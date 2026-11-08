Người phụ nữ tử vong dưới ao trong tình trạng khỏa thân, anh rể nạn nhân tiết lộ manh mối

Vụ việc xảy ra tại Thái Lan khiến gia đình nạn nhân vô cùng đau đớn và nghi ngờ có uẩn khúc nào đó chưa được làm rõ.

Mới đây, cảnh sát Thái Lan đã tiến hành việc đem thi thể của một người phụ nữ 45 tuổi – được tìm thấy trong tình trạng khỏa thân dưới một cái ao tại tỉnh Mukdahan – đi khám nghiệm tử thi chi tiết, sau khi gia đình nạn nhân bày tỏ sự nghi ngờ về những tình tiết xung quanh cái chết của cô.

Người phụ nữ này (chưa được tiết lộ danh tính) được phát hiện dưới một cái ao nằm trên cánh đồng lúa, gần cộng đồng Ban Song thuộc huyện Khamcha-i của Thái Lan vào ngày thứ Ba, ngày 3 tháng 11 vừa qua.

Theo lời kể của dân làng, họ nhìn thấy người phụ nữ đi bộ rời khỏi làng về phía cái ao vào khoảng 12 giờ 30 phút trưa. Thi thể của cô được tìm thấy vào tối cùng ngày.

Ông Anusan, 72 tuổi, anh rể của nạn nhân, cho biết khi ông đang trên đường đón vợ – một tình nguyện viên y tế tại địa phương – sau ca làm việc, một người hàng xóm đã đi xe máy đến và báo cho ông rằng thi thể của người phụ nữ này đã được tìm thấy.

Ông Anusan kể lại rằng ông đã vội vã đến hiện trường và thấy nạn nhân đang nằm úp mặt dưới nước trong tình trạng không mặc quần áo. Một chiếc áo ngực, ví tiền và giày dép được tìm thấy bên cạnh ao, trong khi chiếc túi đeo vai của nạn nhân được treo trên một cái cây ở phía đối diện.

Gia đình nạn nhân nghi ngờ có dấu hiệu tội phạm, dựa trên việc các vật dụng cá nhân nằm rải rác và khoảng cách giữa chiếc túi với những món đồ khác. Người thân cũng cho biết nạn nhân có vóc dáng nhỏ nhắn, nên khó có khả năng cô tự ý xuống bơi một mình tại cái ao sâu này.

Các sĩ quan từ đồn cảnh sát Khamcha-i cho biết họ đang điều tra các tình tiết liên quan đến cái chết của nạn nhân và không loại trừ khả năng đây là một vụ án hình sự.

Thi thể nạn nhân đã được chuyển đến Bệnh viện Srinagarind ở Khon Kaen để tiến hành khám nghiệm tử thi chi tiết. Các điều tra viên đang thu thập bằng chứng, đồng thời lấy lời khai từ người dân địa phương và gia đình nạn nhân. Cảnh sát đường thủy cũng đã được huy động để tìm kiếm thêm các bằng chứng có thể có dưới lòng ao.

Một vụ việc tương tự từng xảy ra tại tỉnh Udon Thani của Thái Lan vào tháng 9 vừa qua, khi một người phụ nữ được phát hiện tử vong trong tình trạng khỏa thân tại phòng trọ, với một sợi dây điện quấn quanh cổ. Cảnh sát đã khởi tố vụ án để điều tra theo hướng giết người.

Sau đó, các điều tra viên thông tin với truyền thông rằng họ đã xác định được nghi phạm nhờ những bằng chứng thu thập được. Tuy nhiên, tính đến thời điểm đưa tin, vẫn chưa có vụ bắt giữ nào được thực hiện.

Theo The Thaiger