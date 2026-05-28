Laptop hai màn hình thay đổi cách tôi làm việc như thế nào?

Tôi từng nghĩ laptop hai màn hình sẽ nặng, phức tạp và chỉ hợp để trình diễn công nghệ. Nhưng sau một thời gian dùng ASUS Zenbook DUO (2026) như một mẫu laptop AI mỏng nhẹ với hai màn hình OLED, tôi nhận ra thứ thay đổi lớn nhất lại là cách nó khiến tôi làm việc mỗi ngày.

Laptop hai màn hình không cồng kềnh và khó dùng như tôi nghĩ

Khi nghe tới khái niệm laptop hai màn hình, tôi từng nghĩ tới một thiết bị dày, nặng và khó mang theo. Đó gần như là định kiến với bất kỳ sản phẩm nào cố "nhét thêm" phần cứng vào một thân máy mỏng nhẹ.

Nhưng Zenbook DUO (2026) lại không cho cảm giác như vậy. Máy có trọng lượng khoảng 1,65 kg kèm bàn phím, không chênh lệch nhiều so với mẫu laptop Pro 14 inch. Điều này gạt bỏ suy nghĩ rằng laptop hai màn hình sẽ cồng kềnh hoặc bất tiện khi mang theo.

Điều khiến tôi bất ngờ tiếp theo là cách ASUS xử lý trải nghiệm sử dụng. Người dùng chỉ cần dựng kickstand tích hợp sẵn lên, tháo bàn phím Bluetooth khỏi màn hình phía dưới là gần như ngay lập tức đã có setup hai màn hình hoàn chỉnh. Toàn bộ thao tác chỉ mất khoảng 5 giây.

Quan trọng hơn, ASUS cũng hiểu rằng không phải lúc nào người dùng cũng có điều kiện để mở cả hai màn hình. Trong không gian chật hoặc khi đặt máy trên đùi, Zenbook DUO có thể quay về trạng thái laptop truyền thống bằng cách đặt bàn phím lên màn hình phía dưới, với cảm giác sử dụng gần như không khác một mẫu laptop mỏng nhẹ bình thường.

Làm việc nhanh hơn không chỉ bởi hiệu năng, mà còn là "workflow"

Zenbook DUO (2026) là một chiếc laptop AI có cấu hình rất mạnh. Máy sử dụng nền tảng Intel Core Ultra Series 3 mới nhất với tùy chọn lên tới Intel Core Ultra X9, GPU Intel Arc B390 mạnh hơn đáng kể so với thế hệ trước và RAM 32GB. Nhưng, điểm khiến tôi thích Zenbook DUO nhất lại không nằm ở hiệu năng.

Laptop hiện nay đã quá nhanh cho phần lớn nhu cầu sử dụng hàng ngày. Những chiếc máy mạnh hơn thường chỉ giúp tăng tốc ở "bước cuối" như render hay export nhanh hơn. Nhưng Zenbook DUO giải quyết một vấn đề khác: tăng tốc ngay trong "workflow".

Đây là điều tôi cảm nhận rõ nhất sau một thời gian dùng mẫu laptop OLED này như thiết bị chính để viết bài và xử lý nội dung hàng ngày. Thay vì liên tục Alt+Tab giữa các cửa sổ, tôi có thể để Google Docs ở màn hình trên và tài liệu research ở màn hình dưới. Khi họp online, màn hình trên dành cho Google Meet còn màn hình dưới để ghi chú hoặc theo dõi tài liệu.

Với các công việc liên quan tới chỉnh sửa ảnh hoặc video, lợi ích của hai màn hình còn rõ ràng hơn. Một màn hình có thể dùng cho timeline hoặc preview nội dung, trong khi màn hình còn lại hiển thị file nguồn hoặc công cụ hỗ trợ khác.

Sự thật là ở cùng tầm giá vẫn có những mẫu laptop mạnh hơn Zenbook DUO. Nhưng nếu các mẫu máy đó chỉ render nhanh hơn vài giây hay vài phút, thì Zenbook DUO lại giúp tôi lấy lại cả chục phút, thậm chí hàng tiếng mỗi ngày trong việc chuyển đổi cửa sổ, đối chiếu tài liệu và giữ mạch tập trung khi làm việc.

Nếu đã quen với setup desktop nhiều màn hình, có lẽ sẽ rất dễ hiểu cảm giác này: sau khi quen rồi, việc quay lại một màn hình duy nhất bắt đầu tạo cảm giác hơi "bí".

Zenbook DUO năm nay cho cảm giác bớt "concept" hơn rất nhiều

ASUS đã theo đuổi dòng Zenbook DUO nhiều năm nay, nhưng ở các thế hệ trước, sản phẩm đôi lúc vẫn mang cảm giác của một bản concept hơn là thiết bị dùng hàng ngày. Zenbook DUO (2026) là thế hệ đầu tiên khiến tôi cảm thấy ASUS đã xử lý được khá nhiều vấn đề lớn của thiết kế này.

Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất nằm ở phần bản lề và khoảng hở giữa hai màn hình OLED. ASUS đã giảm đáng kể phần viền đen ở giữa, giúp trải nghiệm hiển thị liền mạch hơn khi di chuyển cửa sổ hoặc xem nội dung trên cả hai màn hình. Phần bản lề mới cũng cho phép hai màn hình gần như nằm phẳng trên cùng một mặt phẳng thay vì tạo cảm giác lệch như trước đây.

ASUS cũng chuyển sang sử dụng chất liệu Ceraluminum™ mới nhằm giảm trọng lượng nhưng vẫn đảm bảo độ cứng cáp cho thân máy, giúp Zenbook DUO giữ được cảm giác của một mẫu laptop AI mỏng nhẹ dù sở hữu tới hai màn hình. Song song với đó là viên pin tăng lên 99Wh, chạm mức tối đa cho phép trên laptop hiện nay.

Ngay cả bàn phím Bluetooth đi kèm cũng được ASUS hoàn thiện lại khá nhiều. Nó vẫn mỏng nhưng có đầy đủ đèn nền, touchpad lớn và cho cảm giác sử dụng không khác nhiều so với bàn phím laptop truyền thống. ASUS cũng giữ lại các cổng như USB-A, HDMI hay camera hỗ trợ Windows Hello, những yếu tố ngày càng hiếm trên laptop OLED mỏng nhẹ nhưng lại rất quan trọng với người làm việc chuyên nghiệp.

Không dành cho tất cả mọi người, nhưng giải quyết đúng nhu cầu của một nhóm người dùng rất cụ thể

Sau một thời gian sử dụng, tôi không nghĩ Zenbook DUO là chiếc laptop dành cho tất cả mọi người. Nếu nhu cầu chủ yếu chỉ xoay quanh các tác vụ cơ bản hoặc làm việc trên một cửa sổ duy nhất, laptop truyền thống vẫn là lựa chọn hợp lý hơn.

Zenbook DUO rõ ràng là một thiết bị đắt tiền và hướng tới nhóm người dùng khá cụ thể: những người thường xuyên multitask, xử lý nhiều nguồn thông tin cùng lúc và sẵn sàng chi nhiều hơn để tối ưu không gian làm việc di động của mình. Nhưng với đúng nhóm người dùng đó, mẫu laptop AI mỏng nhẹ này mang lại một trải nghiệm rất khác.

Điều ASUS làm không đơn giản là thêm một màn hình OLED nữa lên laptop. Họ đang cố thay đổi cách người dùng tương tác với không gian làm việc di động của mình.