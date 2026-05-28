Người sửa xe điện nhiều nhất miền Bắc nói thẳng: Tin tiêu cực về xe điện trên mạng chủ yếu là "dìm hàng"

Hàng trăm ca sửa chữa xe điện đã chạy từ 160.000 km đến gần 400.000 km và vẫn còn rất khỏe. Đó là thực tế tại xưởng Real Car, nơi tiếp nhận toàn bộ xe điện hết bảo hành hoặc bị hãng từ chối ở miền Bắc. Từ góc nhìn đó, giám đốc xưởng Tô Thế Tùng đánh giá khác hẳn với những gì đang lan truyền trên mạng.

Mỗi khi có sự cố liên quan đến xe điện, mạng xã hội phản ứng nhanh và mạnh. Ảnh, clip đến vụ việc và hàng loạt bình luận tràn ngập các diễn đàn ô tô trong vài giờ đồng hồ. Những lo ngại về pin hỏng, về chi phí sửa chữa cao, về độ bền kém theo thời gian được chia sẻ rộng rãi, nhiều khi từ chính những người chưa từng sở hữu xe điện.

Anh Tô Thế Tùng đứng ở vị trí ngược lại. Xưởng Real Car của anh là điểm đến của những xe điện bị cho là "có vấn đề" trên toàn miền Bắc. Những xe hết bảo hành, những xe bị hãng từ chối, những xe chạy mấy chục vạn km mà chủ xe không biết đưa đi đâu. Anh nhận sửa rất nhiều trường hợp, và nhận thấy thực tế khác xa những gì người ta kể trên mạng.

Anh Tô Thế Tùng, giám đốc xưởng kỹ thuật Real Car.

Xe điện có còn bền sau vài chục vạn km?

Anh Tùng mô tả bức tranh thực tế từ xưởng bằng những con số cụ thể. Những xe điện vào Real Car để sửa không phải xe yếu hay xe kém bền, đó là những xe đã chạy từ 160.000 km trở lên, có chiếc gần 400.000 km.

Vấn đề của những chiếc xe này không đến từ bản thân xe điện, mà từ thói quen của chủ xe. "Vấn đề là các bác bỏ qua quá trình bảo dưỡng thì mới dẫn đến hỏng hóc lớn, ,anh nói. Khi còn trong bảo hành, chủ xe tuân thủ lịch định kỳ. Nhưng khi hết bảo hành, người dùng thường bỏ quên việc bảo dưỡng và chỉ vào xưởng khi xe đã hỏng.

Câu chuyện thực tế về chiếc VF e34 cho thấy chi phí chăm nuôi xe điện rẻ nhường nào.

Một ca điển hình mà anh Tùng kể: chiếc VF e34 chạy 280.000 km từ đầu năm 2022, lần đầu vào xưởng sửa chữa lớn với tổng chi phí khoảng 20 triệu đồng, kể cả lần đầu thay má phanh. Xe bền được như vậy là vì chủ xe đã bỏ nhiều công sức ra chăm chút cho xế hộp.

Về pin: sạc đúng cách thì gần như không hỏng

Pin là chủ đề được tranh luận nhiều nhất. Anh Tùng trả lời thẳng từ dữ liệu thực tế: những chiếc VF5 trang bị pin Gotion sau hơn 200.000 km, độ chai chỉ khoảng 6 đến 7%. Ngay cả những tài xế chạy dịch vụ, liên tục dùng trụ sạc 120 kW và sạc đầy 100%, độ chai cũng chỉ hơn 10%.

Sạc pin xe điện thế nào cho đúng cách?

"Nó không hề tự nhiên hỏng được," anh khẳng định. Pin Gotion và CATL đang được dùng trên xe VinFast là những dòng pin mà nhiều hãng xe lớn trên thế giới cũng đang sử dụng.

"Dìm hàng" là từ chính xác hơn

Khi nói về nguồn gốc của những thông tin tiêu cực lan truyền trên mạng, anh Tùng không né tránh. Theo anh, có hai nhóm người tạo ra nội dung đó: những người chưa từng sử dụng xe điện, và những người đã dùng nhưng gặp sự cố cá biệt rồi đưa lên mạng.

Nhưng anh chỉ ra một thực tế mà ít người nhắc đến: tất cả các hãng xe lớn nhất thế giới đều từng triệu hồi hàng triệu xe, đều có lỗi, đều có sự cố. Họ ít bị soi mói hơn không phải vì xe tốt hơn, mà vì họ đã có bề dày thương hiệu đủ dày để hấp thụ những búa rìu đó.

Anh Tùng gọi những bình luận chê bai xe điện là "dìm hàng".

"Còn những hãng xe non trẻ mới thì đương nhiên sẽ gặp rất nhiều từ đối thủ, có thể gọi là 'dìm hàng' thì chính xác hơn", anh Tùng nói.

Người sửa xe nói gì về xe điện Việt

Anh Tùng kết thúc bằng đánh giá từ chính kinh nghiệm thực tế của mình. Ông đã và đang sửa tất cả xe điện, bao gồm cả xe VinFast. Kết luận của anh không đến từ quảng cáo hay diễn đàn, mà từ các ca sửa chữa thực tế: "Thực sự tôi thấy xe điện này rất lành và độ bền rất cao".

Anh Tô Thế Tùng nghĩ gì về xe điện?

Với xe xăng, chạy vài chục vạn km là đến kỳ hỏng hóc đáng kể. Với xe điện mà anh tiếp nhận, mấy chục vạn km vẫn chưa có gì nghiêm trọng. Và khi có hỏng hóc cần sửa, chi phí cũng nằm trong tầm kiểm soát: "Một cái xe chạy đến mấy chục vạn mà đi sửa thì cũng chỉ khoảng mười mấy, 20 triệu, là sửa chữa cấp lớn".

Thông tin tiêu cực về xe điện trên mạng không phải tất cả đều sai, nhưng cũng không phải tất cả đều đến từ trải nghiệm thực tế. Người có lợi ích từ việc giữ người tiêu dùng xa xe điện không thiếu, và họ không cần phải nói dối hoàn toàn, chỉ cần khuếch đại những sự cố lẻ tẻ đến mức chúng trở thành câu chuyện đại diện.

Anh Tùng không nói xe điện hoàn hảo. Anh nói rằng những gì ông thấy tại xưởng, qua hàng trăm ca thực tế, khác xa những gì người ta đang lan truyền. Và trong trường hợp này, người đang sửa xe hàng ngày có lẽ đáng tin hơn người chưa từng chạm vào xe.