Ba Lan tuyên bố quốc tang 2 ngày sau vụ xả súng kinh hoàng khiến ít nhất 21 người thương vong

Vụ xả súng xảy ra tại khu trung tâm lịch sử của thành phố Krakow, khiến 6 người thiệt mạng và ít nhất 15 người bị thương. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk gọi đây là hành động khủng bố và tuyên bố tổ chức quốc tang trong 2 ngày.

Ngày 7/11, một vụ xả súng nghiêm trọng xảy ra tại Quảng trường Chợ Chính (Main Market Square), khu vực trung tâm lịch sử nổi tiếng của thành phố Krakow, Ba Lan. Vụ việc khiến 6 người thiệt mạng và ít nhất 15 người bị thương. Đây được xem là vụ xả súng gây chết người nghiêm trọng nhất tại quốc gia này trong nhiều thập kỷ.

Theo Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk, sau vụ tấn công, lực lượng chức năng còn phát hiện 3 thi thể, gồm 2 phụ nữ và 1 nam giới, tại nhà riêng của nghi phạm. Ông cho biết có nhiều dấu hiệu cho thấy những người này là thành viên trong gia đình gần của đối tượng.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, ông Donald Tusk tuyên bố Ba Lan sẽ tổ chức quốc tang trong 2 ngày. Nhà lãnh đạo gọi vụ xả súng là một hành động "khủng bố".

Ảnh: Reuters

Cảnh sát trưởng Ba Lan Marek Boron xác nhận một công dân Anh nằm trong số những người thiệt mạng. Trong khi đó, giới chức cho biết 5 người nước ngoài nằm trong số các nạn nhân bị thương đang điều trị tại bệnh viện. Quốc tịch của toàn bộ nạn nhân hiện chưa được công bố.

"Vẫn còn 2 người chưa được xác định danh tính", ông Marek Boron cho biết khi đề cập đến các nạn nhân thiệt mạng.

Thủ tướng Anh Andy Burnham bày tỏ sự bàng hoàng và đau buồn trước vụ tấn công. Trên mạng xã hội X, ông gửi lời chia buồn tới gia đình những người thiệt mạng, các nạn nhân bị thương và tất cả những người chịu ảnh hưởng bởi hành vi bạo lực vô nghĩa này.

Nghi phạm mang tư tưởng cực đoan, sử dụng súng bán tự động

Theo cảnh sát, nghi phạm là công dân Ba Lan, sinh năm 2002. Người này lái ô tô tiến vào Quảng trường Chợ Chính ở Krakow rồi bất ngờ nổ súng vào những người xung quanh một cách ngẫu nhiên.

Hai cảnh sát bị thương trong quá trình khống chế đối tượng. Lực lượng chức năng sau đó đã nổ súng vào nghi phạm, bắt giữ người này và đưa đến bệnh viện.

Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan Marcin Kierwinski cho biết những dấu hiệu ban đầu cho thấy nghi phạm bị thu hút bởi các hệ tư tưởng cực hữu, đồng thời có quan điểm dân tộc chủ nghĩa cực đoan.

"Những gì chúng tôi ghi nhận cho thấy hung thủ có những quan điểm cực đoan rất mạnh. Một số vũ khí đã được tìm thấy trong chiếc ô tô mà người này điều khiển", ông Kierwinski nói.

Theo người phát ngôn của cảnh sát trưởng Ba Lan Andrzej Fijolek, hung thủ sử dụng một khẩu súng trường bán tự động có thiết kế tương tự AR-15 của Mỹ. Khi thực hiện vụ tấn công, đối tượng mặc trang phục theo phong cách quân đội.

Ảnh: Reuters/Jakub Porzycki

Cơ quan chức năng chưa công bố đầy đủ quốc tịch của các nạn nhân. Đây được đánh giá là vụ xả súng gây chết người nghiêm trọng nhất tại Ba Lan kể từ khi năm 1989.

Thủ tướng Donald Tusk dành lời khen ngợi cho các sĩ quan cảnh sát tham gia ngăn chặn vụ tấn công, gọi họ là những người anh hùng đã đặt tính mạng bản thân vào nguy hiểm khi thực hiện nhiệm vụ.

Tối 7/11, Quảng trường Chợ Chính, vốn thường xuyên đông đúc du khách và người dân địa phương, bị phong tỏa. Lực lượng cảnh sát vũ trang và các điều tra viên pháp y được triển khai để kiểm tra hiện trường.

Một số nhân chứng kể lại cảnh nhiều người phải chạy vào các cửa hàng và nhà hàng trên những con phố lân cận để tìm nơi trú ẩn.

"Tôi nhìn thấy một người đàn ông vừa đi quanh quảng trường vừa nổ súng vào mọi người", một nhân chứng ngoài 60 tuổi tên Annette cho hay.

Một nữ du khách 22 tuổi đến từ thành phố Rennes, miền Tây Bắc nước Pháp, cho biết cô cảm thấy vô cùng sợ hãi khi chứng kiến sự việc. Cô bày tỏ lo ngại trước những nguy cơ mang tính khủng bố vẫn hiện hữu tại châu Âu.

Ba Lan tăng cường cảnh giác trước nguy cơ bạo lực

Các vụ xả súng gây chết người rất hiếm khi xảy ra tại Ba Lan, quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) với khoảng 38 triệu dân. Tuy nhiên, nước này đang duy trì mức cảnh giác cao sau một loạt vụ đâm dao xảy ra trong tháng 10. Trước đó, Thủ tướng Donald Tusk từng lên án những hành vi này là biểu hiện của "sự tôn sùng bạo lực".

Số lượng giấy phép sở hữu súng tại Ba Lan cũng tăng mạnh. Theo số liệu của cảnh sát, riêng năm 2025, nước này cấp mới hơn 50.000 giấy phép, nâng tổng số giấy phép sở hữu súng lên 411.000.

Thành phố Krakow nằm ở miền Nam Ba Lan, từng là thủ đô của đất nước và hiện là một trong những điểm đến du lịch nổi tiếng nhất. Năm 2025, thành phố đón khoảng 16,2 triệu lượt khách.

Sau vụ việc, Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki cho biết ông đang chờ đợi lời giải thích đầy đủ về những tình tiết xoay quanh vụ tấn công. Ông nhấn mạnh an toàn của người dân Ba Lan là ưu tiên tuyệt đối.

Nhiều nhà lãnh đạo quốc tế cũng gửi lời chia buồn và bày tỏ tình đoàn kết với Ba Lan. Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của EU Kaja Kallas gọi vụ xả súng là thảm kịch có sức ảnh hưởng vượt ra ngoài biên giới Ba Lan, đồng thời gửi lời chia buồn tới các nạn nhân, gia đình họ và lực lượng ứng cứu.

Nguồn: CNA