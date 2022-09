Người thông minh có 9 cách ứng xử với kẻ họ ghét

Theo ông Robert Sutton - giáo sư khoa học quản lý của ĐH Stanford, việc xây dựng một nhóm toàn những cạ cứng là điều không thể. Đó cũng là lý do tại sao người thông minh phải tìm cách cư xử phù hợp với những người họ không thích.



Dưới đây là cách họ đã làm.

1. Chấp nhận chuyện không yêu quý được tất cả mọi người

Đôi khi chúng ta cứ nghĩ rằng, chúng ta sẽ yêu quý tất cả những người mình gặp, nhưng việc bạn sẽ gặp phải những người bạn không ưa là điều không thể tránh khỏi.

Người thông minh luôn biết điều này. Họ cũng hiểu những xung đột hay bất đồng là do sự khác biệt về các giá trị.

Người bạn không thích bản chất có thể không phải là người xấu. Lý do bạn không thể hòa hợp với họ là do các bạn có những giá trị khác biệt và sự khác biệt đó tạo ra sự phán xét. Một khi bạn chấp nhận sự thật không phải ai cũng yêu quý mình và bạn cũng sẽ không yêu quý được tất cả mọi người do sự khác biệt về giá trị thì những cảm xúc tiêu cực sẽ không còn nữa.

Hãy tập luyện một gương mặt ngoại giao để luôn ứng xử đúng mực

2. Xử sự văn minh với những người họ không ưa

Bất kể cảm xúc của bạn như thế nào, khi bạn ứng xử hòa nhã với họ, họ cũng sẽ đáp lại như thế với bạn. Nếu bạn thô lỗ với họ, họ cũng sẽ không ngại ngần vứt bỏ mọi sự lịch thiệp và thô lỗ lại với bạn.

"Tập luyện khuôn mặt ngoại giao rất quan trọng. Bạn cần phải thể hiện chuyên nghiệp và tích cực", Ben Dattner, nhà tâm lý học, tác giả cuốn The Blame Game nhận định.

3. Xem lại kỳ vọng của mình

Việc có những kỳ vọng không thực tế về người khác không phải chuyện hiếm. Chúng ta có thể mong đợi người khác hành động giống như mình, hoặc nói những điều chính chúng ta sẽ nói trong trường hợp đó. Tuy nhiên, điều đó là không thực tế.

"Ai cũng có những đặc điểm tính cách đã được ăn sâu - yếu tố quyết định phần lớn phản ứng của họ. Kỳ vọng người khác hành xử giống mình sẽ khiến bạn thất vọng nhiều hơn" - Alan A. Cavaiola, giáo sư Tâm lý học, ĐH Monmouth, Mỹ cho hay.

Nếu một người trong tình huống nào cũng luôn mang lại cho bạn cảm giác giống nhau thì bạn hãy điều chỉnh kỳ vọng của mình về người đó. Cách này giúp bạn chuẩn bị tâm lý và hành vi của họ sẽ không khiến bạn ngạc nhiên.

Người thông minh luôn làm điều này nên không phải lúc nào họ cũng bị ngạc nhiên về hành động của người họ không thích.

4. Giấu cảm xúc vào trong và chỉ tập trung vào bản thân

Quan trọng là bạn học cách xử lý với sự thất vọng của mình khi tiếp xúc với người bạn không ưa. Thay vì nghĩ về việc người đó khó chịu đến mức nào, hãy tập trung vào việc tại sao bạn lại phản ứng như vậy. Đôi khi cái chúng ta không thích ở người khác lại là cái chúng ta không thích ở bản thân.

Hãy xác định những nguyên nhân có thể làm cảm xúc của bạn thêm phức tạp. Sau đó, bạn có thể dự đoán, kìm nén, thậm chí thay đổi phản ứng của mình.

Nên nhớ rằng, thay đổi nhận thức, thái độ và hành vi của bản thân bao giờ cũng dễ hơn là yêu cầu người khác thay đổi.

5. Dừng lại và thở sâu

Theo Kathleen Bartle - nhà tư vấn xung đột, việc dừng lại và hít thở sâu sẽ giúp bạn bình tĩnh và bỏ qua sự phán xét. Hít thở sâu ngăn bạn phản ứng thái quá, cho phép bạn có tâm trí và trái tim cởi mở hơn.

6. Nói lên nhu cầu của mình

Nếu ai đó khiến bạn khó chịu, hãy bình tĩnh cho họ biết rằng cách nói chuyện hay hành xử của họ là vấn đề với bạn. Hãy tránh trách móc, thay vào đó hãy nói rằng: "Khi bạn… thì tôi cảm thấy…".

Ví dụ như hãy thử nói: "Khi bạn cắt lời tôi trong cuộc họp, tôi cảm thấy giống như bạn không coi trọng sự đóng góp của tôi". Sau đó, đợi một lúc để nhận phản hồi của họ.

Biết đâu họ không nhận ra rằng, bạn chưa nói xong hoặc họ thấy quá phấn khích với ý tưởng của bạn đến mức nhảy ngay vào giữa cuộc hội thoại.

7. Tạo khoảng cách với người mình không thích

Người thông minh sẽ tạo khoảng cách giữa mình và người họ không thích. Nếu ở công sở, hãy đi sang phòng khác hoặc ngồi ở cuối bàn họp. Khi có khoảng cách và sự đồng cảm, bạn có thể sẽ tương tác tự nhiên với cả những người bạn thích và không thích.

Tất nhiên, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nếu những kẻ chúng ta không ưa khuất khỏi tầm mắt mình, nhưng tiếc là cuộc sống không đơn giản như thế.

Đừng tự cô lập chính bản thân mình

8. Tìm mối quan hệ tin cậy

Đừng cố gắng giải quyết mọi thứ một mình- điều đó sẽ chỉ khiến bạn cảm thấy bị cô lập và thất vọng hơn. Hãy thử hòa nhập với một nhóm bạn đáng tin cậy hơn, họ sẽ mang tới cho bạn cảm giác an tâm, là nơi bạn được lắng nghe, cho phép bạn trút bỏ và giải tỏa những bất bình của mình.

Một người cố vấn hoặc một đồng nghiệp đáng tin cậy có thể đưa ra lời khuyên về cách đối phó với một tình huống đặc biệt nhạy cảm tại nơi làm việc. Chỉ cần biết rằng ai đó hiểu những gì bạn đang trải qua có thể hữu ích. Và bạn bè của bạn cũng có thể cung cấp cho bạn một cái nhìn mới về cách đối phó với người mình không ưa.

9. Tìm điểm chung

Nghe có vẻ vô lý nhưng thay vì né tránh một người khiến bạn phát điên, bạn có thể thử dành nhiều thời gian hơn cho họ. Điều này có thể đi ngược lại mọi yếu tố trong con người bạn, đặc biệt nếu người đó lọt vào danh sách Top những người khó chịu nhất của bạn. Nhưng nếu bạn dành thêm một chút thời gian để tìm hiểu họ, chẳng hạn như làm việc trong một dự án với họ, bạn sẽ hiểu họ hơn.

Như người ta vẫn nói: đi một dặm trong đôi giày của người khác và bạn sẽ nhìn mọi thứ theo quan điểm của họ. Dành thời gian để hiểu một người mà bạn không thích có thể giúp bạn có thêm sự đồng cảm và lòng trắc ẩn đối với họ. Thậm chí, bạn sẽ nhận ra hai người có nhiều điểm chung hơn bạn tưởng tượng.

Nguồn: Lifehack; Forbes