Biết con gái mang bầu, bố Doãn Hải My đã mang cả thùng sách đến, ai làm mẹ lần đầu cũng nên đọc

Xuất thân là tiểu thư danh giá, Doãn Hải My từ nhỏ đã được sống trong tình yêu thương, nuông chiều của gia đình. Bố của Hải My là ông Doãn Hải Sơn. Hải My thừa hưởng năng khiếu nghệ thuật từ bố. Ngoài học giỏi, người đẹp sinh năm 2001 còn có năng khiếu đàn, hát, thậm chí là cả mỹ thuật. Chuyện tình của cô và Đoàn Văn Hậu cũng được bố ủng hộ nhiệt tình, lúc nào cũng quan tâm từng chút tới con gái.

Mới đây, trong một chia sẻ, Doãn Hải My tâm sự ngay khi biết mình mang bầu, bố đã chuẩn bị cho cả thùng sách rất lớn, đều là những quyển chia sẻ về kiến thức làm mẹ. Nhìn qua thôi ai cũng biết các đầu sách này cực kỳ nổi tiếng, ai lần đầu làm mẹ đều nhất định nên đọc.

Sách mà Hải My đọc trong giai đoạn mang thai.

"Đợt My bầu, bố My mang cả thùng sách tới để con gái đọc. My rút ra được 4 cuốn này khá hay, các mẹ bầu có thể tham khảo: Mẹ bầu nhưng không bí; Chào con, ba mẹ đã sẵn sàng; Lần đầu làm mẹ; Tri thức cho một thai kỳ khỏe mạnh (cuốn này tổng hợp nhiều kiến thức, My thấy nên đọc", bà xã Đoàn Văn Hậu chia sẻ.

Có thể thấy bố của Doãn Hải My rất quan tâm đến con gái và cháu, luôn chăm sóc và giúp đỡ về mặt tinh thần. Những cuốn sách này đều rất hay và bổ ích, các mẹ có thể tham khảo nhé.

Bố của Doãn Hải My

1. Mẹ bầu nhưng không bí

Với mỗi người phụ nữ, giai đoạn bầu bí luôn mang đến cảm giác mệt mỏi và vất vả, ảnh hưởng đến cả sức khỏe và tâm sinh lý của người mẹ. Để giúp các mẹ bầu luôn khỏe mạnh, thoải mái, vui vẻ và có sự chuẩn bị tốt nhất, các mẹ có thể tham khảo cuốn sách Mẹ bầu nhưng không bí. Đây là những nội dung chính hấp dẫn và mới mẻ sẽ được lần lượt giới thiệu trong cuốn sách này:

- Kiến thức và chỉ dẫn cho các giai đoạn trong thai kỳ.

- Lời khuyên để chọn nơi sinh và chuẩn bị đồ dùng.

- Các khóa học tiền sản cho bố mẹ.

- Các phương pháp trị liệu tự nhiên mà hiệu quả.

- Sẵn sàng ứng phó với các trường hợp khi sinh nở.

- Cùng chào đón bé yêu và bắt đầu cuộc sống mới.

2. Chào con, ba mẹ đã sẵn sàng

"Chào con! Ba mẹ đã sẵn sàng!" nằm trong bộ sách "Bác sĩ riêng của bé yêu" của tác giả, bác sĩ Trần Thị Huyên Thảo.

Nếu bạn là ba mẹ, ông bà đang mới có con cháu, đặc biệt trong 6 tháng đầu tiên, bạn rất nên đọc sách này! Để bản thân có thể cung cấp cho con trẻ sự chăm sóc khỏe mạnh, khoa học, hỗ trợ, kết nối cùng con một cách vẹn toàn! Đồng thời có thể đọc những thông tin, giải thích chi tiết mà có thể bác sĩ của bạn quá bận, không thể có thời gian để trình bày!

Sách gồm 3 phần:

- Phần kiến thức chăm sóc cơ bản: về việc tắm bé, chăm sóc rốn, bú sữa mẹ, bú sữa công thức, trữ sữa mẹ, bổ sung vitamin D- calci, giải mã tiếng khóc của trẻ, giấc ngủ,...

- Phần thứ hai về các tình trạng: đóng thóp, dẹt đầu, rụng tóc vành khăn, khụt khịt, trào ngược, một vài tình trạng bệnh lí về sốt, viêm phổi,...

- Phần thứ ba: đề cập đến những vấn đề tương tác trong gia đình, tình cảm tâm lý của cha mẹ, những điều cần nhận biết về trầm cảm sau sinh, các tác hại của thuốc lá lên sức khỏe con trẻ, giúp gia đình nâng cao nhận thức, phòng ngừa, bảo vệ sức khỏe, tâm lý, biểu lộ tình cảm với nhau.

3. Lần đầu làm mẹ

"Lần đầu làm mẹ" của bác sĩ sản phụ khoa Masato Takeuchi sẽ giúp bạn thực sự yên tâm hơn với những mối lo lắng của bạn. Tập hợp một cách tỉ mỉ, chi tiết tất cả các vấn đề mà bắt buộc bạn phải biết và trải qua khi lần đầu làm mẹ. Cuốn sách này sẽ giải đáp cho bạn giải quyết được:

Những điều lo lắng của những người làm mẹ. Những điều cần biết, nên làm và không nên làm dành cho những người lần đầu làm mẹ. Những dấu hiệu mà người mang thai sẽ phải trải qua.

Có một điều mà các bà mẹ lưu ý đó là vấn đề về quy luật sinh nở tự nhiên. Cách sống và môi trường sống hiện tại là điều làm bạn không thể so sánh với những ông bà ta khi xưa, thế nên bạn phải hiểu đúng về luật sinh nở tự nhiên để mọi thứ sẽ được diễn ra tốt đẹp nhất.

4. Tri thức cho một thai kỳ khỏe mạnh

Cuốn sách giải đáp những vấn đề mà bà bầu gặp phải trong thai kì đầu, thai kì giữa, thai kì cuối một cách chuyên nghiệp; đồng thời nêu ra những mục cần chú ý trong thời kì mang thai, mang tới cho bà bầu những chỉ dẫn tận tình nhất.

Mang thai là một hành trình đặc biệt và ý nghĩa trong cuộc đời mỗi người phụ nữ. Xin chúc cho tất cả các bà bầu luôn bình an để chào đón thiên thần nhỏ đáng yêu, khỏe mạnh!

Nội dung sách:

Chương 1: Xác nhận "tin vui", chào đón thiên thần nhỏ.

Chương 2: Thai kì đầu hạnh phúc.

Chương 3: Ba tháng giữa thai kì, an tâm và "cuốn hút".

Chương 4: Thai kì cuối căng thẳng nhưng tràn đầy hi vọng.

Chương 5: Làm đẹp khi mang thai.

Chương 6: Chăm sóc sau sinh.