Min Hee Jin tuyên bố bán nhà để kiện tụng

Min Hee Jin – người sáng lập ADOR và là “mẹ đẻ” đứng sau thành công của nhóm nhạc nữ đình đám NewJeans đang phải đối mặt với một cuộc chiến pháp lý cực kỳ căng thẳng với tập đoàn giải trí hàng đầu ở Hàn Quốc, HYBE. Min Hee Jin cho biết, để bảo vệ nhóm nhạc mà cô đã dành cả tâm huyết xây dựng, Min Hee Jin thậm chí tuyên bố phải bán nhà để trang trải các chi phí pháp lý.

Min Hee Jin – người sáng lập ADOR và là “mẹ đẻ” đứng sau thành công của nhóm nhạc nữ đình đám NewJeans

Trong buổi talkshow “Huyn Card”, Min Hee Jin đã thu hút sự chú ý khi chia sẻ một số câu chuyện thú vị. Cô cho biết câu slogan nổi tiếng "We Believe in Music" của HYBE cũng chính là ý tưởng của mình. Min Hee Jin cũng bày tỏ quan điểm rằng việc đưa công nghệ vào văn hóa một cách cưỡng ép là điều không thể chấp nhận, và cô cảm thấy khó chịu khi những người điều hành lấy đi sản phẩm mà cô đã dày công làm việc để biến chúng thành một mớ hỗn độn.

Buổi talkshow đang được rất nhiều người quan tâm của Min Hee Jin

Đặc biệt hơn cả, cũng trong talkshow này, Min Hee Jin đã gây sốc khi tuyên bố cô phải bán nhà để có thể chi trả cho các chi phí kiện tụng. Cô nói rằng: " Tôi đã chi khoảng 2,3 tỷ won cho những vụ kiện tụng liên tục liên quan đến các cáo buộc ác ý, chắc tôi sẽ phải bán nhà. Nhưng tôi thấy may mắn vì giờ có thể bán được nhà, tôi lại chưa chồng con, bố mẹ tôi sống rất tốt nên tôi có thể chiến đấu bằng những gì mình dành dụm được. Người bình thường không kham nổi đâu. Tôi muốn dừng những chuyện vô nghĩa này lại vì bị tấn công liên tục".

Cuộc chiến giữa Min Hee Jin và HYBE không chỉ dừng lại ở vấn đề tài chính hay quyền lực mà còn liên quan đến những hoạt động quản lý nghệ sĩ và bảo vệ quyền lợi của NewJeans. Với việc tuyên bố bán nhà để tiếp tục kiện tụng, Min Hee Jin đã thể hiện quyết tâm cao trong việc theo đuổi vụ việc đến cùng.

Tuy nhiên, hành động này cũng đặt ra nhiều câu hỏi về mức độ ảnh hưởng của cuộc chiến lên sự ổn định của nhóm nhạc này. Nếu xung đột kéo dài, tương lai của các cô gái trẻ NewJeans có thể đối diện với nhiều rủi ro và không chắc chắn, đặc biệt khi HYBE vẫn giữ quyền kiểm soát lớn về tài chính và quản lý.

Min Hee Jin tuyên bố phải bán nhà theo đuổi cuộc chiến kiện tụng với HYBE

Cộng đồng mạng đã có những phản hồi sôi nổi về những phát ngôn của Min Hee Jin. Nhiều người bày tỏ sự hài hước và thú vị khi nghe cô chia sẻ về cuộc sống và công việc. Một số bình luận nhận xét về khả năng ăn nói và cách quản lý của cô, trong khi những người khác tỏ ra lo lắng cho tương lai của NewJeans trong bối cảnh hiện tại.

Phản ứng Knet:

- Giải trí thật sự. Mong bả sẽ có một buổi talkshow khác.

- Nói chuyện nghe giải trí thật.

- Min Heejin không nói rằng bả nghĩ ra HYBE, bả chỉ bảo mình nghĩ ra khẩu hiểu "We Believe in Music" thôi.

- Giỏi ăn nói ghê. Có nhiều điều phải học từ bà này.

Min Hee Jin muốn bảo vệ NewJeans

Có thể thấy, cuộc chiến giữa Min Hee Jin và HYBE đang ngày càng căng thẳng và vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Với những gì đã và đang diễn ra, người hâm mộ chỉ hy vọng rằng cả hai bên có thể giải quyết mâu thuẫn một cách hòa bình để NewJeans có thể tiếp tục phát triển ổn định trong tương lai.

Min Hee Jin - Từ "mẹ đẻ" của NewJeans đến cuộc chiến pháp lý rúng động làng giải trí Hàn Quốc

Min Hee Jin là cái tên không còn xa lạ với fan Kpop, đặc biệt sau khi cô thành lập ADOR dưới sự quản lý của HYBE và cho ra mắt NewJeans – nhóm nhạc nữ đã từng gây bão với hàng loạt thành công ngay từ khi ra mắt. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa Min Hee Jin và HYBE đã rơi vào tình thế “cơm không lành canh không ngọt”, dẫn đến cuộc chiến pháp lý xoay quanh quyền quản lý và định hướng tương lai của NewJeans kéo dài suốt mấy tháng qua.

Min Hee Jin vs. HYBE - Cuộc chiến pháp lý không khoan nhượng

Cuộc chiến này trở nên phức tạp hơn khi các cáo buộc từ hai phía dần được công khai. Min Hee Jin cho rằng cô không chỉ bị HYBE lấn át về mặt quản lý mà còn bị loại khỏi các quyết định quan trọng liên quan đến định hướng phát triển trong tương lai của NewJeans - nhóm nhạc mà cô đã dày công tạo dựng. Mặt khác, HYBE đã phủ nhận mọi cáo buộc và khẳng định họ chỉ làm theo đúng hợp đồng và lợi ích chung của nhóm.

Sự căng thẳng không chỉ dừng lại ở Min Hee Jin và HYBE mà còn kéo theo các phụ huynh của các thành viên trong nhóm và thậm chí là chính các cô gái NewJeans. Một số phụ huynh đã bày tỏ sự ủng hộ dành cho Min Hee Jin, cho rằng cô là người đã đặt nền móng cho thành công của các cô gái.

Tương lai NewJeans vô định

Đỉnh điểm, trong một buổi livestream gần đây, NewJeans đã chính thức bày tỏ lập trường của mình, thể hiện sự ủng hộ dành cho Min Hee Jin. Buổi phát sóng trực tiếp này đã gây chấn động mạng xã hội châu Á, khi các thành viên không ngần ngại công khai chỉ trích HYBE, khẳng định Min Hee Jin là người đã luôn hỗ trợ và giúp đỡ họ.

NewJeans trong buổi live gây “chấn động”

Với những diễn biến phức tạp hiện tại, cuộc chiến pháp lý giữa HYBE và Min Hee Jin sẽ còn kéo dài. Theo đó, số tiền mà Min Hee Jin phải bỏ ra có khả năng không chỉ là 3 tỷ won. Giữa lúc này, tương lai NewJeans trở nên vô định hơn bao giờ hết. Với HYBE, tập đoàn giải trí này bị bóc trần loạt mặt tiêu cực trong việc thao túng nền công nghiệp âm nhạc. Mới đây, HYBE tung thông tin bất lợi về thành tích NewJeans đạt được.

Từ nhóm nhạc có thành tích hàng đầu, NewJeans bị nghi ngờ là sản phẩm của sự "phông bạt", danh tiếng tổn thất. Màn đấu tố giữa các thế lực giải trí dần khiến công chúng mệt mỏi, tất cả đều mong drama này sớm khép lại, không đẩy các cô gái trẻ NewJeans vào bước đường cùng.