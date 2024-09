Người sở hữu 3 tố chất này, thần may mắn sẽ liên tục tìm đến

Trong một chương trình trò chuyện thực tế của Trung Quốc, MC có tên Chu Đan đã chia sẻ câu chuyện của mình.



Ngày con đi học, cô học tại Đại học Truyền thông Chiết Giang. Vào thời điểm đó, trình độ của cô thực sự rất bình thường và cô không được coi là một học sinh giỏi trong mắt giáo viên. Nhưng sau khi tốt nghiệp, cô trở thành người dẫn chương trình trên đài truyền hình vệ tinh Chiết Giang và mức lương của cô cũng khá hơn nhiều bạn cùng lớp. Cô sở dĩ có thể vào được đài truyền hình vệ tinh Chiết Giang thực chất là một sự tình cờ. Bởi vì người bạn cùng lớp do lãnh đạo trường Đại học Chiết Giang lựa chọn bỗng nhiên không thể đến vào ngày hôm đó. Đến nửa đêm, các lãnh đạo sốt sắng tìm người thay thế. Đêm đã khuya và không có nhiều người đến. Nhưng Chu Đan lại có mặt tại đó. Cứ như vậy, cô đã nắm bắt cơ hội này và đến đài Chiết Giang với tư cách thực tập sinh.

Những năm sau đó, cô cố gắng hết sức để leo lên các bậc thang và tìm mọi cách để nâng cao kỹ năng dẫn chương trình của mình. Cuối cùng, vào năm 2007, cô có được một cơ hội khác và bắt đầu dẫn chương trình thi hát. Từ đó trở đi, cô được sự công nhận của công chúng và thay đổi hoàn toàn số phận của mình.

Chu Đan nói xong, xúc động nói: "Tôi có thể thành công hoàn toàn là do may mắn". Nhưng người dẫn chương trình sau khi nghe Chu Đan nói xong liền: May mắn thực ra cũng là một loại năng lực.

Một cuộc sống tốt đẹp không phải là nằm ở nhà và không làm gì cả, rồi sự giàu có và danh dự sẽ rơi vào bạn. Mà là khi đối mặt với mọi cơ hội mà ông Trời ban cho, bạn có thể nhận thức được nó và nắm bắt nó bằng tất cả sức mạnh của mình.

Chỉ bằng cách này, cơ hội mới xem trọng bạn. Làm thế nào để nắm bắt những cơ hội mà ông Trời ban cho? Đầu tiên, bạn phải học cách rèn luyện 3 khả năng sau.

01 Khả năng chủ động xuất kích

Bạn đã bao giờ gặp một người như vậy: Rõ ràng trông rất tuyệt, nhưng cơ hội luôn từ chối họ. Thực ra không phải vì họ sinh ra đã xui xẻo, m à rất có thể khi cơ hội đến, họ lựa chọn né tránh.

Chẳng hạn, muốn tranh một chức vụ nhưng lại bỏ cuộc vì sợ thất bại. Muốn có cơ hội nhưng vì thể diện lại sợ phải làm. Những gì bạn thụ động chờ đợi sẽ luôn là số phận không thể thay đổi.

Một nhà văn chia sẻ trải nghiệm của chính mình như sau: 20 năm trước, tại một hội nghị trong ngành, một công ty săn đầu người đã mời cô làm thư ký cho tổng giám đốc của một công ty nổi tiếng.

Cô thực ra cũng muốn đi nhưng cảm thấy mình chưa đủ năng lực nên đã lịch sự từ chối.

Thật trùng hợp, 5 năm sau cô tình cờ phỏng vấn đúng người sáng lập công ty. Công ty của họ đã thành công, cô đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để đổi đời.

Trên thế giới này, người thụ động chỉ có thể phó mặc cho số phận. Nếu bạn muốn thay đổi cuộc sống của mình, bạn phải nắm bắt mọi cơ hội có thể.

Một nhà khởi nghiệp trẻ từng nói: Khi tôi có những nơi mình muốn đến, những việc mình muốn làm và những người tôi muốn gặp, tôi sẽ làm mọi thứ có thể để có được cơ hội. Bởi vì tôi chủ động nên tôi đã có được những khả năng này.

Khi tôi còn học đại học, nhà trường đã chuẩn bị một bữa tiệc hoành tráng, và trách nhiệm nặng nề trong việc gây quỹ tài trợ đổ lên vai các sinh viên. Đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan về mối quan hệ và nguồn lực khan hiếm, cô đã dốc hết sức lực và thử mọi cách. Cô chặn những người lạ bên đường và giải thích tình hình cho họ chỉ để nhận được nhiều sự ủng hộ và chú ý hơn.

Khi lật giở tạp chí, cô nhạy bén nắm bắt mọi cơ hội. Mỗi khi nhìn thấy số điện thoại để bên cạnh thông tin thương hiệu, cô sẽ chủ động liên hệ với bộ phận tiếp thị thương hiệu để tìm kiếm khả năng hợp tác.

Chính sự chủ động và kiên trì này đã giúp cô vượt qua thành công nhiều trở ngại và giành được nguồn tài trợ đầu tiên cho trường. Những năm sau đó, cô cũng dùng tinh thần này gõ cửa sự nghiệp, từng bước thăng tiến trong cuộc sống, trở thành một nhà khởi nghiệp trẻ vô cùng thành công.

Có câu nói trong "Poor Charlie's Almanack" rằng: "Thành công thuộc về những người dám nói ra điều mình muốn".

Mọi sự do dự, nhìn tới lui, đều là đang lãng phí khả năng của chính bản thân. Mỗi khi bạn nhìn xung quanh và lưỡng lự, bạn sẽ chỉ đẩy cơ hội ngày càng xa hơn. Luôn lo lắng bị từ chối, quá thận trọng sẽ chỉ khiến con đường vào cuộc đời ngày càng thu hẹp. Chỉ khi dám chủ động, chúng ta mới có thể nắm bắt được cơ hội và thực sự thay đổi vận mệnh của mình.

02 Khả năng nói làm là làm

Đạo diễn người Trung Quốc, Lý An trong quá trình quay bộ phim "Tiệc cưới", vì kinh phí trong tay không đủ nên anh luôn do dự về việc có nên tiếp tục quay phim hay không.

Sau khi đạo diễn Hầu Hiếu Hiền biết được, ông đã trực tiếp nói với anh: Không ai có đủ tiền khi bắt đầu quay, nhưng chỉ cần bắt đầu quay, sẽ có thể đạt được kết quả.

Làm đường khi gặp núi và xây cầu khi gặp nước. Chỉ khi làm theo những gì mình nói, ta mới có thể mở ra một bước ngoặt trong số mệnh của mình.

Nhà văn Lý Thượng Long từng kể một câu chuyện như vậy. Anh có một người bạn làm việc ở một công ty nhỏ đã nhiều năm nhưng lương vẫn không tăng. Điều này khiến anh nảy sinh ý tưởng thay đổi công việc, anh để mắt đến các công ty nước ngoài với mức lương hậu hĩnh. Nhưng để vào một công ty nước ngoài, trước tiên bạn phải vượt qua bài kiểm tra tiếng Anh. Cứ như vậy, người bạn dự định dùng 30 ngày để ôn lại toàn bộ sách giáo khoa tiếng Anh cấp 3 và đại học. Sau đó mới tìm đến các khóa dạy trực tuyến, đặc biệt là phần ngữ pháp và cố gắng nắm vững một cách chính xác. Ngoài ra, anh cũng xem phim tiếng Anh mỗi ngày, đọc thuộc lòng 30 từ và luyện nói tiếng Anh trong nửa giờ.

Người bạn lên kế hoạch một cách đầy nhiệt huyết và cảm thấy rằng mình có thể đạt được kết quả tốt trong khoảng nửa năm. Khi đó sẽ có thể vào công ty nước ngoài và nhận được mức lương cao... Nghĩ đến đây, người bạn vui mừng đến nỗi đêm không ngủ được.

Tuy nhiên, khi mặt trời mọc vào ngày hôm sau, mọi thứ lại trở lại bình thường. Anh ấy vẫn nằm trên ghế sofa mỗi ngày, không ghi nhớ một từ nào và cũng chẳng có cuốn sách giáo khoa nào được giở ra. Đã nhiều năm trôi qua, giờ đây người bạn đó vẫn ôm lấy đồng lương ít ỏi đó và cuộc sống của anh ấy vẫn không hề thay đổi chút nào.

Một giáo sư từng nói: "Nỗi đau lớn nhất của con người là không thể vượt qua khoảng cách giữa biết và làm".

Kế hoạch dù kỹ lưỡng đến đâu cũng sẽ vô ích nếu bạn không thực hiện. Ước mơ có đẹp đẽ đến mấy nhưng nếu không thực hiện, vậy thì tất cả cũng chỉ là ảo mộng mà thôi. Người đứng yên không thể làm chủ được số phận của mình ngay cả khi có cơ hội thay đổi vận mệnh.

Hãy luôn nhớ rằng: số phận sẽ không thưởng cho sự tưởng tượng của bạn, nó sẽ chỉ thưởng cho bạn sau khi nhìn thấy những gì bạn đã làm. Chỉ bằng cách sử dụng những hành động để thay đổi bản thân, bạn mới có thể thực sự đạt được sự phản công trong cuộc sống.

03 Khả năng kiên trì tới cùng

Bậc thầy tâm lý học nổi tiếng người Mỹ, Napoleon Hill từng nói: "Những kẻ thua cuộc trong cuộc sống thường có hai đặc điểm rõ ràng.

Thứ nhất, họ luôn mơ tưởng về việc đạt được thứ gì đó mà không đánh đổi điều gì; thứ hai, họ luôn bỏ cuộc giữa chừng." Người nào bỏ cuộc giữa chừng sẽ không bao giờ đạt được điều gì. Những người đứng trên đỉnh cao của cuộc đời đều đã phải chịu đựng gian khổ và âm thầm kiên trì.

Nhiều năm trước, khi nhà văn người Trung Quốc, Liang Xiaosheng quyết định viết cuốn "Nhân thế gian" nổi tiếng tại quốc gia tỷ dân này, ông đã trải qua một hành trình viết lách dài. Mỗi buổi sáng, ông mài bút chì, trải giấy viết tay ra và bắt đầu viết trong 10 giờ. Ông kiên trì với cường độ làm việc này trong suốt 5 năm. Cuối cùng, sau vô số ngày đêm miệt mài, kiệt tác "Nhân thế gian" với tổng cộng 1,15 triệu chữ đã ra đời. Nó không chỉ thay đổi số phận của Liang Xiaosheng mà còn được ca ngợi là "bản anh hùng ca tinh thần của Trung Quốc đương đại".

Một MC từng nói: "Chờ đợi là một canh bạc giữa chúng ta và thời gian. Chúng ta dựa vào trí tuệ và sự nhẫn nại để đánh đổi với tương lai." Sự thay đổi của số phận không tách rời khỏi sự tích lũy của thời gian.

Trong cuốn sách "Tâm Như Bồ Đề", người được mệnh danh là "Vua Thủy Tinh", doanh nhân Tào Đức Vượng kể về quá trình tích lũy tài sản của mình. Ông nói: "Rất đơn giản. Cách để tôi thành công là chỉ làm thủy tinh cho đến hết đời". Thời gian đầu ông chỉ tham gia vào lĩnh vực kính đồng hồ nước. Sau đó, ông bắt đầu nghiên cứu sâu hơn về ngành kính ô tô. Khi công việc kinh doanh ngày càng phát triển, có người khuyên ông nên thử sức ở lĩnh vực khác: điện ảnh, truyền hình, bất động sản hay thương mại điện tử. Nhưng trước sự cám dỗ, Tào Đức Vượng không hề lay động.

Ông cống hiến hết mình cho ngành thủy tinh, thường xuyên đến các xưởng để học hỏi kỹ thuật và cũng thường xuyên đi ra nước ngoài để học hỏi kinh nghiệm.

Chính sự kiên trì này đã mang đến cho ông món quà của số phận, tạo ra nhà sản xuất kính lớn nhất thế giới.

Tác giả Walter Michel đã nói: "Những người đạt được thành công trong bất kỳ lĩnh vực nào đều là những người có tầm nhìn lâu dài vì họ dám bước vào cánh cửa hẹp và sẵn sàng bước đi trên con đường dài".

Nhiều người có tâm lý bốc đồng và chỉ tập trung vào kết quả, được và mất mà không sẵn lòng đi sâu vào quá trình. Làm mọi thứ một cách hời hợt sẽ chỉ khiến bạn không thu lại được gì. Những người thực sự vĩ đại là những người có tầm nhìn lâu dài. Họ sẽ không bị lay động bởi những lợi ích và tổn thất tạm thời, họ cũng sẽ không chán nản trước những thất bại ngắn hạn.

Bởi họ hiểu rằng để đứng đầu ở bất kỳ lĩnh vực nào cũng cần có sự nỗ lực và tích lũy sâu sắc. Bình tâm lại và không ngừng cải thiện trong lĩnh vực của riêng bạn.

Khi thời cơ đến, số phận sẽ cho bạn nhiều cơ hội hơn.

Có người từng nói:

Cách một người hiểu thế giới sẽ tạo nên thế giới mà anh ta muốn.

Vậy cho nên, những gì người này có thể nhìn thấy và thích nhìn thấy sẽ quyết định tương lai của anh ta.

Mỗi người đều có số phận của mình, nhưng số phận không bao giờ do ông Trời định đoạt mà là kết quả của sự chủ động lựa chọn của mỗi người.

Cái gọi là vận mệnh thực chất ẩn chứa trong mỗi hành động của bạn.

May mắn chỉ là một phần thưởng, điều thực sự có thể giúp bạn nổi bật luôn là mỗi một nỗ lực nho nhỏ trong cuộc sống hàng ngày.

Khi bạn có thể bình tâm, âm thầm mài dũa, không ngừng tích lũy và thay đổi, một ngày nào đó, may mắn sẽ đến với bạn.