Người phụ nữ trung niên tạo ra "bức tường trăm chậu lan hồ điệp" mà không hề tốn 1 đồng!

Phalaenopsis (hoa lan hồ điệp) là loài hoa tuyệt đẹp với vẻ đẹp tinh tế và màu sắc rực rỡ, là biểu tượng của sự sang trọng và thịnh vượng. Khi nở rộ, nó trông vô cùng duyên dáng, với nhiều màu sắc tươi sáng. Chỉ cần bạn chọn đúng giống, bạn có thể thấy nó nở hoa quanh năm, có giá trị làm cảnh tuyệt vời và được mệnh danh là "Nữ hoàng hoa lan".

Trong văn hóa truyền thống Trung Quốc, hoa lan hồ điệp thường được dùng như biểu tượng của sự may mắn, sắc đẹp và hạnh phúc. Ngôn ngữ loài hoa của nó bao gồm "Anh yêu em" hay "hạnh phúc luôn đến em", thường được dùng để thể hiện tình yêu cùng những lời chúc phúc ngọt ngào.

Ngoài ra, lan hồ điệp còn được mệnh danh là “Nữ hoàng hoa lan” vì hình dáng hoa thanh nhã, màu sắc hoa phong phú, có giá trị làm cảnh và ý nghĩa văn hóa cao. Đây là loài lan phổ biến nhất và vẻ đẹp của nó là không thể phủ nhận.

Có thể nói, hầu hết những người thích trồng hoa đều không thể cưỡng lại vẻ đẹp của nó.

Nhưng khi thực sự đi sâu vào tìm hiểu, người ta mới nhận ra chúng có quá nhiều giống loài khác nhau. Ngoài ra, việc nuôi trồng, chăm sóc cũng không hề đơn giản khi nó đòi hỏi dụng cụ cũng như kỹ thuật chuyên nghiệp. Đó là lý do người ta luôn cho rằng, trồng hoa lan hồ điệp thực sự là một thú vui xa xỉ.

Nhưng bạn có biết không? Thực tiễn vẫn có những người có thể trồng được hàng trăm chậu Phalaenopsis mà hầu như không tốn tiền. Và người phụ nữ được giới thiệu trong bài viết này chính là 1 nhân vật điển hình.

Cô ấy đến từ Tô Châu, Trung Quốc. Vì rất thích lan hồ điệp nên cô ấy đã học được rất nhiều điều về cách chăm trồng. Kể từ khi mua 5 cây hoa lan hồ điệp đầu tiên lúc bắt tay vào trồng, cô ấy chưa bao giờ mua thêm một cây nào nữa. Điều bất ngờ nằm ở chỗ, đến nay trong nhà cô ấy đã có hơn 100 chậu. Vậy làm thế nào cô gái trẻ có thể tạo ra "bức tường trăm chậu lan hồ điệp" mà không tốn tiền? Hãy cùng đọc tiếp bài viết này nhé!

1. Làm thế nào để có được cây giống lan hồ điệp mà không tốn tiền?

Có hai cách để làm được điều này.

* Nhặt lan hồ điệp mà người khác đã vứt đi

Nhiều người mua lan hồ điệp rồi vứt đi sau khi hoa tàn. Đặc biệt vào dịp Tết Nguyên đán hàng năm, chúng ta thường thấy lan hồ điệp bị người khác vứt vào thùng rác.

Người phụ nữ này cho biết, khi nhìn thấy những cây lan hồ điệp bị vứt bỏ, cô cảm thấy thật xót xa. Dù cây con không còn khỏe mạnh nhưng cô quyết định nhặt chúng về nhà sau khi xử lý và tiếp tục chăm sóc.

Sau khi trồng một thời gian, lá mới sẽ mọc ra và hoa sẽ nở.

* Đến nhà vườn lượm lặt gốc hoa đã bị vứt bỏ

Cô cho biết cô rất may mắn vì gần nhà có một nhà vườn trồng lan hồ điệp. Thi thoảng, người ta sẽ lọc bỏ những giống cây không còn khỏe mạnh và vứt bỏ. Khi đó, cô sẽ tới nhặt chúng và mang về nhà.

2. Phải làm gì với những gốc hoa thu được?

- Kiểm tra và xử lý bộ rễ‌: Đầu tiên, kiểm tra bộ rễ và lá của cây lan hồ điệp và loại bỏ những phần thối, héo.

Nếu có hiện tượng thối trong bộ rễ, rễ thối phải được cắt bỏ và làm sạch. Đồng thời kiểm tra lá xem có đốm bệnh hay không để đảm bảo cây có thể phát triển khỏe mạnh trong tương lai.

- Làm sạch và khử trùng‌: Loại bỏ tất cả đất cũ khỏi lan hồ điệp và làm sạch rễ.

Có thể dùng dung dịch carbendazim hoặc thuốc tím ngâm rễ khoảng 1-2 giờ để khử trùng và diệt khuẩn.

- Chuẩn bị đất và trồng bầu‌: Chọn đất có độ thoáng khí tốt và giữ nước vừa phải, chẳng hạn như vỏ cây, vỏ đậu phộng, đất than bùn, v.v., tránh sử dụng rêu sphagnum có đặc tính giữ nước mạnh.

Đất phải được lên men hoàn toàn để tăng khoảng trống trong đất và tránh thối rễ.

Ngoài ra, chậu hoa lan hồ điệp không nên quá lớn hoặc quá nhỏ. ‌Đường kính của chậu hoa khoảng 20 cm đến 30cm, độ sâu khoảng 8cm đến 10cm. Loại chậu hoa này không quá sâu cũng không quá nông, có khả năng thông và thoát nước tốt, thích hợp cho lan hồ điệp sinh trưởng. ‌

Đường kính của chậu hoa phải từ 10cm đến 15cm để đảm bảo rễ có đủ không gian để phát triển mà không gây ứ nước do đất quá nhiều.

- Làm chậm cây con và bảo dưỡng‌: Đặt lan hồ điệp ở môi trường có ánh sáng tán xạ và thông gió tốt để tránh tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.

Phun nước thường xuyên để giữ ẩm cho lá, tưới nước kịp thời khi đất khô.

Sau khi lá mới bắt đầu mọc, bạn có thể bón phân hợp lý trong giai đoạn đầu sử dụng phân có hàm lượng nitơ cao, sau mùa thu bón phân lân và kali để thúc đẩy ra hoa.

3. Phương pháp và kỹ thuật nuôi lan hồ điệp tại nhà

‌Phương pháp và kỹ thuật nuôi lan hồ điệp tại nhà chủ yếu bao gồm các khía cạnh sau:

Lan hồ điệp thích những nguyên liệu thực vật tơi xốp, thoáng khí và có khả năng giữ nước ở mức độ nhất định, chẳng hạn như rêu nước, vỏ cây, than củi,...

* Ánh sáng phù hợp

Lan hồ điệp ưa ánh sáng khuếch tán và tránh ánh nắng trực tiếp. Nó có thể tiếp xúc vừa phải với ánh nắng trực tiếp vào mùa đông, nhưng phải tránh ánh nắng trực tiếp vào mùa hè để tránh làm hỏng lá. Một cách tốt để lọc ánh sáng mặt trời là sử dụng lưới che nắng hoặc rèm gạc.

Nếu ánh sáng không đủ, bạn có thể sử dụng đèn chiếu sáng bổ sung.

* Nhiệt độ lý tưởng

Nhiệt độ tăng trưởng thích hợp cho lan hồ điệp là 20 độ C đến 28 độ C. Vào mùa đông, nhiệt độ trong nhà nên được duy trì trên 15 độ C. Lan hồ điệp sẽ ngừng phát triển khi nhiệt độ xuống dưới 10 độ C.

* Độ ẩm

Lan hồ điệp có khả năng chịu hạn và sợ nước bị hư hại. Khi tưới nước, giá thể phải được giữ ẩm nhẹ để tránh đọng nước. Tưới nước hai lần một tuần trong mùa sinh trưởng để giữ cho đất hơi ẩm và phun nước xung quanh cây để tăng độ ẩm.

Tuy nhiên, cần đảm bảo độ ẩm không khí cao, điều này cực kỳ có lợi cho sự phát triển của lan hồ điệp.

* Thông gió tốt

Lan hồ điệp cần thông gió tốt, đặc biệt trong những tháng hè oi bức có thể sử dụng quạt điện để cải thiện mức độ thông gió.

* Bón phân đều đặn

‌Khi trồng lan hồ điệp trong nhà, việc chọn loại phân bón hoa phù hợp là rất quan trọng.

Dưới đây là một số loại phân hoa được khuyên dùng và cách sử dụng‌:

‌- Kali dihydrogen phosphat‌: Đây là loại phân bón có hàm lượng phốt pho và hợp chất cao kali có thể cung cấp đủ các nguyên tố phốt pho và kali cho lan hồ điệp, giúp thúc đẩy quá trình phân hóa nụ hoa và ra hoa. Khi sử dụng, kali dihydrogen phosphat có thể được pha loãng đến nồng độ 0,1% và phun mỗi tuần một lần, lưu ý không phun lên hoa.

- Phân bón hỗn hợp nitơ, phốt pho và kali‌: Trong thời kỳ cây lan hồ điệp sinh trưởng, bạn có thể sử dụng phân bón hỗn hợp giàu nitơ, phốt pho, kali và các nguyên tố khác để cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho nó. Nên sử dụng phân hỗn hợp tác dụng nhanh và bón định kỳ 10 - 15 ngày một lần. Lượng phân không nên quá nhiều.

‌- Dung dịch dinh dưỡng đặc biệt cho hoa lan‌: Đây là loại phân bón được thiết kế đặc biệt dành cho hoa lan, có thể đáp ứng nhu cầu của lan hồ điệp ở mọi giai đoạn sinh trưởng. Khi sử dụng chỉ cần pha loãng theo tỷ lệ trong hướng dẫn rồi bôi.

- Bột xương‌: Bột xương là một loại phân bón hữu cơ giàu phốt pho và canxi, có thể cung cấp hỗ trợ dinh dưỡng toàn diện cho lan hồ điệp. Bạn có thể đào một lỗ nhỏ trên mép chậu hoa, cho một lượng bột xương thích hợp vào đó rồi tưới nước cho ngập.

-‌ Huaduoduo số 2‌: Đây là loại phân hòa tan trong nước, chứa hàm lượng lân cao, giúp thúc đẩy hoa lan hồ điệp ra hoa. Khi sử dụng, hòa tan với nước theo tỷ lệ rồi phun lên lá hoặc rễ mỗi tuần một lần.

* Mẹo và biện pháp phòng ngừa khi thụ tinh‌:

‌- Tần suất bón phân‌: Vào những mùa sinh trưởng cao điểm như mùa xuân và mùa hè, có thể bón phân 7-10 ngày một lần. Trong khi vào những mùa sinh trưởng chậm, chẳng hạn như mùa thu đông, có thể bón 2-3 tuần một lần.

‌- Lượng phân bón‌: Lượng phân bón phải được xác định dựa trên kích thước, trạng thái sinh trưởng và độ phì nhiêu của đất của lan hồ điệp. Nói chung lượng phân bón không nên quá nhiều để tránh làm cháy cây. Nguyên tắc "một lượng nhỏ và nhiều lần" có thể được áp dụng, tức là phân bón được chia thành nhiều lần bón.

- Phương pháp bón phân‌: Có thể sử dụng hai phương pháp là phun qua lá hoặc bón phân vào rễ. Phun qua lá là phun dung dịch phân bón lên lá cây lan hồ điệp, phương pháp này có thể nhanh chóng cung cấp chất dinh dưỡng cho cây. Tuy nhiên bạn cần lưu ý tránh để dung dịch phân bón chảy vào nụ hoặc rễ hoa; trên bề mặt đất hoặc hòa tan trong nước rồi trong đất‌.

* Cắt tỉa và thay chậu

Cắt tỉa nụ hoa ngay sau khi chúng héo để giảm tiêu thụ chất dinh dưỡng. Khi thay chậu nên chọn chậu hoa có đường kính khoảng 30cm, đảm bảo phía dưới có hệ thống thoát nước tốt, đất tơi xốp, thoáng khí.

Trên đây là những chia sẻ về cách trồng lan hồ điệp tiết kiệm chi phí mà chúng tôi hi vọng nó có thể giúp ích cho bạn! Hãy thử áp dụng nếu bạn cũng đang có ý tưởng trồng lan hồ điệp trong nhà nhé!