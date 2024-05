Những ngày vừa qua, VinFast VF 3 chính là từ khoá gây bão khi chốt mức giá ưu đãi gây sốc chỉ từ 235 triệu đồng cho khách hàng đặt cọc từ ngày 13-15/5/2024. Con số này giúp VF 3 trở thành xe ô tô có giá niêm yết rẻ nhất Việt Nam, đồng nghĩa mang “giấc mơ ô tô” tới gần hơn với người dùng Việt.

Ghi nhận trong ngày 13/5, chỉ ít phút sau khi VinFast VF 3 chính thức mở cọc sớm, những hình ảnh chụp màn hình đơn hàng đặt cọc VinFast VF 3 thành công đã tràn ngập trên mạng xã hội. Rất nhiều khách hàng hào hứng chờ tới lúc đón xe về nhà.

Với mức giá chỉ từ 235 triệu đồng, VF 3 hứa hẹn trở thành mẫu xe điện quốc dân khi dễ dàng tiếp cận số đông hơn.

Tân binh của VinFast đang là lựa chọn số của rất nhiều người trẻ bởi mức giá hợp lý, thiết kế ưa nhìn, trang bị nhiều công nghệ thông minh và chi phí vận hành tiết kiệm.

Chốt đơn vì chồng mê, giá hợp lý, di chuyển nội thành tiện lợi

“Mức giá bất ngờ” và “thiết kế bắt mắt” là cảm nhận chung của rất nhiều người dùng khi được hỏi về lý do do “xuống tiền” mua VinFast VF 3 - mẫu ô tô điện thuộc phân khúc xe điện mini vừa ra mắt tại Việt Nam.

So với các dòng xe cùng phân khúc, VinFast VF 3 xuất hiện như một làn gió mới với ngoại thất trẻ trung, phong cách, đặc biệt là bảng màu phong phú bậc nhất thị trường. Sự nổi bật thiết kế cùng mức giá được đánh giá là khá tốt so với những mẫu xe truyền thống đã giúp tân binh của VinFast ghi điểm với các khách hàng trẻ.

Anh Nguyễn Trọng Duy, một trong những khách hàng đã cọc sớm VinFast VF 3 chia sẻ: “Mình đặt mua VF 3 chủ yếu phục vụ công việc cá nhân, phải đi hằng ngày nên cần xe nhỏ gọn và linh hoạt. Tính êm nhẹ của động cơ cũng là lý do mình chốt mẫu xe này và mình tin hệ sinh thái trạm sạc của VinFast sẽ phát triển hơn tại Việt Nam trong tương lai gần".

Theo anh Duy, chi phí để duy trì hay "nuôi" 1 em xe điện hàng tháng rẻ hơn rất nhiều so với xe xăng. Thậm chí, chi phí cũng không cao hơn nhiều so với đi xe máy, nhưng bảo đảm về sức khỏe và an toàn cho bản thân hơn là xe máy.

“Ngoại hình xe cũng đúng sở thích của tôi, một chiếc xe dạng Kei Car, gọn gàng, dễ thương. Đặc biệt giá xe rất hợp lý cho người trẻ, có hỗ trợ trả góp giá tốt, nên tôi chọn VinFast VF 3 là chiếc xe ô tô đầu tiên của mình", anh Duy nói.

Với chị Lý Bích Phương, ngoài ấn tượng về thiết kế, tính năng, chị cho biết lý do “xuống tiền” cọc VinFast VF 3 là bởi “chồng” mình thích. “Mẫu xe này của VinFast có thiết kế nhỏ gọn, phù hợp với 2 vợ chồng chưa có con nhỏ như mình. Mức giá chỉ từ 235 triệu đồng cũng là rất rẻ so với 1 chiếc ô tô”, chị Phương nói.

Theo chị Phương, trước khi chọn mua VF 3, hai vợ chồng đã từng đi qua VF e34 rồi nên nên không lăn tăn gì trong việc chọn mua đi ô tô điện.

Về mặt kinh tế, theo nhiều khách hàng trẻ tuổi, ô tô điện cũng lựa chọn số một với khả năng tiết kiệm chi phí khi đăng ký và vận hành.

Anh Lê Phước Trung, hiện đang kinh doanh các sản phẩm về âm thanh, cho biết lý do đầu tiên anh chọn VinFast VF 3 là giá bán hấp dẫn. Hai là vì anh vừa có con nhỏ. Việc mua xe ô tô xuất phát từ nhu cầu không muốn con mình đi xe máy nắng nôi. “Với những nhu cầu phát sinh, cộng với việc giá ô tô điện mà VinFast đưa ra thì tôi quyết định luôn mà không phải suy nghĩ gì nhiều”, anh Trung nói.

Anh Lê Phước Trung cùng gia đình nhỏ của mình.

Còn theo anh Phan Tuấn Anh, người đã chốt luôn VinFast VF 3 kể từ khi biết giá cho biết: “Gia đình mình vừa có em bé một tuổi nên việc di chuyển trong nội thành bằng VF 3 là vô cùng tiện lợi.”

Anh Tuấn Anh nhận định mẫu xe này rất phù hợp với nhu cầu đi lại trong TP Hà Nội và các tỉnh lân cận như Vĩnh Phúc, Hoà Bình,...

“Mình làm freelancer nên hàng ngày chủ yếu di chuyển qua lại các quán cà phê trong khu trung tâm, VinFast VF 3 khá nhỏ gọn nên không lo vấn đề đậu xe. Cuối tuần mình hay đi chơi loanh quanh Hà Nội, nên VF3 vẫn thoải mái để di chuyển”, anh Tuấn Anh nói.

Nhiều lý do để VinFast VF 3 tạo ra “cơn sốt” tại Việt Nam

VinFast VF 3 là mẫu xe thứ 2 ra mắt thị trường Việt Nam ở phân khúc xe điện mini, sau Wuling Mini EV. Tuy nhiên, khác với mẫu xe này chỉ bán được chưa tới 600 chiếc, chưa đạt 10% mục tiêu đặt ra, VinFast VF 3 lại gây sốt từ khi những ngày đầu tiên nhá hàng.

Yếu tố đầu tiên chính là giá bán. Khi chủ tịch Phạm Nhật Vượng công bố giá bán của xe chỉ từ 235 triệu đồng, mẫu xe tân binh nhà VinFast đã nhanh chóng trở thành từ khoá nóng. Trong khi những mẫu xe hạng A rẻ nhất thị trường Việt hiện tại có giá thấp nhất cũng gần 400 triệu đồng, sự xuất hiện của mẫu xe thuần Việt VinFast VF 3 với giá bán chỉ hơn 200 triệu mang đến một làn gió mới.

Hiện xe đang được ưu đãi 100% phí trước bạ cũng là một điểm cộng tăng sức cạnh tranh về giá cho VinFast VF 3.

So với đối thủ là Wuling Mini EV, VinFast VF 3 được đánh giá là có nhiều ưu điểm đáng kể đến như: động cơ mạnh hơn, thời gian sạc pin nhanh hơn, quãng đường di chuyển xa hơn, độ an toàn cao hơn, có phanh đĩa trước thay vì phanh tang trống, vẻ ngoài cá tính và cao cấp hơn,...

Ngoài ra, VF 3 sở hữu lợi thế được "thừa hưởng" từ hãng VinFast đó là hệ thống trạm sạc được phủ sóng dày đặc trên toàn quốc. Điều này "ăn đứt" các mẫu xe điện khác hiện có trên thị trường.

Đặc biệt, chính là yếu tố thương hiệu. Để so sánh về thương hiệu, VinFast vẫn có sức nặng hơn khi đã chứng tỏ được vị trí của mình bằng việc sản xuất và xuất khẩu một dải sản phẩm trải dài trên mọi phân khúc xe khiến người dùng tin tưởng để sử dụng.

Đại diện VinFast cho biết, hãng dự kiến bàn giao VF 3 đến tay người dùng từ tháng 8 năm nay. Xe có giá bán từ 240 triệu đồng chưa bao gồm pin. Nếu kèm pin, giá là 322 triệu đồng.

Hãng nhận đặt cọc từ 13/5, đặc biệt trong ba ngày 13-15/5, VinFast VF 3 áp dụng giá bán ưu đãi 235 triệu và 315 triệu cho hai phiên bản, miễn phí chọn các màu thuộc gói màu nâng cao. Sau thời gian này, nếu khách chọn màu nâng cao, giá xe nhỉnh hơn 8 triệu đồng. Khách muốn đặt màu tùy chọn theo sở thích, chi phí phải trả thêm là 15 triệu đồng.

