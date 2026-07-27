Người từng chuyển tiền vào tài khoản Vietinbank 100875019561 mang tên TRIEU VAN NAM, khẩn trương đến công an trình báo

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên thông báo tìm bị hại trong vụ án Triệu Văn Nam (SN 1999) bị điều tra về hành vi lập các tài khoản mạng xã hội giả bán cây Muội Hồng để lừa đảo chiếm đoạt tiền đặt cọc.

Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên không gian mạng phát hiện ngày 18/3/2026 tại tỉnh Hưng Yên, bị can trong vụ án là Triệu Văn Nam, sinh năm 1999, hộ khẩu thường trú: thôn Kim Tiến, xã Sơn Đông, tỉnh Phú Thọ.

Quá trình điều tra xác định: Do không có việc làm ổn định và cần tiền tiêu xài cá nhân, trong khoảng thời gian từ đầu năm 2026 đến khoảng tháng 3/2026, bị can Nam đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với thủ đoạn tạo lập các tài khoản mạng xã hội tiktok, facebook, zalo có tên "Hồng Mê Muội", "Vườn Nhà Sam" để thực hiện livestream, phát quảng cáo trực tiếp rao bán các cây Muội Hồng.

Khi có người đặt hàng thì Nam sẽ gửi số tài khoản 100875019561 mở tại Ngân hàng Vietinbank là số tài khoản chính chủ của Nam để khách hàng chuyển tiền đặt cọc và yêu cầu khách hàng cung cấp địa chỉ nhận hàng.

Nhận được tiền cọc, Nam không chuyển hàng hoặc chuyển hàng là cây khác loại, không phải cây Muội Hồng theo như quảng cáo trên các phiên livestream. Nhận được hàng, khách hàng sẽ phải thanh toán tiền cho Nam qua dịch vụ vận chuyển hàng. Một số khách hàng phản hồi Nam sẽ chặn, ngắt liên lạc facebook, zalo, số điện thoại với người mua hàng, chiếm đoạt tiền của các khách hàng.

Để phục vụ công tác điều tra và giải quyết triệt để vụ án, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên thông báo để các tổ chức, cá nhân là bị hại biết và đến liên hệ làm việc; thời gian tiếp nhận giải quyết đến ngày 01/8/2026. Nếu quá thời gian trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên không xem xét, giải quyết.

Địa chỉ liên hệ: Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên, số 6 đường Bạch Đằng, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên. Số điện thoai: 0221.3565320 hoặc liên hệ trực tiếp với điều tra viên thụ lý chính vụ án Phạm Ngọc Hưng, số điện thoại 0976.182.228.