Người thu nhập hơn 1,7 tỷ/ năm tiết lộ bí kíp lương cao, có 1 điều chúng ta luôn hiểu sai và từ chối làm!

Làm thế nào để những người bình thường đạt được mức lương hàng năm 500.000 tệ (khoảng 1,7 tỷ)? Mức lương hàng năm được đề cập ở đây bao gồm tất cả các khoản thu nhập trong một năm, bao gồm tiền lương, tiền thưởng,... Những người khác đã làm điều đó như thế nào, tôi không biết. Tuy nhiên, tôi có nghe từ những người xung quanh về cách họ làm điều đó. Có thể con đường làm giàu của họ sẽ truyền cảm hứng cho bạn.

Hôm qua, một số bạn học tốt nghiệp cao học đã cùng nhau ăn tối. Đã 5 năm trôi qua kể từ khi ra trường đi làm. Mọi người đều nói về kinh nghiệm trưởng thành của họ. Ba người bạn tôi sẽ kể sau đây lần lượt được gọi là A, B và C.

Bạn cùng lớp A

Sau khi tôi cùng A và B tốt nghiệp cao học, ngay lập tức chúng tôi lao đầu vào tìm việc. Khi đó, công việc tôi đang tìm kiếm cũng tạm ổn, lương tháng khoảng 10.000 tệ (khoảng 34 triệu). Cả ba chúng tôi đều xuất thân từ những gia đình bình thường. Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi quyết định tiếp tục ở chung nhà với nhau, nhưng tìm một căn phòng khác thuận lợi với cả ba hơn, chia ra cũng không quá đắt.

Vào thời điểm đó, tôi thậm chí không dám nghĩ đến việc mua một căn nhà, vì đơn giản là gia đình 4 người, bao gồm bố mẹ, tôi và em gái không đủ khả năng trả góp. Tôi cũng ghen tị với ai có tiền để mua nhà, mua xe ngay khi vừa tốt nghiệp, nhưng đố kỵ là đố kỵ, biết được xuất phát điểm của mình thấp, tôi càng phải nỗ lực nhiều hơn, bởi tôi đã ý thức được tất cả vận mệnh đều nằm trong tay của chính mình từ rất lâu rồi.

Sau khi A đi làm được một năm, cảm thấy không thích công việc hiện tại nên lại vừa học vừa làm. Cuối cùng A đã lấy được bằng tiến sĩ của Đại học Bắc Kinh. Nhìn thấy học vị của A được nâng cao, còn dễ dàng lọt vào mắt xanh của nhiều công ty, tôi cũng muốn tiếp tục học lên tiến sĩ. Tuy nhiên, nghĩ đến mấy năm không động vào sách vở, kiến thức chuyên ngành đã học được ở bậc thạc sĩ, tôi thấy cực kỳ mông lung, thậm chí là nản lòng. Bản thân không khỏi tiếc nuối vì đã lãng phí một năm giữa chừng bởi bản thân đã không suy nghĩ rõ ràng về kế hoạch nghề nghiệp của mình sau khi ra trường, chỉ chăm chăm kiếm tiền càng sớm càng tốt.

Về phần A, anh ấy tiếp tục trở thành nghiên cứu sinh sau tiến sĩ tại Đại học Bắc Kinh, hiện tại đã tốt nghiệp nên được chọn làm Phó chủ tịch ở một địa phương. Mặc dù, A vẫn chưa đạt được mức lương hàng năm lên tới 500.000 tệ. Nhưng kinh nghiệm của anh ta đã cho thấy rằng kiến ​​thức có thể thay đổi số phận và giai cấp, đặc biệt là đối với những đứa trẻ sinh ra trong gia đình bình thường, không có gì đặc biệt.

Bạn cùng lớp B

Khi bạn học B vừa tốt nghiệp, anh ấy muốn tìm kiếm công việc liên quan đến ngành học lập trình để phát triển, nhưng lại không nhận được lời đề nghị nhận việc của công ty nào liên quan đến chuyên ngành này. Vì vậy anh ấy đã đến một công ty để làm công việc vận hành và bảo trì, dù anh ta có rất ít kiến thức về công việc này.

B đã làm việc ở công ty ấy được 4 năm, và bây giờ đã được chuyển sang Toutiao (nền tảng nội dung thông tin và tin tức của Trung Quốc, một sản phẩm cốt lõi của công ty ByteDance) và tiếp tục làm công việc vận hành và bảo trì. Cho đến bây giờ, mức lương hàng năm của B đã là gần 500.000 tệ. Để có thể đạt được mức lương khủng như vậy, tôi đã thấy sự kiên trì từ anh ấy. Bởi thời đại bây giờ, rất nhiều người không thích và không muốn làm việc trong một ngành với thời gian dài. Họ thích “nhảy ngành", thậm chí là nhảy liên tục với câu nói đầu môi là “vừa làm vừa học". Nhưng sau một vài năm, tôi nhận thấy rằng việc đã chuyển đi chuyển lại nhiều ngành vừa tốn thời gian, công sức, lại không thể tích lũy được kinh nghiệm trong ngành.

Bạn có thể thay đổi công việc nhiều lần nhưng hãy lưu ý rằng không nên chuyển ngành. Nếu bạn đã lên kế hoạch cho sự nghiệp thì đừng dễ dàng bỏ cuộc giữa chừng để chuyển sang hướng khác. Bằng chứng là B, ngay từ đầu, B đã không thích vận hành và bảo trì, nhưng bây giờ anh đã trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực này. Nếu một người có thể kiên trì giữ một vị trí, thì sau thời gian tích lũy, anh ta sẽ trở thành một người có đầy đủ kiến thức, thâm niên làm việc cao, dễ dàng nhận được những đề nghị của công ty có mức lương cao hơn. Vậy nên, đừng coi thường thâm niên làm việc, bởi kinh nghiệm làm việc sẽ tạo ra năng lực cốt lõi của bạn.

Bạn cùng lớp C

Sau khi tốt nghiệp C, anh trở về Vũ Hán và hiện đang làm công việc phân tích cho một công ty lớn. Sau 5 năm phát triển, thu nhập hàng năm đạt 500.000 tệ, đã mua xong một ngôi nhà tại địa phương. C là người thông minh nhất trong đám bạn học của tôi. Khi mới ra trường, anh ấy đã tự lập kế hoạch nghề nghiệp, chọn hướng đi tốt và làm một công việc có triển vọng phát triển. Trong những năm qua, C chính là người có sự nghiệp vững vàng nhất trong tất cả.

Từ những người bạn học của tôi, tôi có thể thấy những người bình thường có thể kiếm được mức lương 500.000 hàng năm bằng cách nào:

Đầu tiên, kiến thức có thể thay đổi vận mệnh. Nhiều người đã hỏi tôi rằng liệu tôi có hối hận không tham gia kỳ thi tuyển sinh sau đại học không, và tôi chắc chắn có thể trả lời rằng: “Kỳ kiểm tra đầu vào sau đại học là kỳ kiểm tra đầu vào đại học thứ hai trong cuộc đời bạn.” Tôi tin rằng kiến ​​thức có thể thay đổi vận mệnh, và tôi hy vọng bạn cũng vậy. Ngay cả khi bạn không tham gia kỳ thi tuyển sinh sau đại học, bạn phải luôn duy trì khả năng tiếp tục học tập, tìm hiểu kiến ​​thức mới và chuẩn bị đầy đủ cho những cơ hội trong tương lai.

Thứ hai, lập kế hoạch nghề nghiệp. Một kế hoạch nghề nghiệp tốt sẽ khiến bạn chọn việc gì đó có xác suất thành công lớn để làm và phát triển, thay vì hôm nay làm việc này, ngày mai làm việc khác và cuối cùng là không tích lũy được kinh nghiệm làm việc.

Và cuối cùng chính là khả năng gắn bó với ngành. Sau khi lập một kế hoạch nghề nghiệp tốt, đừng quá tham vọng, hãy bắt đầu lại từ đầu một cách nghiêm túc, và sau đó gắn bó với nó trong vài năm, cố gắng tích luỹ kiến thức ngành. Khi đó, nếu bạn đã có năng lực cốt lõi, bạn sẽ không phải lo lắng làm sao để kiếm tiền nữa.

