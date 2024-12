Người phụ nữ thuê 3 nam giới tạt sơn, ném chất bẩn vào nhà dân

Ngày 13-12, Công an TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) cho biết vừa bắt giữ 4 đối tượng gồm Nguyễn Thị Trà My (36 tuổi, trú tại tổ 9, khu 4 phường Bãi Cháy); Cao Xuân Trường (42 tuổi, trú tại khu Yết Kiêu 3, phường Trần Hưng Đạo); Phạm Trung Hiếu và Nguyễn Minh Chiến (cùng trú tại phường Cẩm Trung, TP Cẩm Phả) để điều tra, làm rõ về hành vi gây rối trật tự công cộng.

4 đối tượng tại cơ quan công an

Trước đó, ngày 1-12, chị N.T.V.A (trú tại phường Cao Xanh, TP Hạ Long) đến cơ quan công an trình báo về việc nhiều lần bị một nhóm đối tượng tạt sơn và ném chất bẩn vào nhà mình. Nhóm đối tượng này đã thực hiện hành vi này 5 lần, kéo dài từ ngày 14-9 đến 1-12.

Qua trích xuất hình ảnh từ camera giám sát tại khu dân cư và bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ 4 ngày sau khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Hạ Long đã bắt được nhóm đối tượng do Nguyễn Thị Trà My (36 tuổi, trú tại tổ 9, khu 4, phường Bãi Cháy) cầm đầu, cùng các đối tượng khác gồm Cao Xuân Trường (42 tuổi, trú tại khu Yết Kiêu 3, phường Trần Hưng Đạo); Phạm Trung Hiếu và Nguyễn Minh Chiến (cùng trú tại phường Cẩm Trung, TP Cẩm Phả).

Tại cơ quan công an, nhóm đối tượng khai nhận do mâu thuẫn trong sinh hoạt, My đã nhờ và trả công cho các đối tượng còn lại để thực hiện hành vi tạt sơn và ném chất bẩn vào nhà chị N.T.V.A (tổng số 5 lần, từ ngày 14-9 đến ngày 1-12).