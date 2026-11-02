Xả súng ở Mỹ đêm Halloween, ít nhất 24 người thiệt mạng

Các vụ nổ súng đêm Halloween trên khắp nước Mỹ khiến ít nhất 24 người chết và 94 người bị thương, riêng thành phố Dallas có 4 người thiệt mạng.

Theo thông cáo của cảnh sát, các vụ nổ súng xảy ra đêm Halloween trên khắp nước Mỹ khiến ít nhất 24 người thiệt mạng và 94 người bị thương. Phần lớn vụ việc xảy ra tại hộp đêm, cửa hàng bán đồ hóa trang, bên ngoài sân vận động và gần khuôn viên đại học.

Loạt tiếng súng ở Texas là một phần của làn sóng bạo lực trong đêm Halloween. Trong đó, 3 vụ nổ súng riêng biệt tại khu giải trí Deep Ellum, thành phố Dallas, vào rạng sáng 1/11 khiến 4 người thiệt mạng và khoảng 15 người bị thương.

Các vụ xả súng xảy ra tại hộp đêm, cửa hàng bán trang phục, bên ngoài sân vận động và gần khuôn viên trường đại học của Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Cảnh sát trưởng Dallas, ông Daniel Comeaux thông tin các vụ việc xảy ra cách nhau 30 phút đến một tiếng, vào khoảng 0h20 ở khu 2600 phố Elm, 1h05 ở khu 2600 phố Main và 1h35 ở khu 200 phố South Crowdus.

Ông cho biết thêm số người bị thương có thể thay đổi vì một số nạn nhân tự tới bệnh viện.

Hiện tại, điều tra viên chưa có bằng chứng cho thấy các vụ nổ súng có liên quan tới nhau. Cảnh sát đã bắt giữ một số người và đang thẩm vấn họ. “Chúng tôi đang thẩm vấn một số người mà chúng tôi đã bắt” , ông Comeaux nói.

Theo ông, trong một cuộc đụng độ, sĩ quan cảnh sát kịp thời chạy tới hiện trường ngay khi nghe thấy tiếng súng và tiến hành hô hấp nhân tạo, cứu sống được ít nhất một nạn nhân. Không có cảnh sát nào bị thương.

Hôm 31/10, một vụ tấn công có chủ đích khác đã xảy ra tại cửa hàng Spirit Halloween ở Fairfield, bang California khiến một phụ nữ 31 tuổi đang mang thai thiệt mạng và 6 người bị thương.

Tại Madison Heights, bang Michigan, một thanh niên 21 tuổi bị giết ở cửa hàng Spirit Halloween, một người đàn ông khác phải nhập viện sau khi bị hành hung.

Ở thành phố Detroit, một bé gái 5 tuổi mặc trang phục Halloween bị trúng đạn vào ngực khi đang chơi trong phòng sau nhà. Trong khi tại một địa điểm ở Jacksonville, vào khoảng 3h45 ngày 1/11, lực lượng chức năng ghi nhận 10 người bị bắn khi tham gia bữa tiệc tại gia.