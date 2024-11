Người tạo nên Michael Jackson qua đời

Vào ngày 4/11, truyền thông đưa tin huyền thoại của làng nhạc Mỹ Quincy Jones đã qua đời ở tuổi 91. Quincy Jones trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay gia đình tại nhà riêng ở Bel Air, California, Mỹ.

Đại diện gia đình huyền thoại này nói: "Dù đây là mất mát lớn đối với gia đình, chúng tôi vẫn muốn tôn vinh cuộc đời của ông và biết rằng không ai có thể thay thế ông. Ông là người đặc biệt, và chúng tôi sẽ nhớ ông vô cùng. Chúng tôi cảm thấy tự hào, được an ủi khi biết rằng tình yêu và niềm vui, cũng chính là bản chất con người ông, đã được lan tỏa trên toàn thế giới qua nhiều di sản. Thông qua âm nhạc và tình yêu vô bờ bến, trái tim của Quincy Jones sẽ đập mãi mãi".

Huyền thoại âm nhạc Mỹ qua đời ở tuổi 91

Quincy Jones sinh năm 1933, ông lớn lên trong thời kỳ hoàng kim của nhạc Jazz. Ông hoạt động giải trí trong 6 thập kỷ với tư cách nhạc sĩ, nhà soạn nhạc, nghệ sĩ trumpet. Quincy Jones là chủ nhân kỷ lục nghệ sĩ được đề cử Grammy nhiều nhất với 79 lần. Ông thắng 27 lần, bao gồm giải Grammy Legend Award vào năm 1991, 3 lần được vinh danh là nhà sản xuất của năm.

Quincy Jones chính là người đứng sau thành công của "ông hoàng nhạc Pop" Michael Jackson. 2 bên bắt đầu hợp tác với nhau từ album Off The Wall (1979), bán được 20 triệu bản trên toàn thế giới. Album tiếp theo của Michael Jackson là Thriller (1982) cũng do Quincy Jones sản xuất. Đây là album bán chạy nhất mọi thời đại, với doanh số toàn cầu lên đến hơn 110 triệu bản.

Quincy Jones lập kỷ lục nghệ sĩ được đề cử Grammy nhiều nhất

Ông là người đứng sau thành công của Michael Jackson

Huyền thoại làng nhạc Mỹ còn là tác giả của ca khúc nổi tiếng We Are The World. Ông làm nên lịch sử khi trở thành người Mỹ gốc Phi đầu tiên sáng tác nhạc phim cho 1 bộ phim lớn là The Pawnbroker (1964). Năm 1995, Quincy Jones vinh dự nhận giải thưởng Nhân đạo Jean Hersholt từ AMPAS, trở thành nghệ sĩ da màu đầu tiên nhận giải thưởng này.

Quincy Jones là "Vua Midas" đích thực khi thành công ở mọi lĩnh vực. Ông thành lập tạp chí hiphop nổi tiếng Vibe. Sau đó, Vibe trở thành kênh truyền hình từ năm 1997. Ông cũng chăm chỉ làm từ thiện, được tạp chí Variety vinh danh là nhà từ thiện của năm 2014. Về đời tư, Quincy Jones kết hôn 3 lần, có 6 con gái và 1 con trai.

Làng giải trí tiếc thương huyền thoại Quincy Jones

Nguồn: Variety