Người phụ nữ trẻ táo tợn bắt cóc trẻ sơ sinh khi bố bé đang pha sữa: "Em hết đường rồi"

Ngày 2/11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Châu Thành (tỉnh Trà Vinh) đang điều tra đối với Thạch Thị Sóc Sô Khone (28 tuổi, ngụ xã Thạnh Hòa Sơn, huyện Cầu Ngang) về hành vi bắt cóc trẻ sơ sinh.

Sô Khone là nghi phạm thực hiện vụ bắt cóc trẻ sơ sinh (sinh ngày 26/9/2024) xảy ra tại Khoa sản thuộc Bệnh viện Sản nhi Trà Vinh vào cuối tháng 9 vừa qua.

Anh Châu Huy Chặch (ngụ huyện Châu Thành) là cha ruột của cháu bé, phát hiện sự việc và cùng mọi người bắt giữ đối tượng.

Đến giờ, anh Châu Huy Chặch vẫn không thể nào ngờ con của anh vừa sinh ra đã rơi vào trường hợp như thế.

Anh Chặch cho biết do hoàn cảnh đơn chiếc nên chỉ có một mình anh đi chăm vợ sinh ở bệnh viện, khi anh loay hoay pha sữa cho con thì có người phụ nữ trẻ tuổi đến chủ động giúp đỡ và cho biết đang chăm người thân nằm viện. Anh Chặch và những người cùng phòng chăm bé đều tin vào sự tốt bụng của người phụ nữ.

Sáng ngày 27/9, khi nhân viên y tế yêu cầu người thân chuyển mẹ em bé sang phòng hồi sức thì người phụ nữ vẫn có mặt để hỗ trợ anh Chặch chuyển đồ và chớp thời cơ bế em bé bỏ đi theo ý định.

Hình ảnh đối tượng bắt cóc trẻ sơ sinh được trích xuất từ camera của bệnh viện (Ảnh: Công an Trà Vinh).

Khi quay trở lại phòng, không thấy con đâu, anh Chặch được những người cùng phòng cho biết người phụ nữ đã bế em bé đi gặp mẹ.

Biết có chuyện chẳng lành, anh Chặch vừa hô “bắt cóc” vừa chạy theo hướng người phụ nữ bế em bé đi. Được nhân viên y tế và những người nuôi bệnh hỗ trợ, phối hợp với bảo vệ bệnh viện chặn cổng lại, anh Chặch đã giành lại được con trên tay người phụ nữ.

Anh Chặch cho biết: “Em đâu có để ý, nào giờ ở Trà Vinh mình đâu có mấy vụ vô bệnh viện bắt cóc nên em đâu có đề phòng gì đâu”.

Vụ việc được nhanh chóng thông báo với cơ quan Công an, người phụ nữ lập tức bị tạm giữ hình sự để điều tra.

Ngày 30/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành đã có đủ tài liệu, chứng cứ để ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Thạch Thị Sóc Sô Khone để điều tra về hành vi chiếm đoạt người dưới 16 tuổi.

Tại cơ quan công an, bị can Thạch Thị Sóc Sô Khone cho biết lý do thực hiện hành vi táo tợn như trên là vì thấy chồng và gia đình chồng rất muốn có con nên đã dựng lên câu chuyện mang thai và mua bụng bầu giả bằng silicon “ngụy trang” để được chồng quan tâm, chu cấp. Với công việc tài xế đường dài, chồng của bị can thường xuyên vắng nhà nên không nghi ngờ gì về chiếc bầu giả.

Bị can đã thông báo ngày dự sinh cho chồng và gia đình chồng là vào cuối tháng 9. Bị can dự định vào một bệnh viện ở thành phố Trà Vinh để bắt em bé có nét mặt hao hao hai vợ chồng bị can, sau đó đến một bệnh viện phụ sản khác thông báo đã sinh con và liên hệ gia đình chồng đến đón xuất viện, hợp thức hoá đứa trẻ vừa bị bắt cóc. Rất may sự việc đã được phát hiện kịp thời.

Bị can Thạch Thị Sóc Sô Khone trình bày: “Em biết em làm vậy là sai, là rất tàn nhẫn với cha, mẹ của em bé nhưng em hết đường rồi, nếu không có em bé em sẽ mất cả gia đình”.

Qua vụ việc trên, Thượng tá Dương Minh Phúc, Phó trưởng Công an huyện Châu Thành khuyến cáo: “Hành vi chiếm đoạt trẻ em ngày càng có thủ đoạn tinh vi, để đảm bảo an toàn cho trẻ sơ sinh, các bệnh viện cần nâng cao cảnh giác hơn nữa trong việc giám sát và không cho phép những người lạ mặt được quyền vào tiếp cận các cháu bé sơ sinh, hạn chế tối đa những hành vi tương tự có thể xảy ra trong thời gian tới.

Đối với gia đình, khi đưa các sản phụ đi sinh, đi khám chữa bệnh cho bé tại các cơ sở y tế phải có người đi theo trông nôm, không để trẻ một mình trong phòng, không để những người lạ mặt tiếp xúc với trẻ.

Khi đưa trẻ sơ sinh đi tiêm ngừa, đi khám, người nhà nên đi cùng, phải trực tiếp bế các bé cùng với nhân viên y tế, trong những trường hợp xảy ra bắt cóc, chiếm đoạt trẻ em thì bố, mẹ và gia đình cần báo với cơ quan chức năng hoặc cơ quan Công an gần nhất, để phối hợp điều tra, giải quyết nhanh chóng, kịp thời để đảm bảo an toàn cho bé”.

Hành vi chiếm đoạt người dưới 16 tuổi là hành vi nguy hiểm cho xã hội, có tính chất, mức độ đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến quyền trẻ em, quyền được bố, mẹ chăm sóc, nuôi dưỡng. Hành vi trên đã gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Theo điều 153, Bộ luật hình sự năm 2015, tội chiếm đoạt người dưới 16 tuổi, có khung hình phạt được quy định cao nhất đến 15 năm tù.