

Bên cạnh lướt mạng xã hội hay xem video và nghe nhạc, người dùng cũng chọn trình duyệt máy tính Cốc Cốc để làm việc. Năm 2024, lượng truy cập của các chủ đề này trên máy tính lần lượt chiếm 27,4%, 23% và 15,4%.