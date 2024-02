Người trẻ dám "nhìn xa trông rộng", không ngại khó khăn để đầu tư tích lũy cho tương lai

2023 được xem là một năm khó khăn với nhiều thử thách đến từ mọi lĩnh vực trong đời sống. Những người trẻ cũng không nằm ngoài biến động ấy, trải qua một cuộc hành trình nhiều gian nan, vất vả bủa vây. Kết thúc 2023, một cái Tết nữa lại về, câu chuyện về năm cũ dường như vẫn là nỗi băn khoăn, trăn trở với nhiều người. Người ta bắt đầu lo ngại liệu Tết năm nay có còn vui khi những áp lực về tài chính buộc chúng ta phải cẩn trọng hơn trong việc chi tiêu, sắm sửa. Đặc biệt với những người trẻ tuổi còn chưa thực sự ổn định, áp lực ấy chắc hẳn sẽ lớn hơn nữa.



Tuy vậy, trong khó khăn vẫn luôn còn đó những cơ hội. Giới trẻ cùng sự nhạy bén của mình đã biết tìm cách để thích ứng với rủi ro, không những thế còn có những tính toán cẩn thận cho tương lai. Giữa một năm 2023 biến động, vàng vẫn được công nhận là một kênh dự phòng tài chính an toàn, giá trị. "Cơn sốt" đầu tư và tích lũy vàng trong năm qua tác động mạnh mẽ đến cả những người trẻ.

Giới trẻ ngày càng quan tâm đến việc mua vàng để đầu tư, tích trữ.

Giờ đây, câu nói quen thuộc "Trung niên mua vàng, người trẻ tận hưởng thanh xuân" đã không còn đúng với thế hệ thanh niên ngày nay khi có rất nhiều người trong số đó tận dụng việc sở hữu vàng như một phương thức đầu tư phòng ngừa rủi ro, xây dựng sự ổn định và an tâm cho tương lai.

Bất chấp một năm kinh tế khó khăn, mọi người đều phải thắt chặt chi tiêu hơn thường lệ cho dịp lễ Tết, người trẻ vẫn cố gắng để ra những khoản tiền được tính toán hợp lý cho việc mua vàng. Họ sẵn sàng cắt bỏ nhiều khoản chi tiêu không quá cần thiết, chỉ mang tính thời vụ khác để đầu tư cho sản phẩm chất lượng mang giá trị thực, có thể tích lũy dài lâu. Hơn thế nữa, người Việt vẫn thường chuộng mua vàng vào dịp Tết bởi vàng biểu trưng cho sự thịnh vượng, phú quý và sung túc nên đây cũng là một cách người trẻ "cầu may" cho năm mới.

Thấu hiểu tâm lý đó, thị trường vàng cũng có nhiều sản phẩm đáp ứng được nhu cầu cùng khả năng tài chính của người tiêu dùng trẻ tuổi. Trong dịp Tết Giáp Thìn năm nay, BST Vàng tài lộc Long Đáo Kim Niên của PNJ là sản phẩm đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của người trẻ.

BST Vàng tài lộc Long Đáo Kim Niên có thiết kế sang trọng cùng thông điệp ý nghĩa.

Trước hết, đây là sản phẩm vàng miếng nên rất phù hợp để đầu tư và tích trữ bền lâu. Thêm vào đó, BST còn gửi gắm cả những ước mong tài lộc và may mắn dành cho người sở hữu. Với các biểu tượng Phát - Lộc - Tài - Phú - Quý - An, BST gồm 6 miếng vàng tài lộc mang theo những ý nghĩa tốt lành nhất: An: Tân niên bình an đáo; Phú: Xuân nhật phú quý lai; Quý: Lập xuân đa phú quý; Phát: Tân xuân phát lộc tài; Lộc: Minh niên nghênh vạn lộc; Tài: Tiết xuân vượng đức tài.

BST Vàng tài lộc Long Đáo Kim Niên gửi gắm những ước mong tài lộc và may mắn dành cho người sở hữu trong năm mới.

Ngoài ra, lý do giới trẻ yêu thích sản phẩm này của PNJ là bởi BST được thiết kế rất linh hoạt, tùy theo nhu cầu cũng như "túi tiền" của khách hàng. Bạn hoàn toàn có thể mua trọn bộ 6 miếng, hoặc tuỳ ý mua lẻ từ 1 cho đến 3 miếng vàng tài lộc mà vẫn giữ được những thông điệp ý nghĩa theo cách mình muốn. Bộ 2 miếng khi ghép lại thể hiện cho sự may mắn, phú quý, tài lộc: An - Phát, Lộc - Tài, Phú - Quý. Bộ 3 miếng lại là lựa chọn hoàn hảo truyền tải thông điệp về sự bứt phá, tôn vinh khát vọng, khai mở năm mới: Tài - Lộc - Phát, Phú - Quý - An, Phát - Lộc - Tài, An - Phú - Quý.

Có thể nói rằng, người trẻ ngày càng cho thấy sự thông minh và khả năng thích ứng bất chấp biến động từ ngoại cảnh. Rõ ràng rằng những khó khăn mà cả xã hội đang phải đối mặt cũng mang đến tác động không nhỏ đến cuộc sống của họ. Tuy nhiên, thay vì ở thế bị động, giới trẻ chủ động "nhìn xa trông rộng", kiên nhẫn đặt nền móng vững chắc và an toàn cho tương lai. Khi tình hình kinh tế xã hội được dự đoán còn nhiều thách thức trong thời gian tới, vàng vẫn sẽ là khoản tiết kiệm tiềm năng và kênh đầu tư dài hạn khả thi.

PNJ đồng hành cùng những người trẻ trong bối cảnh kinh tế mùa gió ngược. Bằng việc ra mắt những sản phẩm như BST Vàng tài lộc Long Đáo Kim Niên, PNJ mang thêm một lựa chọn cho các khách hàng trẻ tuổi đang có ý định đầu tư tích trữ vàng, người trẻ hoàn toàn có thể tiếp cận được sản phẩm này tuỳ theo nhu cầu và khả năng tài chính. Ngoài ra, thông điệp ý nghĩa từ BST cũng sẽ là lời cầu may tốt lành đem lại may mắn, mở ra một năm mới tốt đẹp, rạng ngời phía trước.

