"Người tình trăm năm" của Jang Nara vừa tái xuất đã bị chê visual: Suýt mất sự nghiệp vì phốt lớn, là "quái vật diễn xuất" xứ Hàn

Family là bộ phim đánh dấu sự tái xuất mỹ nhân không tuổi Jang Nara sau kết hôn. Lần này cô lại đóng cặp với nam tài tử Jang Hyuk. Sau 4 lần đóng chung đều tương đối thành công, họ được khán giả gọi là “người tình trăm năm” của nhau. Trong lần tái xuất này, Jang Hyuk đóng vai chồng của Jang Nara, một người chồng mẫu mực nhưng che giấu một bí mật lớn về công việc điệp vụ của mình. Ở tuổi 47, vào vai một người chồng, người cha là quá phù hợp nhưng Jang Hyuk lại bất ngờ bị chê bai ngoại hình rằng anh trông quá già. So với một Jang Nara hack tuổi quá đỉnh, Jang Hyuk bị cho là không còn tương xứng như xưa.



Jang Hyuk ở Family

Bị chê là vậy nhưng khách quan mà nói Jang Hyuk vẫn rất trẻ trung phong độ so với độ tuổi 47 của mình. Trong cả sự nghiệp, anh cũng chưa từng bị chê bai gì về cả diễn xuất lẫn ngoại hình của mình.

Sự nghiệp đang lên suýt bị hủy hoại vì bê bối

Jang Hyuk sinh năm 1976, nổi tiếng bởi sở hữu gương mặt góc cạnh, nam tính và cũng không kém phần lãng tử. Đây chính là nét đặc trưng khiến anh trở thành một trong những nam thần được yêu thích trên màn ảnh Hàn. Năm 1997, Jang Hyuk lần đầu ra mắt khán giả với một vai diễn nhỏ tên Joon Ho trong phim Model. Năm 1999, anh có góp mặt trong hai bộ phim truyền hình là School và Into the Sunlight, đây là bước ngoặt để đời khiến anh được chú ý nhiều hơn. Tới năm 2001, Jang Hyuk được giao vai chính đầu tay trong bộ phim Volcano High, phim gây sốt màn ảnh thời gian đó nên cái tên Jang Hyuk cũng trở nên phủ sóng. Ngay lập tức sau đó, Jang Hyuk tiếp tục khẳng định vị thế khi xuất hiện trong bộ phim đứng đầu phòng vé lúc bấy giờ là Jungle Juice và sau đó là bom tấn truyền hình Successful Story Of a Bright Girl - bộ phim đầu tiên se duyên cho anh với Jang Nara.

Danh tiếng đi lên giúp Jang Hyuk liên tục nhận được các vai diễn chất lượng trong loạt phim như Please Teach Me English, Windstruck,… Giữa lúc sự nghiệp đang lên, Jang Hyuk bị bóc trần việc trốn nghĩa vụ quân sự vào cuối năm 2004. Bê bối chấn động khiến sự nghiệp của anh điêu đứng, khán giả chỉ trích, nhiều hợp đồng quảng cáo cũng mất. Nhiều thông tin cho rằng công ty quản lý không muốn Jang Hyuk nhập ngũ do sự nghiệp đang nở rộ, dẫn đến sự việc đáng tiếc như trên. Ngay sau đó, Jang Hyuk tức tốc đi nhập ngũ để chuộc lại lỗi lầm của mình.

Quái vật diễn xuất vực dậy danh tiếng bằng năng lực

Sau khi xuất ngũ, Jang Hyuk nỗ lực lấy lại thiện cảm từ khán giả bằng cách chăm chỉ đi casting, tìm kiếm cơ hội mới. May mắn khi tác phẩm đánh dấu sự tái xuất của anh là Thank You nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Đây là bộ phim truyền hình lột tả về cuộc sống nghiệt ngã của người mẹ đơn thân cùng với người con gái không may bị HIV của mình. Chính bởi câu chuyện phim rất cảm động nên khán giả đã tạm bỏ qua vấn đề đời tư của diễn viên để thưởng thức nó.

Jang Hyuk cùng Gong Hyo Jin và Seo Shin Ae trong Thank you

Liên tiếp những năm sau đó, Jang Hyuk nhận loạt dự án phim lớn như Dance Of The Dragon, Robber, Tazza... Tới năm 2010, nhờ việc vào vai gã nô lệ vùng lên đấu tranh vì nhân quyền ở The Slave Hunters, Jang Hyuk đã xuất sắc giành được Daesang tại Lễ trao giải phim truyền hình của KBS. Chưa hết, anh còn nhận được đề cử Nam diễn viên xuất sắc nhất tại Giải Emmy vào đầu năm 2011 cũng nhờ vai diễn này. Khán giả và giới chuyên môn ưu ái gọi Jang Hyuk là "quái vật diễn xuất", người có thể thể hiện xuất sắc mọi dạng vai.

The Slave Hunters

Hôn nhân viên mãn bên người vợ hơn tuổi

Jang Hyuk kết hôn khá sớm, ngay từ năm 2008 với Kim Yeo Jin, một vũ công ba lê hơn anh 2 tuổi. Đây là cô gái mà Jang Hyuk yêu ngay từ lần gặp đầu tiên, vì vậy mà anh đã nỗ lực tiếp cận, thậm chí là đăng ký cả lớp học của người thương. Hai người sau đó đã yêu nhau và Yeo Jin thì luôn đồng hành với Jang Hyuk, kể cả khi anh gặp bê bối và sau đó là nhập ngũ 2 năm.

Cặp đôi kết hôn trong sự chúc phúc của đông đảo khán giả và người trong ngành. Hiện tại anh đã là bố của ba con nhỏ, cuộc sống gia đình vô cùng viên mãn. Jang Hyuk cũng được biết đến là một ông bố mẫu mực, dù bận rộn nhưng vẫn luôn cố gắng dành thời gian cho các con nhỏ.



